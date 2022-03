Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye Selami Şahin’den şoke eden tepki! "İrem benim..."

Magazin dünyasında kimileri dost kalmayı başarırken kimileri ise düşman kesiliyor. 73 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'ye veto koydu. 2. Sayfa'nın haberine göre bir TV programına konuk olan Derici, Selami Şahin'in "Oh Olsun" isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören sanatçı, hemen ihtarname gönderdi. Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü. Şimdilerde Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici'nin Lider Şahin'le ilişkisi 1 yıl sürmüştü. İddiaya göre Şahin'in annesi Didem Şahin, oğlunun İrem Derici ile ilişkisine onay vermemişti.