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    Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye Selami Şahin’den şoke eden tepki! "İrem benim..."

    Selami Şahin’den oğlu Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye şok tepki. Usta sanatçı, bir programda şarkısını okuyan İrem Derici’ye veto koydu. İhtarname çeken Şahin, “İrem benim şarkımı okuyamaz” dedi.

    İrem’e Şahin pençesi

    Magazin dünyasında kimileri dost kalmayı başarırken kimileri ise düşman kesiliyor. 73 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'ye veto koydu. 2. Sayfa'nın haberine göre bir TV programına konuk olan Derici, Selami Şahin'in "Oh Olsun" isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören sanatçı, hemen ihtarname gönderdi. Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü. Şimdilerde Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici'nin Lider Şahin'le ilişkisi 1 yıl sürmüştü. İddiaya göre Şahin'in annesi Didem Şahin, oğlunun İrem Derici ile ilişkisine onay vermemişti.



    HAZ'DAN ADI YOK
    Rap müziğin genç ismi Haz 'Adı Yok'la müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Haz (Ömer Çelik)'in imza attığı şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yaptı. Aşkta pes etmemek gerektiğini anlatan şarkının klibinde aşkı bulamayan bir gencin arayışı anlatıldı. Genç rapçi klip çekimlerinde -1 derecede havuza girdi. 'Adı Yok' Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.



    ALDATANIN CANI SAĞOLSUN
    Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, katıldığı bir programda dobra açıklamalar yaptı. Yaşadığı ikili ilişkilerden bahseden oyuncu, şöyle konuştu: "Aldatmanın sorumluluğunun tek kişide olduğunu düşünmüyorum. Hayatımda ne kimseyi aldattım ne yalan söyledim. Hiç yakalamadım da ama aldatılmış olabilirim. Bilmiyorum! Canları sağ olsun, ne diyeyim."



        BASTIK ÖDÜLLENDİ
        Zeynep Bastık, önceki gün bir üniversitenin düzenlediği etkinlikte "En İyi Kadın Sanatçı" seçildi. Üniversitelilerden ödül alan şarkıcı, "Emeğimizin karşılığını bu şekilde almak gurur verici" dedi.



        ESKİ DEFTERLER AÇILDI
        Merve Özbey "Tamamen Arabesk" konseptiyle önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Ara ara sevenleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen Özbey, "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum. Bu söyleyeceğim şarkılar aşk acısı çekenler için" dedi.



        HASTALIĞINI GAZETEDEN ÖĞRENDİ
        Kısa süre önce Koranavirüs'ü atlatan şarkıcı Atiye, hasta olduğunu gazetelerden öğrendiğini söyledi. Şarkıcı, "O esnada hastaydım ama testim pozitif çıkmamıştı. Daha sonradan pozitife döndü. Anlayacağınız hasta olmadan haberim oldu" diyerek gülümsedi. Uzun süredir yeni şarkılarına hazırlandığını ifade eden Atiye, albümünün hazır olduğunu ama doğru zamanı beklediğini söyledi.



            SOSYAL FOBİ!
            Hande Subaşı, sosyal medyadan korktuğunu söyledi. Birçok taciz ve kötü olayın yaşandığı sosyal medyaya mesafeli olduğunu söyleyen Subaşı gençleri uyardı. Oyuncu Hande Subaşı, dijital dünyaya mesafeli olduğunu söyledi. Sosyal medyada fazla vakit geçirmeyen bir insan olduğunu söyleyen Subaşı, sosyal dünyayı tehlikeli bulduğunu söyledi. Güzel oyuncu, "Sosyal medyada vakit harcayan bir insan değilim. Sonuçta benim için gerçek bir dünya değil. Orada tacizler ve birçok kötü olaylar yaşanıyor. İnsanlar yaşananlardan ders çıkarmalı. Özellikle gençler çok fazla zaman geçiriyor. Her birey biraz uzak durmalı bence. Hem zaman kaybı, hem benim o kadar fazla ilgimi çekmiyor" dedi. (Aydın HAMZA)



            BİR DEMET ÖVGÜ
            ABD'ye tatile giden Demet Akalın, acil servise gidip bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı, "Türkiye'deki sağlık sisteminin değerini bilin" dedi. Geçtiğimiz günlerde tatil için ABD'ye giden Demet Akalın, orada hayatının şokunu yaşadı. Şarkıcı, bir arkadaşının başına gelen olayı takipçilerine anlatarak duruma tepki gösterdi. Akalın, acil durumlarda bile tedavi için istenen serum ücretini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Bir serum taktırmanın 12 bin dolar (170 bin lira) olduğunu söyleyen Akalın, Türkiye'deki sağlık sisteminin ve çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Demet Akalın'ın paylaşımına şöyle yazdı: "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Yani diyeceğim o ki, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli..."



            SÜRPRİZ PARTİ
            İş insanı Erdinç Acar ile spiker Gizem Çetin'in aşkı tam gaz devam ediyor. Acar, önceki gün sevgilisine doğum günü sürprizi hazırladı. Bir mekanı kapatan Erdinç Acar, yakın dostlarıyla birlikte Gizem Çetin'in yeni yaşını coşkuyla kutladı.



                YAZA DAMGA VURACAK
                Nil Ulusoy, şimdi de 'Erkek Ya' adlı yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Agit Aykut'a, düzenlemesi ise İshak Şık'a ait olan şarkının klibi Beykoz'da çekildi. Cmp Müzik-Cinan Müzik etiketiyle çıkan 'Erkek Ya', NetD ve tüm dijital platformlarda yayında.



                ALIŞVERİŞ GÜNÜ
                Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu ve sevgilisi Özge Gürel, önceki gün alışveriş turundaydı. Dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyen Çayoğlu; "Biraz yürüyüş yaptık. Bugün alışveriş günümüz" dedi.



                YAKALANDI!
                Ebru Akel, yeni sevgilisi Melih Gündüz'le önceki gün bir sergiye katıldı. İkili, görüntü vermemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Tüm çabalarına rağmen objektiflere yakalanan Akel, "Sadece mutlu olduğumu söyleyebilirim" demekle yetindi.



                    BAKİ ESNEKLİĞİ
                    Güzel oyuncu Hande Soral, Instagram paylaşımıyla takipçilerini neşelendirdi. 6 buçuk aylık hamile olan oyuncu, kedisiyle verdiği pozuna "Baki'nin esnekliğinden dilerim herkese" yazarak gülümsetti.



                    KOCAMAN JEST
                    Hülya Avşar'ın "Sosyal medya kullanan erkekle evlenilmez" sözlerine Pınar Altuğ'dan destek. Oyuncu, "Yağmur'un sosyal medyası yok. Yani benim kocam evlenilecek bir adam" dedi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün katıldığı bir davette basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Sosyal medyada eşi Yağmur Atacan'la ilgili gelen eliştiriler yüzünden sık sık gerilim yaşayan Pınar Altuğ, inadına eşine iltifatlar yağdırmaya devam etti. Hülya Avşar'ın "Sosyal medya kullanan erkek bana göre değil evlenilmez" sözlerine destek veren Pınar Altuğ, "Benim için sosyal medya bir eğlence. Yağmur'un da sosyal medyası yok. Yani benim kocam evlenilecek bir adam. Çok doğru bir insanla evliyim ama bunu sosyal medyaya bağlayamayacağım" dedi. (Aydın HAMZA)

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                    Emekli maaşına ek iş dopingi
                    Haberler Saklambaç Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye Selami Şahin’den şoke eden tepki! "İrem benim..."
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