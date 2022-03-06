Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye Selami Şahin’den şoke eden tepki! "İrem benim..."





KOCAMAN JEST

Hülya Avşar'ın "Sosyal medya kullanan erkekle evlenilmez" sözlerine Pınar Altuğ'dan destek. Oyuncu, "Yağmur'un sosyal medyası yok. Yani benim kocam evlenilecek bir adam" dedi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün katıldığı bir davette basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Sosyal medyada eşi Yağmur Atacan'la ilgili gelen eliştiriler yüzünden sık sık gerilim yaşayan Pınar Altuğ, inadına eşine iltifatlar yağdırmaya devam etti. Hülya Avşar'ın "Sosyal medya kullanan erkek bana göre değil evlenilmez" sözlerine destek veren Pınar Altuğ, "Benim için sosyal medya bir eğlence. Yağmur'un da sosyal medyası yok. Yani benim kocam evlenilecek bir adam. Çok doğru bir insanla evliyim ama bunu sosyal medyaya bağlayamayacağım" dedi. (Aydın HAMZA)

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