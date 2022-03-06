Lider Şahin’in eski aşkı İrem Derici’ye Selami Şahin’den şoke eden tepki! "İrem benim..."

Magazin dünyasında kimileri dost kalmayı başarırken kimileri ise düşman kesiliyor. 73 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'ye veto koydu. 2. Sayfa'nın haberine göre bir TV programına konuk olan Derici, Selami Şahin'in "Oh Olsun" isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören sanatçı, hemen ihtarname gönderdi. Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü. Şimdilerde Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici'nin Lider Şahin'le ilişkisi 1 yıl sürmüştü. İddiaya göre Şahin'in annesi Didem Şahin, oğlunun İrem Derici ile ilişkisine onay vermemişti.
HAZ'DAN ADI YOK
Rap müziğin genç ismi Haz 'Adı Yok'la müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Haz (Ömer Çelik)'in imza attığı şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yaptı. Aşkta pes etmemek gerektiğini anlatan şarkının klibinde aşkı bulamayan bir gencin arayışı anlatıldı. Genç rapçi klip çekimlerinde -1 derecede havuza girdi. 'Adı Yok' Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
ALDATANIN CANI SAĞOLSUN
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, katıldığı bir programda dobra açıklamalar yaptı. Yaşadığı ikili ilişkilerden bahseden oyuncu, şöyle konuştu: "Aldatmanın sorumluluğunun tek kişide olduğunu düşünmüyorum. Hayatımda ne kimseyi aldattım ne yalan söyledim. Hiç yakalamadım da ama aldatılmış olabilirim. Bilmiyorum! Canları sağ olsun, ne diyeyim."