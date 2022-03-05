Arabesk ismin ünlü ismi Hakan Taşıyan sıkıntı günleri geride bırakarak müzik dünyasına geri döndü

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Bir dönem böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süren bir tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan sanatçı, müzik yaşamına da geri döndü. Taşıyan, önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde klip çekimindeydi. Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıya klip çeken şarkıcıyı, oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da yalnız bırakmadı. "Kimseye kırgınlığım yok" diyerek söze başlayan Hakan Taşıyan, "Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanı'mızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)
KISMETSİZ SERENAY
Bergen'in hayatını canlandırması için ilk teklifi alan Serenay Sarıkaya, yoğunluğu nedeniyle projenin kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Güzel oyuncunun yerine ise Bergen'i Farah Zeynep Abdullah oynamıştı. Seranay Sarıkaya, vizyona giren Bergen filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, "Bu işler biraz kısmet işi. Zamanlama tutmadı. Farah'ın kısmetiymiş. Hiç dert değil. Müthiş bir iş çıktığına eminim" dedi.
ROMANTİK KAAN
Oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Duru ile AVM turunda objektiflere takıldı. Mağazaları gezen Taşaner, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetinen Taşaner, daha sonra sevgilisiyle birlikte romantik bir akşam yedi.