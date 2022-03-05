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    Arabesk ismin ünlü ismi Hakan Taşıyan sıkıntı günleri geride bırakarak müzik dünyasına geri döndü

    Sağlık sorunu yüzünden sıkıntılı günler yaşayan Hakan Taşıyan, müzik dünyasına geri döndü. Yıldız Tilbe’den aldığı şarkısına klip çeken Taşıyan, “Çok şükür ayaktayım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Mucize dönüş

    Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Bir dönem böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süren bir tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan sanatçı, müzik yaşamına da geri döndü. Taşıyan, önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde klip çekimindeydi. Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıya klip çeken şarkıcıyı, oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da yalnız bırakmadı. "Kimseye kırgınlığım yok" diyerek söze başlayan Hakan Taşıyan, "Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanı'mızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



    KISMETSİZ SERENAY
    Bergen'in hayatını canlandırması için ilk teklifi alan Serenay Sarıkaya, yoğunluğu nedeniyle projenin kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Güzel oyuncunun yerine ise Bergen'i Farah Zeynep Abdullah oynamıştı. Seranay Sarıkaya, vizyona giren Bergen filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, "Bu işler biraz kısmet işi. Zamanlama tutmadı. Farah'ın kısmetiymiş. Hiç dert değil. Müthiş bir iş çıktığına eminim" dedi.



    ROMANTİK KAAN
    Oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Duru ile AVM turunda objektiflere takıldı. Mağazaları gezen Taşaner, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetinen Taşaner, daha sonra sevgilisiyle birlikte romantik bir akşam yedi.



        AĞIR SOLİST
        Afyon'daki özel bir etkinlikte sahne alan Aslı Hünel, kıyafet seçimiyle şaşırttı. Şarkıcının elbisesi gümüş, beyaz ve altın renkli özel kesilmiş porselenler ile hazırlandı. 1500 parça özel kesilmiş porselen ile hazırlanan elbisenin ağırlığı ise yaklaşık 30 kiloydu.
        vereceğini duyurdu.



        SÜPER DESTEK
        Oyuncu ve yönetmen Kalust Şalcıoğlu, Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği'nin başlattığı "Ukrayna'ya destek" kampanyasına katıldı. Kampanyayı önce kendi yaptığı bağışla birlikte sosyal medya hesaplarında paylaşan Şalcıoğlu, elçiliğin hesabına 24 saat içinde ödeme yapanlara ücretsiz astroloji danışmanlığı vereceğini duyurdu.



        TAMAMEN DUYGUSAL
        ABD'de yaşayan Türk girişimci Kaan Günay ve dünyaca ünlü ABD'li model Jessica Michel Serfaty, Eylül 2021'de ayrıldı. 2019'dan beri süren birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çiftten Jessica, hızlı davrandı. Bir süredir Fransız Polinezyası'ndaki küçük bir adada tatilde olan 31 yaşındaki güzel, yeni aşkını ilan etti. Jessica Michel ile yeni sevgilisinin fotoğrafına takipçilerinden "Kaan'dan sonra bu adamla birlikte olmanın tek nedeni, daha zengin olmasıdır" gibi yorumlar yağdı.



            BOŞANMA MUTLULUĞU!
            Oyuncu Gözde Çığacı, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. 1.5 yıl evli kaldığı Tümer Gülümserler ile geçtiğimiz aylarda boşanan oyuncu, "Şükürler olsun. İyi ki boşanmışım. Yanlış bir evlilikti benim için. Şimdi gayet keyifliyim. 'Bekarlık Sultanlık' lafı gerçekten çok doğru" dedi.



            DAVAYI 'BURAK'MIYOR
            Genç eşi Nihan Ünsal'a kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Burak Sergen'e şok. Ünsal, zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı
            Oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'a henüz 4 aylık evliyken aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kendisinden 28 yaş küçük eşinin basına yansıyan ihanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunan oyuncu, boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı. İhanetle suçlanan Nihan Ünsal'dan sürpriz hamle geldi. Ünsal avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen'e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. İzmir Aile Mahkemesi'nde açılan davada, boşanma davasının özellikle son dönemde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haberlere dayanılarak açıldığı belirtildi.



            EVLİLİK SÜRPRİZİ
            İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan, önceki gece eğlence turundaydı. İkili, objektiflere mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi. Helvacıoğlu, "Evlilik ne zaman?" sorularına "Bilmem, belki olur sürpriz. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" cevabı verdi.
            (Doğan SAVAŞ)



                TATLI HEYECAN
                Gökçe Akyıldız, kızların eğitimine destek olmak için podyuma çıkacağını söyledi. Önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takılan Akyıldız, "Tatlı bir heyecan yaşıyorum. İlk kez podyumda yürüyeceğim" dedi.



                UYUMLU ÇİFT
                Alişan ve Buse Varol, önceki akşam İstinye'de görüntülendi. Evliliklerindeki sorunları çözen çift, çıkan ayrılık haberleri sonrası ilk kez el ele poz verdi. Muhabirlerin "Sorunlar tamamen çözüldü mü?" sorusuna Varol, Alişan'ın elini tutarak "Belli olmuyor mu? Her şey gayet iyi" cevabı verdi. Alişan ise "Biz hallederiz demiştik, hallettik" dedi. İkilinin uyumlu spor tarzı da dikkat çekti.



                HER ZAMAN #SEVGİNİNGÜCÜ
                Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, #SevgininGücü etiketiyle dördüncü sezonunda da yine gündemdeydi. Hakan, kendisine kumpas kuranın Bayram olduğunu öğrendi. Bayram'ın arkasında başka biri olduğunu düşünen Hakan, durumu araştırması için Vahap'ı görevlendirdi. Bayram'ın izini bulan Vahap, yanında Çolak'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çolak ve Betül ilişkilerini ilan etti. Fikret ve Çetin iç savaş çıkınca Beyrut'ta esir kaldı. Hakan tehlikeyi göze alıp Beyrut'a gitti. Fikret'in imdadına Hakan yetişirken çatışma alevlendi ve Fikret ile Hakan iki ateş arasında kaldı.



                    ŞARKI 'FELEK'
                    Şarkıcı Gökçe, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 'Aksiyondayım', 'Eyvallah', 'Kader Utansın', 'Hoş Geldin Canım' sonrası 4 şarkılık 'Felek' isimli Ep'sini tamamladı. Albümle aynı adı taşıyan Felek şarkısı, videosu ile aynı anda tüm dijital platformlarda da paylaşıldı. Eğlenceli şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Gökçe "Felek'te; İmkansız aşklar, kaçan otobüsler, zengin olma hayalleri kuranlar var" dedi.



                    GECELERİN YILDIZ'I
                    Yıldız Tilbe, İstanbul gecelerinde fırtına gibi esti. "Delikanlım' şarkısıyla sahnesine başlayan Tilbe, kendisini dinlemeye gidenleri mest etti. Ünlü sanatçı, yüzlerce kişilik koronun eşlik ettiği performansının sonunda alkışlarla Derviş Zaim sahneden indi.



                    FLAŞBELLEK İÇİN GERİ SAYIM
                    Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in yeni filmi Flaşbellek'in vizyon tarihi belli oldu. Filmin 8 Nisan Cuma günü sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı. Tüm dünya da katıldığı her festivalden ödülle dönen ve Türkiye'yi gururlandıran film Suriye savaşını anlattı. Filmde Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat rol aldı. Ayrıca, Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular da vardı. Flaşbellek, Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor. Gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atıyorlar.

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                    Haberler Saklambaç Arabesk ismin ünlü ismi Hakan Taşıyan sıkıntı günleri geride bırakarak müzik dünyasına geri döndü
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