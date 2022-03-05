Arabesk ismin ünlü ismi Hakan Taşıyan sıkıntı günleri geride bırakarak müzik dünyasına geri döndü





HER ZAMAN #SEVGİNİNGÜCÜ

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, #SevgininGücü etiketiyle dördüncü sezonunda da yine gündemdeydi. Hakan, kendisine kumpas kuranın Bayram olduğunu öğrendi. Bayram'ın arkasında başka biri olduğunu düşünen Hakan, durumu araştırması için Vahap'ı görevlendirdi. Bayram'ın izini bulan Vahap, yanında Çolak'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çolak ve Betül ilişkilerini ilan etti. Fikret ve Çetin iç savaş çıkınca Beyrut'ta esir kaldı. Hakan tehlikeyi göze alıp Beyrut'a gitti. Fikret'in imdadına Hakan yetişirken çatışma alevlendi ve Fikret ile Hakan iki ateş arasında kaldı.