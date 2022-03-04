Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ilgili dolandırıcılık suçlaması

Lüks hayatıyla dikkat çeken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ilgili iddialar akılları karıştırdı. Miami ile İstanbul arasında mekik dokuyan Aral, "Kripto para ve emlak işleri yapıyorum" diyerek değirmenin suyunun nereden geldiğini açıkladı.
Miami'de okyanus manzaralı villasından paylaşımlar yapan Aral'ın malikanede kiracı olarak oturduğu ortaya çıktı.
ABD'deki bir emlak sitesine göre; Miami North Bay Village'deki 5 odalı malikanenin asıl sahibi David Simkins... Yine ABD'deki bazı internet sitelerine bakıldığında Aral, dolandırıcılık konusunda mimli! "ripoffreport.com" adresine yazan bir ABD'li; Miami'de Yiğit Marcus Aral'dan kiraladığı evle ilgili dolandırıldığını iddia etti.