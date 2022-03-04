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    Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ilgili dolandırıcılık suçlaması

    Son olarak Fethi Kamışlı ile davalık olan ve öncesinde adı birçok kavgaya karışan Yiğit Marcus Aral'la ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Şevval Şahin'in sevgilisi olan genç adamın adı ABD'de emlak dolandırıcılığına karıştı.

    Skandalların adamı!

    Lüks hayatıyla dikkat çeken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ilgili iddialar akılları karıştırdı. Miami ile İstanbul arasında mekik dokuyan Aral, "Kripto para ve emlak işleri yapıyorum" diyerek değirmenin suyunun nereden geldiğini açıkladı.

    Miami'de okyanus manzaralı villasından paylaşımlar yapan Aral'ın malikanede kiracı olarak oturduğu ortaya çıktı.

    ABD'deki bir emlak sitesine göre; Miami North Bay Village'deki 5 odalı malikanenin asıl sahibi David Simkins... Yine ABD'deki bazı internet sitelerine bakıldığında Aral, dolandırıcılık konusunda mimli! "ripoffreport.com" adresine yazan bir ABD'li; Miami'de Yiğit Marcus Aral'dan kiraladığı evle ilgili dolandırıldığını iddia etti.

        İLK İDDİA 2015'TEYDİ
        5 bin 700 dolara kiraladığı Miami'deki villanın parasını önceden gönderen ABD'li adam, "Villaya gideceğimiz gün adres, güncellendi.

        Gittiğimizde haciz yüzünden terk edilmiş bir evle karşılaştık. Yiğit Marcus, kira paramız ile ekstra yolladığımız 2 bin dolarlık depoziti de geri vermedi. Kendisi tam bir dolandırıcı ve hakkında yasal işlem başlatıyorum" diye yazdı. Yine aynı siteye 2018'de yorum yazan başka bir Amerikalı'nın iddiaları ise şöyleydi:

        'UZAK DURUN'


            "22-26 Nisan 2018'de Miami'ye yapacağımız kısa kaçamak 4 gecelik fiyatı 114 bin dolar olan bir evi kiraladık. Ödemeyi de kredi kartıyla önceden yaptık. Gittiğimizde harabe bir evle karşılaştık. Şimdi Jason ve Marcus Aral, bize 114 bin doları ödemeyi reddediyor. Paranızı dolandırıcılara kaptırmak istemiyorsanız bu insanlardan uzak durun. Her ikisi hakkında da yasal yollara başvuracağım ve yolculuğumuz boyunca yaşadığımız her bir felaket dakikasını onlara ödeteceğim."

            VUKUATLARI ÇOK
            Yiğit Aral, 2000 yılında lüks oto hırsızlığından yakalanmış ve suçunu itiraf etmiş.

            Bir süre hapiste yatan Aral, daha sonra iddiaya göre 'Yiğit Marcus Aral' adını alarak ABD'ye gitti. Fethi Kamışlı olayıyla ilgili gündeme gelen Aral hakkında daha önce de Şevval Şahin de uzaklaştırma kararı aldırtmıştı. Ancak Şahin, daha sonra tehdit ve şiddet ididasını sineye çekip Aral ile barıştı.
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                Haberler Saklambaç Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ilgili dolandırıcılık suçlaması
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