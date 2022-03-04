Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı

HERKES 'DUYSUN'

Pop müziğin güçlü ismi Ersay Üner, yeni şarkısı 'Duysun'la bir kez daha sevenleriyle buluştu. Üner, "Aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerdetükendiğini anlatan bir şarkı oldu" diye konuştu. Şarkının klibi de adeta kısa bir film tadında oldu.