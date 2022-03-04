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    Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı

    Dizi ve sinema filmlerinin aranan oyuncularından Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Engin Hepileri ile birlikte "Anne" adlı oyunda rol almaya hazırlanan Erginci, yeni rolü için saçlarını kısa kestirdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 4 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Bambaşka bir Sevda

    Dizi ve sinema filmlerinin aranan oyuncularından Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Engin Hepileri ile birlikte "Anne" adlı oyunda rol almaya hazırlanan Erginci, yeni rolü için saçlarını kısa kestirdi. 17 Mart'ta perde açacak oyunda Hepileri'nin kızı rolünde seyirci karşısına çıkacak olan Erginci'nin yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

    BABA MÜJDE
    Lider Şahin, babası Selami Şahin ile yayınlayacağı ortak projelerinin hazırlıklarını tamamladı. Yeni şarkısını klip setinden babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak müjdeleyen Şahin, şu notları düştü; "Çocukluğumun hayalleri, bugünün gerçekliği. Pek yakında."

    HERKES 'DUYSUN'
    Pop müziğin güçlü ismi Ersay Üner, yeni şarkısı 'Duysun'la bir kez daha sevenleriyle buluştu. Üner, "Aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerdetükendiğini anlatan bir şarkı oldu" diye konuştu. Şarkının klibi de adeta kısa bir film tadında oldu.

        ANKA KUŞU GİBİYİM
        Seray Kaya, kendisini Anka kuşuna benzettiğini söyledi ve ekledi "Hayatının orta noktasına iyiliği, adaleti koymuş; hayvanlara, işine âşık, kendi halinde yaşayan ve her ne olursa olsun mutlaka küllerinden yeniden doğan birisiyim diyebilirim." Güzel oyuncu, MAG dergisine verdiği pozlarla da büyüledi.

        ANALI KIZLI ALIŞVERİŞ
        Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim ve kızı Ses, geride bıraktığımız gün bir AVM'deydi. Erdim'in pilotluk eğitimi için bir haftalığına Dalaman'a okula gittiğini söyleyen Seda Erdim; "Babamız okuldayken biz de anne kız günü yapalım istedik" dedi.

        GOLYAT'IN SÜRPRİZ HAMLESİ
        Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan 'Yalnız Kurt' yine soluksuz izlenecek. Yeni bölümde; Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi? Soruların yanıtları bu akşam atv'de...

            GÜLŞEN PARLADI
            Pop müziğin iddialı ismi Gülşen, önceki akşam sahne aldığı mekanda yine göz kamaştırdı. Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kıyafetiyle de iddiasını sürdüren 45 yaşındaki popçu, Tanju Babacan imzalı swarovski taşlı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

            MAVİ BONCUK
            Son dönemin parlayan yıldızlarından Ayça Ayşin Turan, önceki gün sosyal medyayı salladı. Turan'ın bir dergi çekiminden paylaştığı bu kare, büyük yankı uyandırdı. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Mavi boncuk" mesajları yağdı.

            İLAN-I AŞK!
            İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan İrem Derici ile Cem Belevi, bu pozlarıyla adeta ilan-ı aşk etti. 'Belki' isimli aşk şarkısı için bir araya gelen Derici ile Belevi, müjdeli haberi sosyal medyalarından duyurdu. Cemiyet Gazino'sunun özel bölümü olarak yerini alan şarkının sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.
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            Haberler Saklambaç Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı
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