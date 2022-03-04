Dizi ve sinema filmlerinin aranan oyuncularından Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Engin Hepileri ile birlikte "Anne" adlı oyunda rol almaya hazırlanan Erginci, yeni rolü için saçlarını kısa kestirdi. 17 Mart'ta perde açacak oyunda Hepileri'nin kızı rolünde seyirci karşısına çıkacak olan Erginci'nin yeni imajı hayranlarından tam not aldı.
BABA MÜJDE
Lider Şahin, babası Selami Şahin ile yayınlayacağı ortak projelerinin hazırlıklarını tamamladı. Yeni şarkısını klip setinden babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak müjdeleyen Şahin, şu notları düştü; "Çocukluğumun hayalleri, bugünün gerçekliği. Pek yakında."
HERKES 'DUYSUN'
Pop müziğin güçlü ismi Ersay Üner, yeni şarkısı 'Duysun'la bir kez daha sevenleriyle buluştu. Üner, "Aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerdetükendiğini anlatan bir şarkı oldu" diye konuştu. Şarkının klibi de adeta kısa bir film tadında oldu.