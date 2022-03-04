'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', Atv ekranındaki 84'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesindeydi. #türkmeydanainince etiketiyle sosyal medyada, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Dizi aldığı reytinglerle her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman, önceki akşam ekrana gelen 84. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,05 izlenme oranı ve %25,69 izlenme payı, AB'de %8,87 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,63 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

KURULUŞ OSMAN, YİNE REYTİNGLERİN ZİRVESİNDEYDİ

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.