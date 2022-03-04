Farah Zeynep Abdullah ile Hazal Kaya eleştirilerin hedefinde! "En azından ütü yapsaydınız"

Önceki akşam düzenlenen iki ayrı galaya, 'rüküşlük' damgasını vurdu. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı 'Bergen' filminin galası Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.
Abdullah'ın bu özel gece için tercih ettiği kıyafet, hiç beğenilmedi. Geceye su yeşili renginde bir takımla katılan güzel oyuncu, kısa saçlarını da farklı bir tarzda ördürdü.
Farah Zeynep Abdullah için sosyal medyada "Kendisini çirkinleştirmek için büyük uğraş vermiş", "En azından ütü yapsaydınız" gibi eleştiriler yapıldı.