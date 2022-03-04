Farah Zeynep Abdullah ile Hazal Kaya eleştirilerin hedefinde! "En azından ütü yapsaydınız"

'DÜĞMELERİ AÇIK KALMIŞ'

Bu arada güzel oyuncu, Bergen'in hayatını filme oyunculuğuyla damgasını vururken galadaki şu sözleriyle de büyük alkış aldı: "Filmin en sevdiğim yönü de Bergen'in hayatındaki o adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar." Aynı saatlerde Beyoğlu'ndaki bir otelde Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı bir dizinin gala yemeği vardı. Geceye straplez bir kıyafetle başlayan Kaya'nın after party için tercih ettiği pantolon oldukça rüküş bulundu. Hazal Kaya'ya "Pantolonun düğmeleri açık kalmış" yorumları yapıldı.