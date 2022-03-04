Böyle olur zenginin oyuncağı! Lady Gaga, 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı



Paris Hilton, köpekleri için 350 bin dolara malikane yaptırdı.

David Beckham, eşi Victoria için altın kaplama telefon yaptırdı: bunun için 33 bin dolar ödedi.

Mike Tyson, ringlerden kazandığını tuhaf şeylere harcamakta da ustaydı. Her biri 70 bin dolar olan iki kaplan alan efsane boksör, 24 ayar altın küvetine de tam 2.2 milyon dolar verdi.