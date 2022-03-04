Böyle olur zenginin oyuncağı! Lady Gaga, 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı

İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...
Hayalet olduğuna inanan Lady Gaga, hayalet algılama makinesine 500 bin dolar verdi.
Beyonce, Ivy isimli büyük kızına birinci yaş gününde 80 bin dolara pırlantalarla süslü Barbie bebek aldı. Jay Z de kızı için 5.200 dolara pırlantalarla süslü küvet yaptırdı.
Nicolas Cage, 2007'de 276 bin dolar ödeyerek dinozor kafatası aldı. Ancak fosil kaçak çıkınca, bunu Moğolistan'a geri iade etti.
Tom Cruise, eski eşi Katie Holmes'a kızları Suri'ye hamileyken ultrason cihazı aldı. Cihazın fiyatı; 200 bin dolardı.
Angelina Jolie, olaylı bir şekilde ayrıldığı Brad Pitt'e yıllar önce Hemingway'in daktilosunu 250 bin dolar karşılığında satın almıştı.