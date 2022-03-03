Aslı Bekiroğlu’nun ihanetiyle sarsılan Çağrı Telkıvıran ayrılık acısını Biran Damla Yılmaz’la çabuk unuttu

Kısa süre önce Aslı Bekiroğlu'nu kendisine Kubilay Aka ile ihanet ettiği için terk eden Çağrı Telkıvıran, ayrılık acısını çabuk unuttu. Ünlü müzisyen, önceki akşamki bir davete Biran Damla Yılmaz ile katıldı. Gazetecilerin karşısına el ele çıkan çiçeği burnunda çift, daha önce inkar ettikleri aşkı da herkese ilan etmiş oldu. Bu arada Biran Damla Yılmaz'ın adı da kısa süre önce Tansel Döngel ile anılmıştı.
BENSU'NUN HARİKALAR DİYARI
Oyunculuktaki başarısını resim konusunda da sergileyen Bensu Soral, kendisini aştı. Önceki gün sosyal medyasından yaptığı renkli tabloyu paylaşan güzel oyuncu, eserine "Harikalar diyarı" adını verdi. Bensu Soral'ın tablosuna birçok takipçisinin yüksek ücretler teklif ettiği öğrenildi.
GÜL GİBİ GÜZELLİK
Kenan Doğulu'nun şarkısı 'Ara Beni Lütfen'i yeniden yorumlayan Hera, güzellik sırlarını açıkladı. Ozan Doğulu ile aşkı doludizgin süren ünlü şarkıcı, "Görsellik işimizin bir parçası ve önemli bir konu. Günlük bakımıma ve sporuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum ve gül suyu kullanıyorum" dedi.