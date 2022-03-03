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    Aslı Bekiroğlu’nun ihanetiyle sarsılan Çağrı Telkıvıran ayrılık acısını Biran Damla Yılmaz’la çabuk unuttu

    Bir hafta önce Aslı Bekiroğlu’nun ihanetiyle sarsılan Çağrı Telkıvıran, önceki akşam Biran Damla Yılmaz’la el eleydi! İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Biran’da aşk

    Kısa süre önce Aslı Bekiroğlu'nu kendisine Kubilay Aka ile ihanet ettiği için terk eden Çağrı Telkıvıran, ayrılık acısını çabuk unuttu. Ünlü müzisyen, önceki akşamki bir davete Biran Damla Yılmaz ile katıldı. Gazetecilerin karşısına el ele çıkan çiçeği burnunda çift, daha önce inkar ettikleri aşkı da herkese ilan etmiş oldu. Bu arada Biran Damla Yılmaz'ın adı da kısa süre önce Tansel Döngel ile anılmıştı.


    BENSU'NUN HARİKALAR DİYARI
    Oyunculuktaki başarısını resim konusunda da sergileyen Bensu Soral, kendisini aştı. Önceki gün sosyal medyasından yaptığı renkli tabloyu paylaşan güzel oyuncu, eserine "Harikalar diyarı" adını verdi. Bensu Soral'ın tablosuna birçok takipçisinin yüksek ücretler teklif ettiği öğrenildi.



    GÜL GİBİ GÜZELLİK
    Kenan Doğulu'nun şarkısı 'Ara Beni Lütfen'i yeniden yorumlayan Hera, güzellik sırlarını açıkladı. Ozan Doğulu ile aşkı doludizgin süren ünlü şarkıcı, "Görsellik işimizin bir parçası ve önemli bir konu. Günlük bakımıma ve sporuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum ve gül suyu kullanıyorum" dedi.



        KARADENİZ HAVA YOLLARI
        Rizeli eşi Hüseyin Kara ile Karadeniz'in yolunu tutan Jessica May, güldürdü. Brezilyalı olan ve bir süre önce Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulanan güzel oyuncu, çay tarlalarını gezdi. Jessica May, paylaştığı bu kareye yazdığı "Karadeniz Hava Yolları" notuyla ise güldürdü.



        AKKIZ VE BATUGA 'DESTAN' YAZDI
        Ekranların fenomeni 'Destan', merakla beklenen on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. Destan, dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,35 reyting ve %17,02 izlenme payı alarak birinci, 20+ABC1 kategorisinde %6,29 reyting ve %13,73 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.



        SAVAŞIN ORTASINDA
        Bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek 'Bir Zamanlar Çukurova'da nefesler tutulacak. Yeni bölümde; Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.



            HAYALİ SABİHA GÖKÇEN
            Geçtiğimiz günlerde Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır, bir dergiye çarpıcı pozlar verdi. Hayalindeki rolden de bahseden güzel oyuncu, "Sabiha Gökçen'in hayatını canlandırmayı isterdim" dedi.



            İSMAİL YK KLASİĞİ
            Kendine has yaptığı şarkı ve danslarıyla her daim gündem olan İsmail YK, İstanbul'da kliplendirdiği 'Şımarık' isimli şarkısıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkı, İsmail YK'nın diğer çalışmaları gibi yine sosyal medyada fenomen oldu.



            MÜTEVAZI BİRGEN
            Cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile bir AVM'deydi. Birlikte alışveriş yapan ikiliden Birgen, basın mensuplarını "Hava çok soğuk dikkat edin" diye uyararak mütevazılığını yine sergiledi.

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            Haberler Saklambaç Aslı Bekiroğlu’nun ihanetiyle sarsılan Çağrı Telkıvıran ayrılık acısını Biran Damla Yılmaz’la çabuk unuttu
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