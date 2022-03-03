Aslı Bekiroğlu’nun ihanetiyle sarsılan Çağrı Telkıvıran ayrılık acısını Biran Damla Yılmaz’la çabuk unuttu

Kısa süre önce Aslı Bekiroğlu'nu kendisine Kubilay Aka ile ihanet ettiği için terk eden Çağrı Telkıvıran, ayrılık acısını çabuk unuttu. Ünlü müzisyen, önceki akşamki bir davete Biran Damla Yılmaz ile katıldı. Gazetecilerin karşısına el ele çıkan çiçeği burnunda çift, daha önce inkar ettikleri aşkı da herkese ilan etmiş oldu. Bu arada Biran Damla Yılmaz'ın adı da kısa süre önce Tansel Döngel ile anılmıştı.