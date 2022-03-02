Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ece Erken'in paylaştığı 'Fayyem' kelimesinin sırrı belli oldu! Meğerse Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...

    Ece Erken’in paylaştığı ‘Fayyem’ kelimesinin sırrı ortaya çıktı. Fayyem, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu büyüten babaannesinin ismi, İşte sizler için derlediğimiz 2 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Fayyem’in sırrı çözüldü

    Eşinin ölümü ardından büyük üzüntü duyan Ece Erken'in önceki gün Instagram'da yaptığı 'Fayyem' paylaşımı merak konusu oldu. Erken'in neden bu kelimeyi paylaştığı merak edilince ünlü sunucudan açıklama geldi. Fayyem'in Mahmutyazıcıoğlu'nun çok sevdiği babaannesinin adı olduğunu söyleyen Ece Erken ekledi: "Fayyem, eşimin hayatta en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Eşimi büyüten, 20'li yaşlara kadar aynı odada yattığı babaannesi. Allah'ım Şafak'ımı en sevdiğiyle bir araya getirdi. Onun adına mutlu oldum. Şimdi ne mutludur tanıdığım Şafak. Çok özlüyordu babaannesini. En sevdiğiydi. Neyse ki artık birlikteler."



    YILLARA VIZ GELİYOR
    Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün bir AVM'deydi. Spor tarzıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Çehre; güzelliği, şıklığı ve zinde görünümüyle "Yıllara meydan okuyor" yorumları yaptırdı.



    TAVUĞU GÖRÜNCE GÖZÜ DÖNDÜ!
    Survivor'da yarışan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde yarışmada ödül oyunu yemeği olan tavuk parçasını yiyen eşi hakkında konuşan Korkmaz; "Atakan tavuk yemeklerini çok seviyor. Ödül oyununda da tavuk olunca bir an gözü döndü herhalde. Ben anlamıştım o bakışlardan yiyeceğini" dedi.



        BÜYÜK KARŞILAŞMA
        ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek bölümüyle nefes kesecek. Osman Bey Geyhatu'nun peşini bırakmaz. Vezir Alemşah ise Kayı Obasını basıp hatunlarını tutuklayacaktır. Bala Hatun'un doğum sancıları da başlamıştır. Vezir Alemşah, hatunları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey, sancıları dinmek bilmeyen Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey, Bala Hatun'u görebilecek midir?



        ESTETİK YANIT!
        Demet Özdemir'le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç'un bıçak altına yatarak göbek ve kalça bölgesindeki yağlarını aldırdığı iddia edildi. 36 yaşındaki müzisyen, hakkında çıkan 'Yağ aldırdı' haberlerini, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla ti'ye aldı.



        BİR DEMET ÖVGÜ
        Bir süredir ABD'de olan Demet Akalın, önceki gün dünyaca ünlü tasarımcı Versace'nin otele dönüştürülen malikanesini ziyaret etti. Versace'nin öldürüldüğü malikanedeki Anadolu izlerinden çok etkilenen ünlü popçu, Gaziantep'te yaptırtılan koltukta poz verdi. Sürekli Versace kıyafetler giyen Akalın, merhum modacının yatak odasındaki pozuna da şöyle not düştü: "Yatak odasındaki halı dahil havuz taşları ve o meşhur motifler Anadolu'dan esinlenmiş. Şimdi Versace'yi niye bu kadar sevdiğimi anlıyorum."



            EKONOMİKCAN
            İvana Sert, "Şık olmak için marka giyinmeye gerek yok" dedi ve ekledi: "Ben de pazardan giyiniyorum." Türkiye'nin en tarz kadınlarından biri olan ikoncan lakaplı İvana Sert, ekonomik çıktı. "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum. Kıyafete hiçbir zaman büyük paralar harcamadım" diyen Sert, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şık olmak için zengin olmaya gerek yok. Ben pazardan giyiniyorum. İkinci el markalar da kullanıyorum." Ivana, şimdiki Sezer Dermenci ve eski evliliğinden olan oğlu Ateş hakkında ise şöyle dedi: "Çok iyi anlaşıyorlar. Zaten Ateş mutlu olmasaydı ben asla evlenmezdim. Evlenmeden önce Ateş'ten ilişki için izin aldım."



            20 BİN TL'LİK POZ
            Ünlü popçu Simge Sağın, dün bu kareyi paylaştı. Ev haliyle çektirdiği fotoğrafını Instagram'da paylaşan popçu, aylık kirası 20 bin TL olan Galata'daki dairesinin dillere destan manzarasıyla da şovunu yaptı.



            REKLAM GURURU
            Burcu Kıratlı, önceki gün bir AVM'deydi. "Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak." (Doğan SAVAŞ)



                PİSİ PİSİNE YANDI!
                Önceki akşam bir törende 'Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ve 'En İyi Feat Şarkısı' ödülü alan Hande Yener'in sarılı bacağı gözlerden kaçmadı. "Yine bir kaza" diyen şarkıcı, ekledi: "Evde kedim çayı devirdi. Kendimi acilde buldum. İkinci derece yanık var maalesef. İz kalabilir." Sürekli pansumana gittiğini söyleyen Hande Yener, sözlerini sürdürdü: "İlerleyen süreçte göreceğiz bakalım, ne olacak. Deriyi soydular. O yüzden bugün yeniden olmuş gibi tekrar bir acı çektim. Bu nedenle de törene bu şekilde gelmek zorunda kaldım." (Doğan SAVAŞ)



                GELENEK 'BOZ'ULMADI
                Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Kızlarının babasına çok düşkün olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Her kız çocuğu gibi Vina da babacı. Onunla geçen her anımız paha biçilemez" dedi. Basketbolcu Caner Erdemiz ise "İdmanlardan eve koşarak geliyorum resmen. Babalık, bambaşka müthiş bir duygu" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



                YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR
                Tuğba ile Şeyda Coşkun, bir dergiye kapak oldu. Bir süredir ablasıyla birlikte çalışan 43 yaşındaki Tuğba Hanım ile 46 yaşındaki yaşam koçu, fit halleriyle dikkat çekti. Her gün 10 kilometre yürüyen kardeşlerin fotoğraflarına "Biz de yürümeliyiz" yorumları yağdı.



                    DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI
                    Türkiye'nin kanalı atv, Şubat ayında da izlenme oranlarıyla zirvedeki yerini korudu. ATV, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv 2022 yılına da birincilikle devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, Kalp Yarası; Destan; Kuruluş Osman; Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim ve Yalnız Kurt atv'yi birinciliğe taşıdı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Rus gemilerinin talebi kabul edilmedi! Montrö...
                    Haberler Saklambaç Ece Erken'in paylaştığı 'Fayyem' kelimesinin sırrı belli oldu! Meğerse Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...
                        SON DAKİKA