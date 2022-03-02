Ece Erken'in paylaştığı 'Fayyem' kelimesinin sırrı belli oldu! Meğerse Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...

Eşinin ölümü ardından büyük üzüntü duyan Ece Erken'in önceki gün Instagram'da yaptığı 'Fayyem' paylaşımı merak konusu oldu. Erken'in neden bu kelimeyi paylaştığı merak edilince ünlü sunucudan açıklama geldi. Fayyem'in Mahmutyazıcıoğlu'nun çok sevdiği babaannesinin adı olduğunu söyleyen Ece Erken ekledi: "Fayyem, eşimin hayatta en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Eşimi büyüten, 20'li yaşlara kadar aynı odada yattığı babaannesi. Allah'ım Şafak'ımı en sevdiğiyle bir araya getirdi. Onun adına mutlu oldum. Şimdi ne mutludur tanıdığım Şafak. Çok özlüyordu babaannesini. En sevdiğiydi. Neyse ki artık birlikteler."
YILLARA VIZ GELİYOR
Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün bir AVM'deydi. Spor tarzıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Çehre; güzelliği, şıklığı ve zinde görünümüyle "Yıllara meydan okuyor" yorumları yaptırdı.
TAVUĞU GÖRÜNCE GÖZÜ DÖNDÜ!
Survivor'da yarışan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde yarışmada ödül oyunu yemeği olan tavuk parçasını yiyen eşi hakkında konuşan Korkmaz; "Atakan tavuk yemeklerini çok seviyor. Ödül oyununda da tavuk olunca bir an gözü döndü herhalde. Ben anlamıştım o bakışlardan yiyeceğini" dedi.