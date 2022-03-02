Ece Erken'in paylaştığı 'Fayyem' kelimesinin sırrı belli oldu! Meğerse Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...





DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI

Türkiye'nin kanalı atv, Şubat ayında da izlenme oranlarıyla zirvedeki yerini korudu. ATV, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv 2022 yılına da birincilikle devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, Kalp Yarası; Destan; Kuruluş Osman; Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim ve Yalnız Kurt atv'yi birinciliğe taşıdı.

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