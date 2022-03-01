Irak'ta ilk kez uluslararası kadın sanatçı olarak konser veren Bülent Ersoy'a koruma ordusu

Irak Erbil'de bugüne kadar ilk kez uluslararası çıkan bir kadın sanatçı Bülent Ersoy oldu. Bin 500 kişinin katıldığı konser için yüz kişilik devlet koruma ordusu görev aldı. Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu konsere yer bulamayanlar, salonun dışına taştı. Konserin hemen ardından aynı gece kendisine tahsis edilen özel bir uçak ile Türkiye'ye dönen ünlü sanatçı, "Her zaman olduğu gibi yine büyük bir zafer kazanarak ülkeme dönüyorum. Şükürler olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
TÜLİN IŞILTISI
Moda sektörünün ikon ismi Tülin Şahin, bir mücevher firmasının marka yüzü oldu. İki gün süren çekimlerde Şahin, güzelliği ve enerjisiyle büyüledi. Yayınlanmaya başlayan reklamlardan büyük geri dönüş alan firma yetkililerinin yüzü Şahin sayesinde güldü.
FURKAN, 'FIRTINA' ESTİRECEK
Survivor'dan elenen Furkan Kızılay, oyunculuk yerine müziği seçti. 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Kızılay, yeni akustik teklisi Fırtına şarkısını dinleyicisi ile buluşturdu. Furkan, yakında sahnelerde de sevenleriyle buluşacak.