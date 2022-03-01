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    Irak'ta ilk kez uluslararası kadın sanatçı olarak konser veren Bülent Ersoy'a koruma ordusu

    Irak Erbil'de ilk kez uluslararası çıkan kadın sanatçı olan Bülent Ersoy, Bin 500 kişinin katıldığı konserde yüz kişilik devlet koruması görev aldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Diva ordusu!

    Irak Erbil'de bugüne kadar ilk kez uluslararası çıkan bir kadın sanatçı Bülent Ersoy oldu. Bin 500 kişinin katıldığı konser için yüz kişilik devlet koruma ordusu görev aldı. Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu konsere yer bulamayanlar, salonun dışına taştı. Konserin hemen ardından aynı gece kendisine tahsis edilen özel bir uçak ile Türkiye'ye dönen ünlü sanatçı, "Her zaman olduğu gibi yine büyük bir zafer kazanarak ülkeme dönüyorum. Şükürler olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



    TÜLİN IŞILTISI
    Moda sektörünün ikon ismi Tülin Şahin, bir mücevher firmasının marka yüzü oldu. İki gün süren çekimlerde Şahin, güzelliği ve enerjisiyle büyüledi. Yayınlanmaya başlayan reklamlardan büyük geri dönüş alan firma yetkililerinin yüzü Şahin sayesinde güldü.



    FURKAN, 'FIRTINA' ESTİRECEK
    Survivor'dan elenen Furkan Kızılay, oyunculuk yerine müziği seçti. 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Kızılay, yeni akustik teklisi Fırtına şarkısını dinleyicisi ile buluşturdu. Furkan, yakında sahnelerde de sevenleriyle buluşacak.



        ECE ŞEHRİNİZE GELİYOR
        Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, yeni dönem konserleri ile ilgili çok sıkı bir çalışmaya girdiğini duyurdu. Türkiye kapsamında gerçekleştireceği konserlerine hazırlanan güzel sanatçı, Ankara, Tokat, Kapadokya, Adana ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde büyük ses getirecek.



        HAYAL BESTESİ
        Ses getiren tasarımlarıyla modaya yön veren Beste Korkmaz, çocukluk hayali olan şarkıcılığa ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Kilitli Kafes" şarkısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Korkmaz, güçlü sesiyle müzik dünyasında kalıcı olacağının isinyallerini verdi.



        YASEMİN ŞAŞIRTACAK
        Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz gece eşi Burak Yırtar ile birlikte Etiler'deydi. Her zamanki neşeli halleriyle dikkat çeken Sakallıoğlu, çıkaracağı kitap için de şunları söyledi: "Kitap, benden beklenmeyen bir kitap. Hayatın içindeki her şey kitapta da olacak." (Doğan SAVAŞ)



            SEVENLERİ ŞAHLANDI
            Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın adı, son dönemde 'fısıltı' şeklinde yayılan bazı dedikodularda geçmeye başladı. Evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı konuşulan çift, sessiz kalınca kazan iyice kaynadı. Dedikoduların aksine ilk günkü gibi mutlu olan Alkoçlar ile Düzyatan'a en büyük destek ise sevenlerinden geldi. Hayranları, Neslişah Alkoçlar'ın oyuncu eşiyle Instagram'da yaptığı paylaşıma "Kim ne derse desin bizler sizin örnek çift olduğunuzu biliyoruz" yorumu yağdırdı. Bu arada dedikodulara adlarının karışmasından dolayı çok üzülen ünlü çift, artık konuşulanlara kulaklarını tıkayıp kendilerine ailelerine ve işlerine verdi.



            HEYKEL GİBİ!
            Pop müziğin efsane ismi Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Mekandan basın kuruluşlarına servis edilen fotoğraflarda kullanılan yoğun filtre, Süperstar'ı 30'lu yaşlarına döndürdü. 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın Photoshop'lu karelerini görenler, "Süperstar'ın balmumu heykeline bakıyorum sandım ama gerçekmiş", "Ajda, sahneye torununu çıkarmış" gibi espriler yaptı.



            BURSA'YI COŞTURDU
            TanTaşçı, geçtiğimiz gece Bursa'da sahnedeydi. Repertuarı ile şahane bir geceye imza atan müzisyen, Junus Çoban imzalı kostümleriyle de tarzını konuşturdu.



                ÇİFTE KUMRULAR
                Selami Şahin'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu Lider Şahin, geçtiğimiz gün Miss Turkey 2015 birincisi olan sevgilisi Ecem Çırpan ile Zincirlikuyu'daki bir AVM'de objektiflere takıldı. Alışveriş turu boyunca ellerini ayırmayan ünlü çift, spor tarzlarıyla da uyum içerisindeydi.



                KIVANÇ KASILDI
                Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, spora ağırlık verdi. Dövüş sanatlarının öncü isimlerinden ve aynı zamanda kafes dövüşçüsü Murat Kazgan'dan ders olan ünlü oyuncu, belirginleşen kaslarıyla dikkat çekti. Dövüş derslerinin yanı sıra boks da yapan ünlü oyuncunun uzattığı bıyıkları da gözlerden kaçmadı.



                UYUMLU ÇİFT KURULUŞ
                Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen ile bir AVM'deydi. Çiftin el ele göz göze halleri ve uyumlu alışveriş kombinleri de dikkatlerden kaçmadı. Bu arada hayranlarından yoğun ilgi gören Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, herkesle de hatıra fotoğrafı çektirdi.



                    BUZLARI ERİTTİLER
                    Buse Varol Tektaş ve Alişan paylaştıkları bu pozla sevenlerine 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi. Geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı bile iddia edilmişti. Güzel oyuncunun evlilik alyansını çıkarması da ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak önceki gün ikili cephesinden sevindiren bir haber geldi. Buse Varol, Alişan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak "Her şey yolunda" mesajı verdi. İkilinin aralarındaki buzları eritmesi de hayranları tarafından mutlulukla karşılandı.



                    BATUGA KARARINI VERİYOR
                    Başarılı dizinin on üçüncü bölümüne Batuga'nın seçimi damga vuracak. Tek başına kaçmayı reddeden Batuga ya Akkız'la birlikte kurtulma ya da birlikte ölme kararı alıyor. Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on üçüncü bölümüyle yine çok konuşulacak. Dizinin bu bölümünde Batuga; Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır; ya birlikte yaşayacaklar ya da birlikte öleceklerdir. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir? Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...



                    RÖNESANS TABLOSU ŞÜKRÜ
                    Genç kızların en favori isimlerinden Şükrü Özyıldız, sosyal medyayı salladı. Boğaz manzarasını arkasına alıp verdiği pozu Instagram'da paylaşan yakışıklı oyuncuya kadın takipçilerinden "Rönesans tablosu gibi maşallah" şeklinde yorumlar yağdı.



                        MİLYON DOLARLIK BEBEK
                        Oscar Ödül Töreni'nin provası olan SAG Ödülleri önceki gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Bu yıl 28'inci kez düzenlenen gecede şıklık yarışı yaşandı. Selena Gomez, törene Oscar de la Renta elbisesiyle damga vurdu. Genç yıldız, şıklığını da 1 milyon dolar değerindeki bir kolye ile tamamladı.



                        PEYNİRLE VEDALAŞTI
                        Derya Uluğ, önceki gün Kartepe'de sahne aldı. Fiziğiyle dikkat ceken güzel popçu, formda kalma sırlarını da şöyle açıkladı: "Spor yapıyorum. Kalıpla peyniri yiyebilecek kadar sevdiğim halde süt ürünü tüketmiyorum. Karbonhidrat içeren besinleri de hayatımdan çıkardım."

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                        Emekliye 3600 zammı
                        Haberler Saklambaç Irak'ta ilk kez uluslararası kadın sanatçı olarak konser veren Bülent Ersoy'a koruma ordusu
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