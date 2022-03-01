Irak'ta ilk kez uluslararası kadın sanatçı olarak konser veren Bülent Ersoy'a koruma ordusu





BATUGA KARARINI VERİYOR

Başarılı dizinin on üçüncü bölümüne Batuga'nın seçimi damga vuracak. Tek başına kaçmayı reddeden Batuga ya Akkız'la birlikte kurtulma ya da birlikte ölme kararı alıyor. Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on üçüncü bölümüyle yine çok konuşulacak. Dizinin bu bölümünde Batuga; Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır; ya birlikte yaşayacaklar ya da birlikte öleceklerdir. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir? Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...