Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı. Popçu, ödülle ilgili şunları söyledi: "Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkmasını biliyorum. "
İDDİALI GELİYOR
Pop müziğin genç ismi Nilhan, yeni single çalışması 'Olmuyor'la müzikseverlerle buluştu. Yeni şarkısı için "Aşkın tatsız halini anlatıyor" diyen genç popçu, fotoğraflarıyla da büyük beğeni topladı.
SAHNEDE BARIŞ MESAJI
Buray, önceki akşamki İstanbul konserinde binleri coşturdu. M üzisyen, "Savaşlar içerisinde her zaman olan masum insanlara olur. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu bütün temennimiz" sözleriyle de büyük alkış aldı.