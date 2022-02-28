Hadise önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı

YOĞUN İLKER

Sempatik oyuncu İlker Aksum, önceki gün annesi Nurdan Hanım ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Yeni projeleri için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Aksum; "Bu yıl iki tane sinema filmimiz vizyona girecek. Sonrasında da dijital ya da televizyon için dizi projemiz olacak. Şu anda çalışmalarımız ve aynı zamanda da yeni projeler için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.