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    Hadise önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı

    Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı. Popçu, ödülle ilgili şunları söyledi: "Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkmasını biliyorum. " İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 28 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Güçlü Hadise

    Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı. Popçu, ödülle ilgili şunları söyledi: "Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkmasını biliyorum. "

    İDDİALI GELİYOR
    Pop müziğin genç ismi Nilhan, yeni single çalışması 'Olmuyor'la müzikseverlerle buluştu. Yeni şarkısı için "Aşkın tatsız halini anlatıyor" diyen genç popçu, fotoğraflarıyla da büyük beğeni topladı.

    SAHNEDE BARIŞ MESAJI
    Buray,     önceki akşamki İstanbul konserinde binleri coşturdu. M üzisyen, "Savaşlar içerisinde her zaman olan masum insanlara olur. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu bütün temennimiz" sözleriyle de büyük alkış aldı.

        'KARDEŞLERİM' EKRANA KİLİTLEDİ
        Yapımını         NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim, önceki akşam duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. 41.bölümü ile ekrana gelen Kardeşlerim, #ZorZamanlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Asiye soğuktan ve açlıktan bayılınca, Kaan yardımına yetişti.

        ATİYE FARKI
        'Allem Kallem'         şarkısını 25 Şubat'ta beğeniye sunan Atiye, zirveye oturdu. Güzel popçu, dijital dünyaya zirveden giriş yaparak aynı gün şarkı yayınlayan kadın rakipleri Bengü ve Ziynet Sali'yi geride bıraktı. Youtube trendlerde 3 numara olan Atiye, Apple Music'te de yeni çıkan single'larda zirveye oturdu.

        GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
        Burçin Terzioğlu,         önceki gün Bebek'te sevgilisi Umut Duygu ile yürüyüş yaparken görüntülendi. "Hava güzel, biraz yürüyelim ve sahil havası alalım istedik" diyen güzel oyuncu, uzun süredir devam eden beraberliğiyle ilgili sorular sorulunca ise "İlişki konuşmuyoruz" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ

            AVOKADO CANAVARI
            Ebru Şallı'nın             avokado aşkı bir başka. Önceki gün avokado yerken çekilen bu karesini paylaşan 43 yaşındaki eski manken; saçından cildine her konuda anavatanı Meksika olan bu meyvenin mucizevi etkisinden faydalanıyor.

            BABA SİTEM
            Sinan Akçıl ve müziğin usta ismi babası Prof. Dr. Saim Akçıl, önceki akşam Kadıköy'de gençlere konferans verdi. Baba Akçıl, "Torun özleminiz var mı?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi: "Var tabii. Torun istiyoruz ama Sinan bu konuda tembel" Doğan SAVAŞ

            ÇOCUK HAYALİ
            Begüm             Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, önceki akşam Etiler'deydi. Çocuk sahibi olma hayalini pandemi nedeniyle erteleyen güzel oyuncu, "İnşallah olursa burada mutluluktan tepineceğim" dedi. Doğan SAVAŞ

                007 RASSAN!
                Ebru Gündeş'in 31 yaşındaki Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemini salladı. Bomba dedikoduyla ilgili ikilinin yakın çevresiyle konuştuğunu dile getiren sanatçı ve yazar Onur Akay, "Rassan, 'Ebru Gündeş adımı bu haberlerle öğrenmiştir' demiş. Doğru da demiş. Bitcoin madenciliği yapan Kuzey Iraklı işadamı, sürekli en ön masalarda dinlediği Ebru Gündeş'in dikkatini çekememiş" diye yazdı. Bu arada iddiaya göre ünlü sanatçının oturduğu siteye taşınan Rassan Khoshnaw, Gündeş'i adım adım takip ediyor...

                USTAYLA BULUŞMA
                İş insanı ve sanatçı Mr Jade, halk ozanı Musa Eroğlu'nun, 98 yılında Kavimler Kapısı albümünde seslendirdiği "Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma" adlı türküsünü kendi tarzında yorumladı. Mr Jade'e bu çalışmasında usta türkücü de düet yaparak eşlik etti. Klip için Eroğlu ile buluşan Mr. Jade, "En sevdiğim türküsünü seslendirmekten gurur duydum" dedi.

                YOĞUN İLKER
                Sempatik oyuncu İlker Aksum, önceki gün annesi Nurdan Hanım ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Yeni projeleri için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Aksum; "Bu yıl iki tane sinema filmimiz vizyona girecek. Sonrasında da dijital ya da televizyon için dizi projemiz olacak. Şu anda çalışmalarımız ve aynı zamanda da yeni projeler için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

                    DOĞAL GÜZEL DİDEM
                    Sevilen oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tiyatro provasına geldiğini söyleyen Balçın, spor tarzı ve makyajsız haliyle de doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
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                    Haberler Saklambaç Hadise önceki akşam "En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülü aldı
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