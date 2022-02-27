Umut Evirgen’le Nur Fettahoğlu’nun mesaj trafiği Serenay Sarıkaya'yı çok kızdıracak

Magazin dünyasında yaşadığı kaçamaklarla adından söz ettiren Umut Evirgen, yine başrolde. Tuğba Büyüküstün'le ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan ünlü işletmeci, daha sonra kalbini Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşkını inkar ettiği Sarıkaya ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Umut Evirgen, önceki gün Nur Fettahoğlu ile sohbetteydi. Fettahoğlu, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu kareye, "Sen hep aşkkkk'la" diye yazıp, beyaz kalp emojisi koydu. Paylaşımına Umut Evirgen'i de etiketleyen Fettahoğlu kafaları karıştırdı. Serenay Sarıkaya'nın bu yakınlaşmaya nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.