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    Umut Evirgen’le Nur Fettahoğlu’nun mesaj trafiği Serenay Sarıkaya'yı çok kızdıracak

    Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen’le Nur Fettahoğlu’nun mesaj trafiği kafa karıştırdı. Fettahoğlu’nun işletmeciyle olan karesine “Sen hep aşkkkk’la” yazıp kalp emojisi koyması şaşırttı. İşte sizler için derlediğimiz 27 tarihli Saklambaç haberleri...

    Serenay kızacak!

    Magazin dünyasında yaşadığı kaçamaklarla adından söz ettiren Umut Evirgen, yine başrolde. Tuğba Büyüküstün'le ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan ünlü işletmeci, daha sonra kalbini Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşkını inkar ettiği Sarıkaya ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Umut Evirgen, önceki gün Nur Fettahoğlu ile sohbetteydi. Fettahoğlu, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu kareye, "Sen hep aşkkkk'la" diye yazıp, beyaz kalp emojisi koydu. Paylaşımına Umut Evirgen'i de etiketleyen Fettahoğlu kafaları karıştırdı. Serenay Sarıkaya'nın bu yakınlaşmaya nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.



    KRALİÇE İREM
    Popçu İrem Derici, önceki gün sosyal medyayı salladı. Üzerinde Queen (Kraliçe) yazılı bardağıyla poz veren şarkıcı, parmağındaki gösterişli tek taşla dikkat çekti. Takipçileri, Derici'ye "Sevgilin Cem Belevi'den evlilik teklifi mi aldın?" diye sordu. Derici, soruları yanıtsız bıraktı.



    HAYALİ POLİSİYE SOSYETIK
    Sinem Yıldırım, hayalini açıkladı. Bir dönem oyunculuk yapan Yıldırım, setlerin havasını özledi. Sosyetik güzel, en büyük hayalinin polisiye bir dizide veya askeri bir filmde rol almak olduğunu açıkladı.



        GÜLEN YÜZ
        Modacı Özlem Süer'in hazırladığı gelinlikler bir defileyle görücüye çıktı. Boğaz manzarasında gerçekleşen defileyi izleyenler arasında Azra Akın da vardı. Tescilli güzel, her zamanki gibi gibi güler yüzüyle objektiflere poz verdi.



        BAL GİBİ DOSTLUK
        Eski milli voleybolcu olan Duygu Bal, çıktığı Dubai tatilinden renkli pozlar paylaştı. Gittiği mekanda elinde papağanla poz veren ünlü güzelin neşeli karesine, "Bal gibi dostluk" yorumları yapıldı.



        HER TELDEN ZEYNEP
        O ses Almanya yarışmasında sesiyle büyüleyen Zeynep Avcı, Türkiye'de sahnelere başladı. Avcı, önceki gece Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, "Gönlümde popfantezi şarkılar var. Ama ara sıra rock da okuyorum" dedi.



            PAZARCI TOLGA
            Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın şöhret basamaklarını çıkmadan önce değişik işlere el attığı ortaya çıktı. Liseyi bitiren oyuncuyu, annesi hayatın gerçeklerini görsün diye bir mobilyacıya çırak olarak verdi. Daha sonra bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yapan Sarıtaş'ın 19 yaşında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" adlı şarkısının klibinde rol aldığı da ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardaki başarısıyla adından söz ettiren Tolga Sarıtaş'ın bu başarısı gençlere örnek olacak cinsten.



            GÜZEL PARA
            Özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren Melisa Sözen, iş hayatındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu, güzelliğini paraya çevirdi. 36 yaşındaki Melisa Sözen, Avrupa'da çok satan bir krem markasının yüzü oldu. Sözen'in bu reklam karşılığında milyonluk anlaşma yaptığı öğrenildi. Çekimleri tamamlayan oyuncunun bu anlaşması "güzel kazanç" dedirtti.



            'YALNIZ KURT'TA KİRLİ OYUNLAR
            Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, beşinci bölüm etiketi #KirliOyunlar ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Dizinin beşinci bölümünde şu gelişmeler oldu: Altay ve Doğan'ın ringe çıkacağı gecede herkes kendi planları yapmaktadır. Gözler, geceye katılacak 5 Numarayı aramaktadır. Viking, planını çoktan yapmıştır ve mekana baskın düzenler fakat kimse 5 Numaraya dair bir iz bulamaz. Operasyon başarısız olmuştur. 5 Numara olayları dışarıdan izlerken gizemini korur.



                BİLETLERİ SATIŞTA
                Başrollerini Farah Zeynep Abdullah'la birlikte Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın paylaştığı Bergen filmi için geri sayım başladı. Merakla beklenen ve 4 Mart'ta gösterime girecek filmin biletleri ön satışa çıktı. 'Bergen' kudretli sesi ve konservatuardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.



                HEM İŞ HEM EĞLENCE
                Ünlü müzisyen Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera, önceki akşam Galata Port'ta bir mekanın açılışındaydı. DJ kabinine geçen Ozan Doğulu, çaldığı şarkılarla hem müşterileri hem de aşkını eğlendirdi.

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                Haberler Saklambaç Umut Evirgen’le Nur Fettahoğlu’nun mesaj trafiği Serenay Sarıkaya'yı çok kızdıracak
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