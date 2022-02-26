Hadise'nin gündeme bomba gibi düşen hamile olduğu iddialarına güzel popçudan cevap geldi

Mehmet Dinçerler'le ilişkisi evliliğe doğru giden Hadise, hakkındaki şok iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Hamile olduğu ve bu yüzden evlilik tarihini erkene çektiği konuşulan güzel şarkıcıdan iddialara yanıt geldi. 27 Nisan'da nikâh masasına oturması beklenen 36 yaşındaki şarkıcı, '2. Sayfa' programına açıklamalar yaptı. Hadise, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonrası Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullandı.
GELİNLİK HAZIRLIĞI
Düğün için hazırlıklara başlayan Hadise, verdiği kilolarla dikkat çekti.
FİRUZE TOZU DUMANA KATTI
FiruzE Gamze, yeni teklisi "Toz" ile müzikseverlerle buluştu. Toz'un düzenlemesi, Firuze Gamze'nin güçlü sesini parlatarak açığa çıkardı. Mustafa Özen yönetmenliğinde Şile'de sahil kenarında ve Kadıköy'de eski bir evde çekilen klipte Firuze Gamze, kendi kendine kalmış ve bununla yüzleşen bir kadını canlandırıyor. "TOZ", DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısıyla adından söz ettiren Firuze'ye konser teklifleri yağmaya başladı.