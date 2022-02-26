Hadise'nin gündeme bomba gibi düşen hamile olduğu iddialarına güzel popçudan cevap geldi





EVLİ SEVGİLİYLE MUTLUYMUŞ!

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka bir kadınla evli olan sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu'yla aşkına tam gaz devam ediyor. Genç kadın, aynı zamanda 2 çocuğunun babası olan Sarıcaoğlu ile AVM turu yaptı. 9 yıldır birlikte olan ikili ilk kez objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift kısa bir panik yaşadı. Gürsel, ilişkisi hakkında "Söylenecek bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez" dedi. "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Düşünmüyoruz. Biz çocuklarımızla böyle mutluyuz. Harika bir hayatım var bin şükür. Böyle devam edeceğiz" dedi.