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    Hadise'nin gündeme bomba gibi düşen hamile olduğu iddialarına güzel popçudan cevap geldi

    Hadise, hamile olduğu iddialarına cevap verdi. Güzel şarkıcı, “Önce gelin olacağım sonrası inşallah kısmet” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Önce düğün sonra bebek

    Mehmet Dinçerler'le ilişkisi evliliğe doğru giden Hadise, hakkındaki şok iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Hamile olduğu ve bu yüzden evlilik tarihini erkene çektiği konuşulan güzel şarkıcıdan iddialara yanıt geldi. 27 Nisan'da nikâh masasına oturması beklenen 36 yaşındaki şarkıcı, '2. Sayfa' programına açıklamalar yaptı. Hadise, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonrası Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullandı.



    GELİNLİK HAZIRLIĞI
    Düğün için hazırlıklara başlayan Hadise, verdiği kilolarla dikkat çekti.



    FİRUZE TOZU DUMANA KATTI
    FiruzE Gamze, yeni teklisi "Toz" ile müzikseverlerle buluştu. Toz'un düzenlemesi, Firuze Gamze'nin güçlü sesini parlatarak açığa çıkardı. Mustafa Özen yönetmenliğinde Şile'de sahil kenarında ve Kadıköy'de eski bir evde çekilen klipte Firuze Gamze, kendi kendine kalmış ve bununla yüzleşen bir kadını canlandırıyor. "TOZ", DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısıyla adından söz ettiren Firuze'ye konser teklifleri yağmaya başladı.



        DARBUKA ŞOV
        Mustafa Ceceli, önceki gün Kartepe'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, seslendirdiği şarkılarının yanı sıra darbuka şovuyla da göz doldurdu. Karfest konser alanına kar motoru ile gelen Ceceli, minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Arabesk rüzgarları da estiren ünlü sanatçı, 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısını söylerken Müslüm Gürses'e de selam yolladı.



        HAKLISIN BURCU!
        Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Mekan çıkışı objektife poz veren Özberk'in kucağındaki sevimli köpek dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, "Köpek benim değil. Arkadaşımın" dedi. Yakın dostları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılığı sorulan Özberk, "Ben kimsenin ilişkisi hakkında yorum yapamam. Hakkım değil" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



        ACELECİ AŞIKLAR
        Son dönemin gözde çifti Miray Daner ve Oğulcan Engin, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Haklarında çıkan "Evlenecekler" iddialarını yalanlayan ikili, objektiflere el ele poz verdi. Soruları yanıtlamayan aşıklar, aceleleri olduğunu söyledi.



            EVLİ SEVGİLİYLE MUTLUYMUŞ!
            Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka bir kadınla evli olan sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu'yla aşkına tam gaz devam ediyor. Genç kadın, aynı zamanda 2 çocuğunun babası olan Sarıcaoğlu ile AVM turu yaptı. 9 yıldır birlikte olan ikili ilk kez objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift kısa bir panik yaşadı. Gürsel, ilişkisi hakkında "Söylenecek bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez" dedi. "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Düşünmüyoruz. Biz çocuklarımızla böyle mutluyuz. Harika bir hayatım var bin şükür. Böyle devam edeceğiz" dedi.



            ZİYNET BAHARI
            Sevilen popçu Ziynet Sali, yeni şarkısı 'Sana Doyamıyorum'la müzikseverlerin karşında... Yeni single çalışması hakkında konuşan Sali, "Sana Doyamıyorum tam bir Akdeniz şarkısı. Çok pozitif hissettiren, kıpır kıpır, baharı müjdeleyen bir şarkı..." dedi.



            ŞAHİN DİŞİ KARTAL OLDU
            Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, önceki gün Beşiktaş kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın Akatlar'daki deposuna gitti. Köy okullarına yardım kampanyasına destek olan Şahin, 250 kitap bağışlayarak kalbinin güzelliğini de konuşturdu.



                YORGUN DÜŞTÜ!
                Eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma aşamasına gelen Sinan Akçıl, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Yorgun hali ile dikkat çeken ünlü müzisyen, çok düşünceliydi.



                ÇUKUROVA'DA GÜVEN DUYGUSU
                Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümüyle atv'de ekrana geldi. Başrollerinde ibrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan ve Bülent Polat gibi ünlü isimlerin olduğu dizi yine çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan 'Bir Zamanlar Çukurova', #GüvenDuygusu etiketiyle en çok konuşulanlar listesindeydi.



                ÇİÇEKÇİ YAKTI!
                Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile görüntülenmesinden sonra ayrıldığı aşkı Çağrı Telkıvıran'dan karşı hamle geldi. Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi şekilde eğlendi. Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana gitti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer, mekanı ayrı ayrı terk etti. Kapıda ilk görünen isim olan Çağrı Telkıvıran, aşk iddialarına cevap vermedi. Arkasından çıkan güzel oyuncu da aşk sorularına sessiz kaldı. Aracındaki çiçeklerin sorulmasına gülümsemekle yetinen Yılmaz, çiçek satıcılarının "Abi Çağrı Ağabey aldı" demesiyle yakayı ele verdi. (Doğan SAVAŞ)



                    CESUR GÜLBEN
                    Gülben Ergen önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde sahne aldı. Tolga Çam imzalı kıyafetiyle göz dolduran Ergen, söylediği şarkılar ve enerjisi ile ödül törenine katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı. 49 yaşındaki şarkıcı, cesur kıyafetiyle hem göze hem kulağa hitap etti.



                    KAVUŞTULAR
                    Bir dönemin gözde aşıkları Arda Kural ve Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra yeniden bir araya geldi. 1998'de tutkulu bir aşk yaşayan Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra buluştu. Bir mekanda sahne alan Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda Kural için 'Kimler Geldi Kimler Geçti' şarkısını okudu. Arda Kural, eski sevgilisi Asyalı için "Onu izlemek keyifli ve bana iyi geliyor. Ona çok duygu yüklüyüm onu görünce tribe giriyorum" diye konuştu.


                    ÖMER YENİ BİR KARAR ALIYOR
                    "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde ilginç gelişmeler yaşanacak. Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır.

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                    Balat altyapısına köklü çözüm
                    Haberler Saklambaç Hadise'nin gündeme bomba gibi düşen hamile olduğu iddialarına güzel popçudan cevap geldi
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