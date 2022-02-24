Demet Şener'i gururlandıran haber! Eski mankenin yeğeni dünya çapında başarıya imza attı





'ADI SEVGİ'NİN AFİŞİ YAYINLANDI!

Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek olan ve merakla beklenen atv'nin yeni dizisinin afişi de ilgi odağı oldu...

Tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan atv'nin yeni dizisi "Adı Sevgi"nin afişi yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek dizinin afişi de ilgi odağı oldu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı "Adı Sevgi"nin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. "Adı Sevgi", yakında atv ekranlarına gelecek. "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak. Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra genç yetenekleri de bir araya geliyor. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor.