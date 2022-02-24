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    Demet Şener'i gururlandıran haber! Eski mankenin yeğeni dünya çapında başarıya imza attı

    Eski manken Demet Şener'in yeğeni Emre Şener, Royal Academy of Music'in 200. yılı şerefine beste yapacak 200 kişi arasına girdi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Bravo yeğen

    Demet Şener, yeğeniyle gururlandı. Eski mankenin yeğeni, müzik alanında dünya çapında bir başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli müzik okullarından biri olan Londra'daki Royal Academy Of Music'te okuyan genç delikanlı, okulun 200. yılı için beste yapacak 200 besteciden biri seçildi.
    200 kişilik listede tek Türk olan Emre Şener, aynı listede okulda halen eğitim gören tek öğrenci olma unvanını da taşıdı. Önceki akşam yeğeninin bestesinin çalındığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener, "Seninle gurur duyuyorum" diyerek yeğenine seslendi.



    ANNELİK YARADI
    Anne olduktan sonra müziğe ara veren Atiye, geçtiğimiz Kasım'da 'Ses Seda Yok' şarkısını çıkarmıştı. 33 yaşındaki güzel şarkıcı, şimdi de "Allem Kallem" isimli parçayı dinleyicisiyle paylaşıyor. Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde farkını konuşturdu.



    DUYGUSAL KAPIŞMA
    Pelin Öztekin, önceki akşam Cihangir'deydi. Babası Rasim Öztekin'in son filmi 'Dijital Esaret'in 11 Mart'ta vizyona gireceği hatırlatılan Öztekin, şöyle dedi: "Benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız. İnşallah o geçer beni."



        SANAT MORALİ
        Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrılıp Londra'ya gitti. Kız arkadaşlarıyla İngiltere'nin altını üstüne getiren güzel oyuncu, burada bol bol müze ve sergi gezdi. Resme merakıyla bilinen Erçel'in son pozları da "Sanatla ayrılık acısını unutuyor" dedirtti.



        'YAKIŞIKLI' TARTIŞMA
        Dünyaca ünlü eski futbol yıldızı David Beckham, önceki gün kar tatilinden fotoğraf paylaştı. Beckham'ın paylaşımı sonrası akıllara Kıvanç Tatlıtuğ'un kayak tatilinde çekilen fotoğrafı geldi. "Hangis daha yakışıklı?" tartışmaları başladı. Hızını alamayan Kıvanç hayranları, David Beckham'ın fotoğrafına "Yakışıklısın evet ama bir Kıvanç değilsin" gibi yorumlar yaptı.



        EVLİLİK YALANI
        Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki akşam bir tiyatro oyununu izledi. Çifte, "Yazın evleneceğiniz doğru mu?" diye soruldu. Engin, tek kelime etmezken güzel oyuncu "Öyle bir şey yok, evlilik haberleri yalan" diyerek dedikodulara nokta koydu. (Doğan SAVAŞ)



            SIRLAR ÇÖZÜLÜYOR
            Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam saat 20.00'de atv'de 125'inci bölümüyle ekranda olacak. Bu akşamki bölümde Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur.



            DESTAN YİNE ZİRVEDE
            Ekranların fenomen dizisi 'Destan', önceki akşam 12. bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #Yazgımız etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi gördü. Dizi, son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,88 reyting ve %15,41 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Destan'ın 12. bölümünde; Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.



            'ADI SEVGİ'NİN AFİŞİ YAYINLANDI!
            Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek olan ve merakla beklenen atv'nin yeni dizisinin afişi de ilgi odağı oldu...
            Tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan atv'nin yeni dizisi "Adı Sevgi"nin afişi yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek dizinin afişi de ilgi odağı oldu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı "Adı Sevgi"nin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. "Adı Sevgi", yakında atv ekranlarına gelecek. "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak. Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra genç yetenekleri de bir araya geliyor. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor.



                ENGEL TANIMADILAR
                Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Ameliya'nın hayaline kayıtsız kalmadı. İzmir'e giden şarkıcı, Ameliya ile birlikte piyano çalıp şarkı söyledi. "Ameliya çok yetenekli. Süper bir yeteneğe sahip" diyen Buray, 11 yaşındaki kıza key-board hediye etti. Ameliya, en büyük hayaline kavuşup Buray'la beraber şarkı da söyledi.

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                Haberler Saklambaç Demet Şener'i gururlandıran haber! Eski mankenin yeğeni dünya çapında başarıya imza attı
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