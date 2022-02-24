Demet Şener'i gururlandıran haber! Eski mankenin yeğeni dünya çapında başarıya imza attı

Demet Şener, yeğeniyle gururlandı. Eski mankenin yeğeni, müzik alanında dünya çapında bir başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli müzik okullarından biri olan Londra'daki Royal Academy Of Music'te okuyan genç delikanlı, okulun 200. yılı için beste yapacak 200 besteciden biri seçildi.
200 kişilik listede tek Türk olan Emre Şener, aynı listede okulda halen eğitim gören tek öğrenci olma unvanını da taşıdı. Önceki akşam yeğeninin bestesinin çalındığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener, "Seninle gurur duyuyorum" diyerek yeğenine seslendi.
ANNELİK YARADI
Anne olduktan sonra müziğe ara veren Atiye, geçtiğimiz Kasım'da 'Ses Seda Yok' şarkısını çıkarmıştı. 33 yaşındaki güzel şarkıcı, şimdi de "Allem Kallem" isimli parçayı dinleyicisiyle paylaşıyor. Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde farkını konuşturdu.
DUYGUSAL KAPIŞMA
Pelin Öztekin, önceki akşam Cihangir'deydi. Babası Rasim Öztekin'in son filmi 'Dijital Esaret'in 11 Mart'ta vizyona gireceği hatırlatılan Öztekin, şöyle dedi: "Benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız. İnşallah o geçer beni."