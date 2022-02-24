2.Uluslararası Zirve Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye aldığı 9 ödülle damga vurdu.





GECEYE DAMGA VURAN ATV'NIN ÖDÜLLERİ:

1- YILIN EN ÇOK İZLENEN TV KANALI – ATV

2- YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI – ESRA EROL'DA

3- YILIN EN İYİ GENÇLİK DİZİSİ – KARDEŞLERİM

4- YILIN YILDIZI PARLAYANI – BİLAL YİĞİT KOÇAK (KARDEŞLERİM)

5- YILIN EN İYİ TEMATİK PROGRAMI - DİZİ TV – GÜLŞAH MARMARA

6- YILIN EN İYİ ANA HABER SUNUCUSU – CEM ÖĞRETİR

7- YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI – KİM MİLYONER OLMAK İSTER

8- YILIN EN İYİ DÖNEM DİZİSİ- DESTAN

9- YILIN EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ – KARDEŞLERİM - ALP YENİER

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