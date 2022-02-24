2.Uluslararası Zirve Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye aldığı 9 ödülle damga vurdu.

Türkiye'deki farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 2. Uluslararası Zirve Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi. Pars Medya tarafından Cahide Palazzo'da gerçekleşen ödül törenine ATV damgasını vurdu. Türkiye'nin kanalı, tam dokuz ödül birden alarak başarısını bir kez daha tescilledi.
GECEYE DAMGA VURAN ATV'NIN ÖDÜLLERİ:
1- YILIN EN ÇOK İZLENEN TV KANALI – ATV
2- YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI – ESRA EROL'DA
3- YILIN EN İYİ GENÇLİK DİZİSİ – KARDEŞLERİM
4- YILIN YILDIZI PARLAYANI – BİLAL YİĞİT KOÇAK (KARDEŞLERİM)
5- YILIN EN İYİ TEMATİK PROGRAMI - DİZİ TV – GÜLŞAH MARMARA
6- YILIN EN İYİ ANA HABER SUNUCUSU – CEM ÖĞRETİR
7- YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI – KİM MİLYONER OLMAK İSTER
8- YILIN EN İYİ DÖNEM DİZİSİ- DESTAN
9- YILIN EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ – KARDEŞLERİM - ALP YENİER