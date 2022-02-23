Demet Özdemir’in ’estetik’ tartışmasına fanları son noktayı koydu!

"Estetik operasyon geçirmedim" dese de kimseyi inandıramayan 30 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarından kolaj yapan hayranları,
"Demet, 7'sinde neyse şimdi de öyle" der gibiydi.
KAHVALTI KEYFİ
Başarılı oyuncu Berkay Ateş ile Milli voleybolcu Simge Aköz, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden Ateş ve Aköz, kahvaltı yaptı. İlişkisi hakkında konuşan Berkay Ateş, "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor" dedi. Ünlü çift, güzel havayı fırsat bilip Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı.