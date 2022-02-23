Demet Özdemir’in ’estetik’ tartışmasına fanları son noktayı koydu!

BİR BAŞKA BUSE

Bir süredir Alişan'la evliliğinde kriz olduğu konuşulan Buse Varol Tektaş. soluğu kuaförde aldı. Her kadın gibi sıkıntılarını geride bırakmak için saçlarıyla oynayan oyuncu, bambaşka biri oldu. Saçlarını uzatan ve rengini de koyulaştıran Varol, adeta "Kendime yeni bir ben lazım" der gibiydi. Varol'un yeni imajı, sosyal medyayı ikiye böldü.