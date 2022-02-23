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    Demet Özdemir'in 'estetik' tartışmasına fanları son noktayı koydu!

    Demet Özdemir'in 'estetik' tartışmasına fanları, son noktayı koydu. İşte haberin devamı ve sizler için derlediğimiz 23 Şubat 2022 tarihli Takvim Gazetesi magazin haberleri...

    Demet Özdemir’in ’estetik’ tartışmasına fanları son noktayı koydu!

    "Estetik operasyon geçirmedim" dese de kimseyi inandıramayan 30 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarından kolaj yapan hayranları,

    "Demet, 7'sinde neyse şimdi de öyle" der gibiydi.

    KAHVALTI KEYFİ
    Başarılı oyuncu Berkay Ateş ile Milli voleybolcu Simge Aköz, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden Ateş ve Aköz, kahvaltı yaptı. İlişkisi hakkında konuşan Berkay Ateş, "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor" dedi. Ünlü çift, güzel havayı fırsat bilip Boğaz'da kahvaltı keyfi yaptı.

        MASKELİ AŞIKLAR
        Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Çift, bir an olsun maskelerini çıkarmayarak tedbiri elden bırakmadı.

        MÜJDE VERDİ
        Engin Öztürk, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, özellikle genç kızların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        SAKİN KUTLAMA
        Derya Uluğ, önceki akşam yaş gününü sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla beraber yemekte kutladı. Restaurant çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, "Bu sene çok büyük organizasyonlar yapmayalım dedik. Yorulduk, sakin bir doğum günü yemeği yedik" dedi. Şıklığıyla dikkat çeken popçu, çıkışta müzisyen aşkı Asil Gök ile poz verdi. (Doğan Savaş)

            15 MİLYON DOLARLIK HAYAT
            Pop müziğin çılgın kızından rekor anlaşma. Britney Spears; şöhreti, aile ilişkileri, babasının 13 yıllık vasiliği ve bu vasiliği bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlatacağı kitap için 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

            EDA FARKI
            Sosyetenin en gezgin isimlerinden Eda Taşpınar, adeta Meksika'ya demir attı. Gözde tatil cennetinin altını üstüne getiren sosyetik ikoncan, farklı giyim tarzını burada da gözler önüne serdi. Eda Taşpınar, kusursuz fiziğiyle de yine göz kamaştırdı. Sosyetik ikoncan, Meksika'nın renkli dünyasına ayak uydurdu.

            HER HALİYLE GÜZEL
            Son olarak atv'de yayınlanan Maraşlı dizisinde oynayan Alina Boz, imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncunun yeni hali, sosyal medyada "Ne yapsa yakışıyor. Güzele ne yakışmaz!" yorumları yaptırdı.

                KLASİK KEYİF!
                İstanbullular'ı klasik müzikle buluşturan İDSO DenizBank Konserleri'ne, Sevgililer Günü Haftası'nda Burcu Hancı damgasını vurdu. Ülkemizin sayılı sopranoları arasında yer alan Hancı, önceki akşamki bir konserde, dinleyicilere klasik müzik ziyafeti yaşattı. Tenor Caner Akın ile sahne alan Deniz Hancı'ya, Murat Cem Orhan yönetimindeki İDSO eşlik etti.

                SEVGİLİ JESTİ
                38 yaşına basan Hande Subaşı'na aşkından jest... Alican Ulusoy, Subaşı için üzerinde rol aldığı tiyatro oyunundaki karakterini resmeden bir pasta yaptırdı.Subaşı, aşkına teşekkür etti.

                BİR BAŞKA BUSE
                Bir süredir Alişan'la evliliğinde kriz olduğu konuşulan Buse Varol Tektaş. soluğu kuaförde aldı. Her kadın gibi sıkıntılarını geride bırakmak için saçlarıyla oynayan oyuncu, bambaşka biri oldu. Saçlarını uzatan ve rengini de koyulaştıran Varol, adeta "Kendime yeni bir ben lazım" der gibiydi. Varol'un yeni imajı, sosyal medyayı ikiye böldü.

                    MAKSAT YEŞİLLİK
                    Bir süredir Dubai'de olan Gülcan Arslan'dan renkli pozlar... Arkadaşlarıyla kışa inat deniz ve güneşin keyfini süren güzel oyuncu, yeşil kıyafetiyle verdiği bu pozuna "Maksat yeşillik olsun" diye yazdı. Arslan, incecik haliyle de dikkat çekti. Gülcan Arslan, Dubai'de deniz keyfi yapıyor.
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                    Haberler Saklambaç Demet Özdemir'in 'estetik' tartışmasına fanları son noktayı koydu!
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