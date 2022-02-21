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    Kardeşlerim yeni bölümüyle geceye damga vurdu! ‘Gerçeğin Ardında’ etiketiyle sosyal medyayı salladı

    Önceki akşam ATV’de ekrana gelen ‘Kardeşlerim’, ‘Gerçeğin Ardında’ etiketiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Asiye’ye büyük şok

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi, #GerçeğinArdında etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Doruk ve okul tayfası, Berk ile Aybüke'yi beklerken karşılarında Akif ile Suzan'ı buldular. Evde kimsenin olmadığını sanan ikili tartışırken Asiye'nin annesinin şüpheli ölümü de gündeme geldi. Suzan ve Akif evde yalnız olmadıklarını anladıkları anda ise iş işten geçmişti. Asiye, annesinin ölümünden Akif'in mi sorumlu olduğunu bizzat sordu. Otopark işine girişen Ömer ise saldırıya uğradı.



    ROMANTİZM ZİRVESİ
    Pop müziğin ünlü ismi Berkay, hafta sonunu iki çocuğunun annesiyle kayak tatilinde geçirdi. Özlem Ada Şahin'le kar manzarası eşliğinde sarmaş dolaş bu pozu veren ünlü popçu, "Romantizmin zirvesine çıktılar" yorumları yaptırdı.



    CADDEBOSTAN HAVASI
    ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzel havayı fırsat bilip soluğu eşiyle deniz kıyısında aldı. Fahriye Evcen'le kural bozup Anadolu Yakası'nda gezen Özçivit, Caddebostan sahilinde eşiyle romantik bir yürüyüş yaptı.



        FOSFORLU PELİN
        Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'deydi. Güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile adeta göz kamaştırdı. Fosforlu pembe montuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan, siyah deri pantolonuyla da verdiği kiloları gözler önüne serdi.



        ÖZCAN GÜLDÜRDÜ
        Özcan Deniz, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Zaman zaman dinleyicisiyle sahneden sohbet eden Deniz'in genç bir hayranıyla diyaloğu gülümsetti. 18 yaşındaki genç misafirine; "Şarkı söylediğimi ne zaman öğrendin?" sorusunu sorduktan sonra; "Gençler yeni yeni şarkıcı olduğumu öğreniyor" esprisi yaptı.



        ÇİÇEK GİBİ BİR GÜN
        Linet, önceki gün elinde çiçeklerle Bebek'te görüntülendi. Sanatçı, "Bugün hava çok güzeldi, ben de her şeyin tadını çıkarıyorum" dedi. Aşk hayatında uzun süredir yalnız olan ve pilot bir sevgilisi olduğu konuşulan Linet, "Doğru insan olursa hayatımı sonuna kadar açacağım" dedi.
        (Aydın HAMZA)



            30 MİLYONA EVLENİYOR
            Ece Seçkin'in Karadağ'a gidiş nedeni belli oldu. Ünlü popçu, 2 milyon euro'luk bir evi almak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Karadağ'dan paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Ece Seçkin'in seyahat sebebi ortaya çıktı. Pilot Eşi Çağrı Terlemez ile burada tatil yapan Seçkin, hayran olduğu ülkeden ev almak için kolları sıvadı. Kotor'daki bir evi internette gören Ece Seçkin, birçok Türk'ün de mülk sahibi olduğu bölgeyi gezerek beğendiği villaları yerinde görmek istedi. İki milyon euro değerindeki bir eve aşık olan Seçkin, "Bu ev için harıl harıl çalışacağım" dedi.



            BİR DEMET ŞOV
            Geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir'den yüzük şov... Güzel oyuncu, dün Instagram'da paylaştığı karede 60 bin dolar değerindeki 4 karatlık yüzüğünü gözler önüne serdi.



            MOR MENEKŞE
            YIldız Tilbe, önceki gece İstanbul'da sahnedeydi. Gecede mor bir kıyafet seçen sanatçı seyircilere; "Sizin için mor giydim, mor makyaj yaptım, mor menekşe gibiyim, çok güzelim. Asıl siz beni gençken görecektiniz, Şaşı olurdunuz, dayanılmazdım" dedi.



                GÜZEL ESNAF
                Manken Didem Soydan, önceki akşam bir şova katıldı. Nişantaşı'ndaki dükkanında esnafla sohbet ettiğini söyleyen Soydan, "Giriş olduğu için de mecbur suluyoruz. Bir hortum tutuyoruz, çay içiyoruz" dedi. Didem Soydan, erkeklerin bileklerini görmekten nefret ettiğini de söyledi.



                TİŞÖRTÜ NİŞAN ALDILAR!
                Pop müziğin usta ismi Mustafa Sandal, önceki akşam evliliğe ilk adımı attı. Musti, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Çiftin, sosyetik güzelin ailesinin evinde gerçekleşen nişanına ünlü popçunun kıyafeti damga vurdu.



                İKİYE BÖLÜNDÜ
                Mustafa Sandal'ın böylesine önemli bir günde siyah tişört giymesi, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları "Musti, markete giderken nişanına uğramış" diyerek kıyafeti eleştirirken bazıları ise "Adam siyah tişörtle bile karizma duruyor" yorumları yaptı.

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                Haberler Saklambaç Kardeşlerim yeni bölümüyle geceye damga vurdu! ‘Gerçeğin Ardında’ etiketiyle sosyal medyayı salladı
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