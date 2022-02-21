Kardeşlerim yeni bölümüyle geceye damga vurdu! ‘Gerçeğin Ardında’ etiketiyle sosyal medyayı salladı





30 MİLYONA EVLENİYOR

Ece Seçkin'in Karadağ'a gidiş nedeni belli oldu. Ünlü popçu, 2 milyon euro'luk bir evi almak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Karadağ'dan paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Ece Seçkin'in seyahat sebebi ortaya çıktı. Pilot Eşi Çağrı Terlemez ile burada tatil yapan Seçkin, hayran olduğu ülkeden ev almak için kolları sıvadı. Kotor'daki bir evi internette gören Ece Seçkin, birçok Türk'ün de mülk sahibi olduğu bölgeyi gezerek beğendiği villaları yerinde görmek istedi. İki milyon euro değerindeki bir eve aşık olan Seçkin, "Bu ev için harıl harıl çalışacağım" dedi.