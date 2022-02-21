Kardeşlerim yeni bölümüyle geceye damga vurdu! ‘Gerçeğin Ardında’ etiketiyle sosyal medyayı salladı

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi, #GerçeğinArdında etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Doruk ve okul tayfası, Berk ile Aybüke'yi beklerken karşılarında Akif ile Suzan'ı buldular. Evde kimsenin olmadığını sanan ikili tartışırken Asiye'nin annesinin şüpheli ölümü de gündeme geldi. Suzan ve Akif evde yalnız olmadıklarını anladıkları anda ise iş işten geçmişti. Asiye, annesinin ölümünden Akif'in mi sorumlu olduğunu bizzat sordu. Otopark işine girişen Ömer ise saldırıya uğradı.
ROMANTİZM ZİRVESİ
Pop müziğin ünlü ismi Berkay, hafta sonunu iki çocuğunun annesiyle kayak tatilinde geçirdi. Özlem Ada Şahin'le kar manzarası eşliğinde sarmaş dolaş bu pozu veren ünlü popçu, "Romantizmin zirvesine çıktılar" yorumları yaptırdı.
CADDEBOSTAN HAVASI
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzel havayı fırsat bilip soluğu eşiyle deniz kıyısında aldı. Fahriye Evcen'le kural bozup Anadolu Yakası'nda gezen Özçivit, Caddebostan sahilinde eşiyle romantik bir yürüyüş yaptı.