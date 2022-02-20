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    Sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ayrılık haberleri çıkan Eda Ece'den şaşırtan cevap! Sinirlenince...

    Sevgilisi Buğrahan Tuncer’le sürekli ayrılık haberleri çıkan Eda Ece konuya açıklık getirdi: Sinirlenince takipten çıkıyorum. Sakinleşince geri ekliyorum. Ayrılık yok yani... İşte sizler için derlediğimiz 20 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Aman sakin!

    Son dönemin parlayan yıldızlarından Eda Ece, önceki akşam Etiler'deydi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile haklarında sık sık 'Ayrıldılar' haberleri çıkan güzel oyuncu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Tuncer'le ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Ece, "Çok şükür sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkartıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yordunuz. Minik tartışma diyoruz biz ona. Ayrılık olmuyor yani" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



    SÜPER TEŞEKKÜR
    Sevcan Orhan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Orhan, Ajda Pekkan'ın Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım için Süperstar'a teşekkür etti. Güzel şarkıcı, "Ajda Hanım'a herkes adına teşekkür ediyorum. 14 Şubat'ta hayvanlara mama almayı tercih eden herkesi alnından öpüyorum. Çok kıymetli bir şey yaptılar. Onlar için sokak hayvanı denmesini de yanlış buluyorum. Sokak mı kaldı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.



    GÜZEL YOĞUNLUK
    Oyuncu Nilay Cafer, önceki gün alışveriş turundaydı. Dizi projeleri dışında, marka işbirlikleri için de görüşmeler yaptığını söyleyen Cafer; "Bugün çok yoğun başladı. Malum İstanbul trafiği ve yağmur bir araya gelince zaman daha sıkışık oluyor. Güzel projeler olacak inşallah yakında" dedi.



        DOSTLARLA BULUŞMA
        Bir dönem atv'de ekrana gelen 'Kırgın Çiçekler' dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turundaydı. Eski dizisindeki arkadaşlarıyla bir araya gelen güzel oyuncu, "Uzun süredir bir araya gelmeyi planlıyorduk. Bugün ekip olarak buluştuk" dedi.



        YAŞLILIK İSYANI
        Yeşilçam'ın gözde isimlerinden Serpil Çakmaklı, önceki gün Nişantaşı'nda AVM turu yaptı. Çakmaklı, COVID nedeniyle hep tedbirli olduğunu belirterek maskesini çıkarmadığını söyledi. Yeniden ekranlara döneceğini belirten usta sanatçı, "Projeler var, ekranlarda olmak istiyorum. Ben yeni döneme de ayak uydururum. Ayrıca yaşlı da değilim" diyerek gençlere meydan okudu.



        ANNE OLMAK İSTİYOR
        Bir mücevher markasının yüzü olan Gökçe Bahadır, önceki gün özel bir davetle basının karşısına çıktı. Müzisyen Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evlenecek olan güzel oyuncu, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Tabi çocuğum olmasını hayal ediyorum. Ben de anne olmak istiyorum. Bunun bir planı olmaz kısmet, göreceğiz" dedi.



            ERGEÇ KURTULACAĞIZ
            Oyuncu Selma Ergeç, önceki akşam eşi Cem Öz ile birlikte Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Mekan çıkışı maskesini takarak poz veren Ergeç, "Tedbirleri elden bırakmamakta fayda var. İnşallah çok yakında maskelerden kurtulacağız" dedi.



            ÇANTACI BURAK
            Oyuncu Burak Deniz, eğlence turunda yakalandı. Elinde kız arkadaşının çantasıyla kala kalan Deniz, açıklamalarıyla güldürdü. Son dönemde adı sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen ve her defasında yalanlayan Burak Deniz, önceki gün faka bastı. Didem Soydan'la biten ilişkisinin ardından adı güzel oyuncu Deniz İrem'le anılan Burak Deniz, aşk iddiasını yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın evinden çıkarken objektiflere yakalanan oyuncu, "Geçmiş olsuna geldim. Serenay iyi arkadaşım"demişti. Burak Deniz önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. 31. yaş gününü kutlayan Deniz, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı. Oyuncunun yanındaki sarışın arkadaşı hızlı adımlarla uzaklaştı. Elinde kız aradaşının çantasıyla yakalanan Deniz, "Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum" yanıtını vererek güldürdü. Deniz'in kız arkadaşı ise Şahika Ercümen çıktı. (Doğan SAVAŞ)



            ROMANTİK TEDAVİ
            Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam bir mekanda Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Soruları yanıtlayan güzel oyuncu, "Biz Ebru Gündeş'i çok beğeniyoruz. Ara ara da geliyoruz zaten" dedi. Soral, annelikle ilgili sorulara ise, "Yine tekrarlayacağım kısmet" cevabı verdi. (Doğan SAVAŞ)



                İLAN-I AŞK
                Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile oyuncu Berkay Ateş'in aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Aköz, önceki gün kural bozdu. Başarılı voleybolcu, sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı pozla kutlayarak aşkını ilk kez ilan etmiş oldu.



                MUTLULUK POZU
                Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily Koi ile birlikte çıktığı Dubai tatili tam gaz devam ediyor. Kızlarıyla renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Uzerli'nin mutluluğuna diyecek yoktu.



                UTANGAÇ TURAN
                Bir süredir kendisi gibi oyuncu Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'deydi. İlişkisi hakında soru yağmuruna tutulan Turan, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim. Beni çok utandırdınız" dedi. Oyuncu, teklif gelirse seve seve birlikte rol alacaklarını da söyledi.
                (Doğan SAVAŞ)

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                Emekliliğe sağlık ayarı
                Haberler Saklambaç Sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ayrılık haberleri çıkan Eda Ece'den şaşırtan cevap! Sinirlenince...
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