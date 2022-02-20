Sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ayrılık haberleri çıkan Eda Ece'den şaşırtan cevap! Sinirlenince...





SÜPER TEŞEKKÜR

Sevcan Orhan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Orhan, Ajda Pekkan'ın Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım için Süperstar'a teşekkür etti. Güzel şarkıcı, "Ajda Hanım'a herkes adına teşekkür ediyorum. 14 Şubat'ta hayvanlara mama almayı tercih eden herkesi alnından öpüyorum. Çok kıymetli bir şey yaptılar. Onlar için sokak hayvanı denmesini de yanlış buluyorum. Sokak mı kaldı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.