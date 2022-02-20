Sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ayrılık haberleri çıkan Eda Ece'den şaşırtan cevap! Sinirlenince...

Son dönemin parlayan yıldızlarından Eda Ece, önceki akşam Etiler'deydi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile haklarında sık sık 'Ayrıldılar' haberleri çıkan güzel oyuncu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Tuncer'le ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Ece, "Çok şükür sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkartıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yordunuz. Minik tartışma diyoruz biz ona. Ayrılık olmuyor yani" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)
SÜPER TEŞEKKÜR
Sevcan Orhan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Orhan, Ajda Pekkan'ın Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım için Süperstar'a teşekkür etti. Güzel şarkıcı, "Ajda Hanım'a herkes adına teşekkür ediyorum. 14 Şubat'ta hayvanlara mama almayı tercih eden herkesi alnından öpüyorum. Çok kıymetli bir şey yaptılar. Onlar için sokak hayvanı denmesini de yanlış buluyorum. Sokak mı kaldı Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.
GÜZEL YOĞUNLUK
Oyuncu Nilay Cafer, önceki gün alışveriş turundaydı. Dizi projeleri dışında, marka işbirlikleri için de görüşmeler yaptığını söyleyen Cafer; "Bugün çok yoğun başladı. Malum İstanbul trafiği ve yağmur bir araya gelince zaman daha sıkışık oluyor. Güzel projeler olacak inşallah yakında" dedi.