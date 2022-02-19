Örnek model! Bella Hadid saldırıya uğrayan Hoda Al-Jamaa’ya sahip çıktı: "Müslümanlar kardeşlerinizi koruyun"

İslam dünyasının tepkisini çeken olay Yeni Zelanda'da yaşandı. Otago Kız Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Hoda Al-Jamaa, ırkçı saldırıya uğradı.
Genç kız arkadaşlarıyla otururken, diğer üç kız yanlarına gelip onlarla alay etmeye başladı.
Tartışma tırmandı ve üç kız Hoda'ya saldırıp başörtüsünü yırttı. Genç kız oracıkta bayıldı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşıldı. Filistinli model Bella Hadid bu ırkçı saldırıya kayıtsız kalmadı.
Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
"Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok Müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlar- dan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanlar'ın moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın."