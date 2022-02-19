Burcu Özberk'ten ilginç itiraf! 'O zaman çok küçüktüm'

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HAZİRAN 2019'da İspanya'da evlenen Müge Boz ile Caner Erdeniz, önceki gün soluğu yine burada aldı. Düğün fotoğraflarının çekildiği Barcelona'daki lunaparka giden ünlü çifte bu kez kızları eşlik etti. Güzel oyuncu, eşiyle 3 sene önce poz verdiği atlı karıncada bu kez Erdeniz ve kızları Vina ile gülümseyip "Öncesi ve sonrası" dedi.