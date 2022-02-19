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    Burcu Özberk'ten ilginç itiraf! 'O zaman çok küçüktüm'

    Oyuncu Burcu Özberk, önceki gün Bebek'teydi. 32 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti. İşte haberin detayları ve sizler için 19 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    SERVETLİK SERENAY

    Kalbinin boş olduğunu söyleyen Özberk, "14 Şubak'ta ne yaptınız?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise güldürdü: "Ben Sevgililer Günü'nü 12 yaşındayken bir kere kutladım. O zaman da çok küçüktüm." (Aydın HAMZA)

    YILDIZLI GECE
    Önceki akşam bir mekanda sahne alan Yıldız Tilbe, yine alkışları topladı. Muhteşem gecede sahneye renkli uzun bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, mekana özel hazırladığı repertuarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Yıldız Tilbe, enerjisi ile herkesi coşturdu.

    SERVETLİK SERENAY
    Alice Müzikali ekibi, önceki akşam İbrahim Selim'in youtube programına katıldı. Geceye Serenay Sarıkaya damgasını vurdu. Güzelliğiyle olduğu kadar sesiyle de büyüleyen ünlü oyuncu, tarzıyla da ilgi odağıydı. Serenay Sarıkaya, tüm takılarını yüzü olduğu dünyaca ünlü bir markadan seçti. Güzel oyuncunun sadece bilekliğinin değeri yaklaşık 430 bin TL'ydi... Sarıkaya, tarzıyla yine büyüledi.

        PANDEMİ YARAMIŞ!
        Güzel popçu Tuğba Yurt, önceki gün Etiler'de bulunan veterinerden çıkarken görüntülendi. Köpeğini kontrole getirdiğini söyleyen Yurt, "Tıraşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine; o da herkes gibi kilo aldı'' diyerek gülümsedi. Yurt, sevimli köpeğinin pandemi döneminde kilo aldığını söyledi.

        GERİ SAYIMDA
        YouTube videolarıyla izlenme rekorları kıran Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, 'Kafalar' ekibi olarak yeni bir sinema filmine imza attı. Yapımcılığını Harun Türk'ün üstlendiği "Kendinden Kaçak" adlı macera komedi filminin yönetmen koltuğunda ise Levent Türkan oturdu. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan filmin afiş çekimi de önceki gün gerçekleştirildi. Merakla beklenen yapım, 8 Nisan 2022'de vizyona girecek.

        AYNI YERDE ARTI 1'LE!
        HAZİRAN 2019'da İspanya'da evlenen Müge Boz ile Caner Erdeniz, önceki gün soluğu yine burada aldı. Düğün fotoğraflarının çekildiği Barcelona'daki lunaparka giden ünlü çifte bu kez kızları eşlik etti. Güzel oyuncu, eşiyle 3 sene önce poz verdiği atlı karıncada bu kez Erdeniz ve kızları Vina ile gülümseyip "Öncesi ve sonrası" dedi.

            Ünlü çifte bu kez de kızları Vina eşlik etti.

            AKADEMİ KURDU
            Başarılı oyuncu Burak Sergen, önceki gün Etiler'deki bir AVM'deydi. Menajeri ve yeni kurduğu tiyatro akademisinin koordinatörü ile poz veren oyuncu, "Burak Sergen tiyatro akademisi kurdum, bugün de onun toplantısını yaptık. Yol haritamızı belirledik, umarım güzel olur" dedi. (Doğan SAVAŞ)

            SİNAN YERLERDE
            Mustafa Ceceli'nin 'Simsiyah' şarkısına bu sefer Sinan Akçıl ve Ekin Uzunlar yeni klip çekti. Şile'deki çekimlerde Akçıl, ilginç görüntüler sergiledi.

                Kumların üzerine uzanan ünlü müzisyen, kıyıya vurmuş izlenimi veren klip hakkında "Uyuyakalmışım sonra kalkıyorum, elimde bir kağıt ve onda sevdiğimi arıyorum" dedi.

                TARZ YENGE
                Fenerbahçeli Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen Aziz, kısa bir alışveriş turu sonrasında yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Akşam saatlerinde AVM'den ayrılan Tuğçe Aziz, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla adeta göz kamaştırdı. Güzel yenge, her zamanki gibi tarzıyla da beğeni topladı.

                YOĞUN AKŞAMDA MUTLU SON
                Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki akşam durmak bilmedi. Tam 26 kilometre bisiklet süren ünlü oyuncu, ardından 5 kilometre koştu. Jessica May, akşamın yorgunluğunu ise evlerinin bulunduğu sokaktaki Demir isimli köpeği severek attı.
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