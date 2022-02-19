Burcu Özberk'ten ilginç itiraf! 'O zaman çok küçüktüm'

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Özberk, "14 Şubak'ta ne yaptınız?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise güldürdü: "Ben Sevgililer Günü'nü 12 yaşındayken bir kere kutladım. O zaman da çok küçüktüm." (Aydın HAMZA)
YILDIZLI GECE
Önceki akşam bir mekanda sahne alan Yıldız Tilbe, yine alkışları topladı. Muhteşem gecede sahneye renkli uzun bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, mekana özel hazırladığı repertuarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Yıldız Tilbe, enerjisi ile herkesi coşturdu.
SERVETLİK SERENAY
Alice Müzikali ekibi, önceki akşam İbrahim Selim'in youtube programına katıldı. Geceye Serenay Sarıkaya damgasını vurdu. Güzelliğiyle olduğu kadar sesiyle de büyüleyen ünlü oyuncu, tarzıyla da ilgi odağıydı. Serenay Sarıkaya, tüm takılarını yüzü olduğu dünyaca ünlü bir markadan seçti. Güzel oyuncunun sadece bilekliğinin değeri yaklaşık 430 bin TL'ydi... Sarıkaya, tarzıyla yine büyüledi.