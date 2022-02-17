Skandal zengini! "Sosyete dedikoducuları" son günlerde bu gıybetle çalkalanıyor





YAKINDA 'MAT' OLABİLİRLER!

Yasak aşkını saklamak için ecel terleri döken tek kişi de ünlü erkeğimiz ile sevgilisi değilmiş... Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Kendisi gibi sosyetik olan ve eskiden magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamına gönlünü kaptıran sosyetik güzelimiz, yasak aşkının güzeller güzeli eşiyle de arkadaşmış. Eşini bir yana bırakın evlatlarından bile utanmayan bu sosyetik kadın, eski bir playboy olan iş adamına abayı fena yakmış. Her ikisi de bekar olduğu dönemlerde de kısa süreli beraberlik yaşayan ikilinin buluşma adresi ise playboyumuzun teknesiymiş. Bu ihanet zinciri, son günlerde o kadar çok konuşulmaya başlanmış ki; adeta bir satranç oyunundaymış gibi hamlelerini titizlikle atan ünlü ve sosyetiklerin yakında mat olması da muhtemel... Benden söylemesi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN