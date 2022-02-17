ATV'nin sevilen dizisi Destan zirveyi bırakmıyor!





İNTİKAM ÇANLARI ÇALIYOR

ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! İntikam çanlarının çaldığı dizinin bu akşamki bölümünde: Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkup bağ evine sığınır. Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır. Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.