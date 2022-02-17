ATV'nin sevilen dizisi Destan zirveyi bırakmıyor!

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi görerek Salı'nın en çok izlenen dizisi oldu. "Destan" Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Son bölümde; Gök Saray'a gelerek Pençe olduğunu itiraf eden Akkız'ı kurtarmak isteyen Batuga, herkesin önünde konuşarak sırrını ifşa etti.
ZIP ZIP ECE!
Önceki gün Rumelihisarı'nda sosyal medya hesabı için fotoğraf çektiren Ece Sükan, dikkatleri üzerine çekti. Havaya sıçrayarak en güzel görseli yakalamaya çalışan ünlü stil danışmanının halleri, çevredekileri güldürdü. Sükan'ın üzerinde "Boss" yazılı sweatshirt'ü ise "Zıp zıp patroniçe" esprileri yaptırdı. (Aydın HAMZA)
EVLİLİĞE YORUMSUZ
Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman ile Boğaz'da görüntülendi. Her seferinde evlilikten uzak olduğunu söyleyen Şener'e "Evlilik defterini kapattınız mı?" diye soruldu. Eski manken, "Bununla alakalı konuşmak istemiyorum" diyerek soruları geri çevirdi. (Aydın HAMZA)