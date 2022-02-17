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    ATV'nin sevilen dizisi Destan zirveyi bırakmıyor!

    Ekranların vazgeçilmez dizisi Destan zirve koltuğunu kaptırmıyor. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı ‘Destan’, ATV ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Salı’nın en çok izlenen dizisi: Destan

    Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi görerek Salı'nın en çok izlenen dizisi oldu. "Destan" Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Son bölümde; Gök Saray'a gelerek Pençe olduğunu itiraf eden Akkız'ı kurtarmak isteyen Batuga, herkesin önünde konuşarak sırrını ifşa etti.



    ZIP ZIP ECE!
    Önceki gün Rumelihisarı'nda sosyal medya hesabı için fotoğraf çektiren Ece Sükan, dikkatleri üzerine çekti. Havaya sıçrayarak en güzel görseli yakalamaya çalışan ünlü stil danışmanının halleri, çevredekileri güldürdü. Sükan'ın üzerinde "Boss" yazılı sweatshirt'ü ise "Zıp zıp patroniçe" esprileri yaptırdı. (Aydın HAMZA)



    EVLİLİĞE YORUMSUZ
    Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman ile Boğaz'da görüntülendi. Her seferinde evlilikten uzak olduğunu söyleyen Şener'e "Evlilik defterini kapattınız mı?" diye soruldu. Eski manken, "Bununla alakalı konuşmak istemiyorum" diyerek soruları geri çevirdi. (Aydın HAMZA)



        PAMUK GİBİ OLDUK
        Kısa süre önce aynı evde yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç, aşka geldi. Instagram'da birlikte fotoğraflarını paylaşan oyuncu çift, romantik ve bir o kadar da eğlenceli kareleriyle mutluluklarını gözler önüne serdi. İkilinin paylaşımına hayranlarından "Pamuk gibi olduk" mesajları yağdı.



        İNTİKAM ÇANLARI ÇALIYOR
        ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! İntikam çanlarının çaldığı dizinin bu akşamki bölümünde: Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkup bağ evine sığınır. Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır. Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.



        TEMKİNLİ ALIŞVERİŞ
        Başarılı oyuncu Büşra Pekin, önceki gün bir alışveriş festivaline katıldı. Özellikle pandemi döneminde alışverişte olabildiğince duyarlı olduğunu söyleyen Pekin, "Ben alışveriş tutkunuyum fakat pandemide sadece zamansız parçaları ve ihtiyacım olanı alıyorum" dedi.



            TAŞKIN'DAN YENİ ŞARKI MÜJDESİ
            Yusuf Taşkın, Ağır Roman Film Müziği albümünde yer alan "Ağla Sevdam" ve "Masum Günahlar" yorumlarıyla kalplere taht kurmuştu. Taşkın çıkardığı yepyeni şarkısı "Nedir Aşk" ile tekrardan adından söz ettirmeye geliyor. Şarkının sözleri Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen Hacıoğulları'na ait. Şarkının düzenlemesi ise Özgür Karakaya'ya ait. Yusuf Taşkın'ın aşkı sorguladığı "Nedir Aşk" şarkısı yine duygulara sesleniyor.



            USTAYA SELAM DURUŞU
            Mehmet Erdem, 5. stüdyo albümü "Bir Şarkı Vardı Ya"yı beğeniye sunuyor. On şarkıdan oluşan albümde birbirinden özel dokuz cover şarkı yer alıyor.Sanatçı; albümün açılışını ise konserlerinin de olmazsa olmazı bir Barış Manço klasiği "Ali Yazar Veli Bozar" ile yapıyor. Mehmet Erdem'in kendine özgü yorumu ve aranjesi ile albümde öne çıkan eser, aynı zamanda büyük ustaya da selam duruşu...



            UYGUN ADIM MARŞ
            Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki sabah Bebek'te bir yandan müzik dinleyip bir yandan yürüyüş yaptı. Gazetecileri fark edince objektiflere gülümseyen oyuncu "Terim soğumasın, sonra konuşalım" deyip oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



                ŞİDDETLİ AYRILIK!
                Oksal Erev ile nikah masasına oturacağını açıklayan Beste Açar, ilişkisini noktaladı. Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı, gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son 3 ay içinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle hiçbir ilişkim kalmamıştır."

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                Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi Destan zirveyi bırakmıyor!
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