Kuruluş Osman'da fetih vakti! Geyhatu’ya meydan okuyan Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşıyor

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam ekrana gelecek 82'nci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor. Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Geyhatu, Gündüz Bey'den ordusuna katılmasını ister. Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
MUTLULUK TABLOSU
Demet Şener, 14 Şubat'ta çok özel bir hediye aldı. 44 yaşındaki Şener'in geçen yaz kalbini çalan nakliyatçı Tolga Arman, eski mankenin ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor. Ressam Şahin Demir'e aşk tablolarını yaptırtıp sevgilisine hediye eden Arman'a Demet Şener, "Hayatımda aldığım en güzel hediye" diyerek teşekkür etti.
EZBER BOZDU
Sosyal medyadan eşi İzzet Özilhan'la fotoğraflarını fazla paylaşmayan Yasemin Özilhan, 14 Şubat'ta aşka geldi. Sosyetik güzelin ünlü iş adamıyla çekilen romantik karesinde onlara sevimli köpekleri de eşlik etti.