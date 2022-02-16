Kuruluş Osman'da fetih vakti! Geyhatu’ya meydan okuyan Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşıyor





REKORTMEN AŞIKLAR

Ayrılıp barışma rekoru kıran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, 14 Şubat'ı es geçmedi. Bizim sayabildiğimiz 15. kez 'aşka devam' diyen ünlü çift, önceki akşam Sarıyer'de objektiflere takıldı.. Önceki akşam ünlüler 14 Şubat'ı es geçmedi. Bu çiftlerden biri de Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'dı. Geçtiğimiz ay bizim sayabildiğimize göre aşklarına 15. şansı veren ikili, Sarıyer'deydi. 47 yaşındaki 2 çocuk babası Kutluay ve 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Sponza, romantik bir yemek için geldikleri mekana girişte görüntülendi. Karşılarında gazetecileri görünce gerilen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, kısa süre sonra mekandan ayrıldı. Çiftin mekandan erken ayrılma nedeni ise sonradan anlaşıldı. Kutluay, işletme yetkililerine "Gazetecilere geleceğimizi siz haber verdiniz" diye serzenişte bulunup restorandan apar topar çıktı. (Doğan SAVAŞ)