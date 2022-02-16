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    Kuruluş Osman'da fetih vakti! Geyhatu’ya meydan okuyan Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşıyor

    ‘Kuruluş Osman’, bu akşamki bölümüyle nefes kesecek. Geyhatu’ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşıyor... İşte sizler için derlediğimiz 16 Şubat Saklambaç haberleri...

    Fetih vakti

    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam ekrana gelecek 82'nci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor. Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Geyhatu, Gündüz Bey'den ordusuna katılmasını ister. Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.



    MUTLULUK TABLOSU
    Demet Şener, 14 Şubat'ta çok özel bir hediye aldı. 44 yaşındaki Şener'in geçen yaz kalbini çalan nakliyatçı Tolga Arman, eski mankenin ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor. Ressam Şahin Demir'e aşk tablolarını yaptırtıp sevgilisine hediye eden Arman'a Demet Şener, "Hayatımda aldığım en güzel hediye" diyerek teşekkür etti.



    EZBER BOZDU
    Sosyal medyadan eşi İzzet Özilhan'la fotoğraflarını fazla paylaşmayan Yasemin Özilhan, 14 Şubat'ta aşka geldi. Sosyetik güzelin ünlü iş adamıyla çekilen romantik karesinde onlara sevimli köpekleri de eşlik etti.



        REKORTMEN AŞIKLAR
        Ayrılıp barışma rekoru kıran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, 14 Şubat'ı es geçmedi. Bizim sayabildiğimiz 15. kez 'aşka devam' diyen ünlü çift, önceki akşam Sarıyer'de objektiflere takıldı.. Önceki akşam ünlüler 14 Şubat'ı es geçmedi. Bu çiftlerden biri de Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'dı. Geçtiğimiz ay bizim sayabildiğimize göre aşklarına 15. şansı veren ikili, Sarıyer'deydi. 47 yaşındaki 2 çocuk babası Kutluay ve 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Sponza, romantik bir yemek için geldikleri mekana girişte görüntülendi. Karşılarında gazetecileri görünce gerilen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, kısa süre sonra mekandan ayrıldı. Çiftin mekandan erken ayrılma nedeni ise sonradan anlaşıldı. Kutluay, işletme yetkililerine "Gazetecilere geleceğimizi siz haber verdiniz" diye serzenişte bulunup restorandan apar topar çıktı. (Doğan SAVAŞ)



        ÖNCE SEN KAPAT
        Sevilen popçu Buray'dan Sevgililer Günü'nde esprili paylaşım... Ütü yaparken telefonla konuşurken çekilen karesini paylaşan Buray, bu fotoğrafa "Hayır sen kapaaat" yazarak sevgililer arasında sürekli yaşanan tartışmayı esprili bir şekilde TL'ye aldı.



        ÖZEL GÜN İNSANI
        İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, Sevgililer Günü'nde Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Eşinin romantik olduğunu söylediği Büyükak', "Kabotaj Bayramı'na dahi kaçırmam" diyerek güldürdü.



            NEYE NİYET ÇİN'E KISMET
            25 haftalık hamile olan Fulya Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren'le yaptığı plan son anda değişti. Restoran yerine evlerindeki koltukta eşiyle Çin yemeği yiyen güzel oyuncu, anın tadını çıkarmayı yine de başardı.



            PASTANIN ACI HALİ!
            Burcu Kara ile eşi Fırat Parlak'tan pastaya 'çiğ köfte' yorumu... Parlak'ın yaptığı çiğ köfteye mum diken oyuncu, "Pasta da neymiş kocamın güzel ellerinin emeğinin yanında" diyerek Parlak'ın gönlünü bir kez daha fethetti.



            SETTE SÜRPRİZ
            Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızlarından İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle büyük beğeni toplayan İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Çelikkol'un oğlu Ali ile beraber olduğu fotoğrafının yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Çelikkol, tüm ekibe teşekkür etti.



                SOSYAL MEDYAYI SALLADI
                Hayranları da İbrahim Çelikkol'un doğum gününü unutmadı. Dünyanın dört bir yanından mesajlar alan İbrahim Çelikkol, doğum gününde sosyal medyanın trend topic listesinde uzun süre üst sıralarda yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.



                GECE TATSIZ BİTTİ
                Ünlü rockçı Kaan Tangöze, Sevgililer Günü'nde eşi Kıvılcım Ural ve kızları kızları İlayda ile yemek yedi. Yemek sonrası direksiyona geçen Tangöze, trafik çevirmesine girdi. Alkolmetreye üfleyen şarkıcının alkol almadığı anlaşılsa da aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL ceza yazıldı.
                (Doğan SAVAŞ)



                KORUMALI YEMEK!
                Özcan Deniz, Sevgililer Günü'nü kendisinden 24 yaş küçük aşkı İranlı modacı Samar Dadgar ile geçirdi. Yeniköy'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, 4 saat mekanda kaldı. Mekandan korumalarla ayrılan çiftten Samar Dadgar sorulan soruları duymazlıktan geldi.
                (Doğan SAVAŞ)



                    AŞKTA DEĞİL İŞTE KAZANDI
                    Sinan Akçıl'dan boşanmak üzere olan Burcu Kıratlı'nın yüzü işten yana güldü... Kıratlı, önceki gün dünyaca ünlü influencer Danilo Giorgianni ile bir e-ticaret platformu için objektif karşısına geçti. Dünyaca ünlü bir Hollywood markasının yüzü olacağını açıklayan Kıratlı'nın anlaşması ortaya çıktı. Rol aldığı Gökçe Hatun rolüyle Arap dünyasında da şöhreti yakalayan oyuncu, Kendall ve Kylie Jenner'ın kozmetik markasının Türkiye ile Ortadoğu'daki yüzü olacak. 1 milyon TL aldığı iddia edilen Kıratlı, "Aşkta kaybetti ama işte kazandı" dedirtti.


                    MODA RÜZGARI
                    2022 İlkbahar – Yaz trendlerinin buluştuğu gece kıyafetleri, geçtiğimiz gün İstanbul Moda Fuarı'nda sergilendi. Avrupa ve Ortadoğu'dan çok sayıda katılımcının yer aldığı fuar kapsamında, Nilgün Balaban, göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çekti. Balaban, "Türk tekstili dünyada büyük ivme kazandı" diyerek gururunu paylaştı.

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                    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'da fetih vakti! Geyhatu’ya meydan okuyan Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşıyor
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