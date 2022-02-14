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    Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına boğuldu

    Yiğit Kirazcı’dan ayrılan Pınar Deniz’in ayrılık acısı çektiği ve sürekli gözyaşı döktüğü konuşuluyor... İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Gözyaşı ’Pınar’ı

    Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İkili, birbirlerini Instagram'da takip etmeyi de bıraktı. Herkes ayrılıkla ilgili "kıskançlık" iddiasında bulunurken güzel oyuncunun çok üzgün olduğu öğrenildi. Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar ise Deniz ile Kirazcı'nın ilişkilerine ikinci bir şans vereceği konusunda hemfikir...



    KLASİK ALEYNA
    Ünlü popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'taki sahne öncesi yine ilginç açıklamalar yaptı. Sahneye 10 dakikada hazırlandığını söyleyen genç şarkıcı, "Zehirlenmiştim. Uyuyordum, kapıyı çaldılar. Yatakta giyindim" dedi. Adı son dönemde birçok isim ile aşk dedikodularına karışan Tilki, yalnız olduğunu şöyle açıkladı: "Hayatımda 'insan biri' yok. Ama ben hep aşığım. Doğaya, hayvana birçok şeye aşığım." Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, kural bozmadı ve ilginç sözler sarf etti: "Hayatımda 'insan biri' yok"



    LEYLEĞİ HAVADA
    Gördüler kısa süre önce İsveç'ten dönen Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, leyleği havada gördü. İstanbul'da sadece birkaç gün kalan ikili, Sevgililer Günü'nü geçirmek için soluğu Urla'da aldı. İkiliye sevimli köpekleri de eşlik edince ortaya bu kare çıktı.



        ELDE VAR BEKARLIK
        Burcu Kıratlı'dan boşanmak üzere olan Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'de konser verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendiren müzisyen, "Sıradaki şarkım tüm bekarlara gelsin. Ben de bekarlığa el kaldırıyorum" sözleriyle hayranlarını güldürdü.



        PARİS ŞIKLIĞI
        Gülben Ergen, Kıbrıs'ta parladı. Bir otelde sahne alan ünlü sanatçı, enerjisi ve esprileriyle konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Gülben Ergen'in günlerce tek tek işlenen altın renkli kostümündeki taşlar, modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından Paris'ten getirildi.



        BUZLAR ERİDİ
        Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 39. bölümü ile atv'de ekrana gelen dizi; #AşkGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Okulda öğrenci temsilcisi seçimlerinde Doruk ve Asiye aynı oy sayısı alınca birlikte okul temsilcisi oldular. Ve ikilinin arasındaki buzlar nihayet eridi.



            VASİYETİNİ AÇIKLADI
            Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan 51 yaşındaki sanatçı, vasiyetini da şu sözleriyle açıkladı: "Buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılsın. Bir bölümü de Mehmetçik Vakfı'na verilsin."



            SAMURAY HANDE
            Farklı arzıyla her daim dikkat çeken Hande Yener, kural bozmadı. Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Yener, samuray modeli yaptığı saçlarıyla ve mavi ceketiyle tamamladığı maskülen tarzıyla bu kez ters köşe yaptı.



            AKKIZ, ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR
            Ekran yolculuğunu seyirciden gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren atv'nin sevilen dizisi Destan, yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 11. bölümüyle yine çok konuşulacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en popüler konusu haline geldi. Fragman Destan'da yeni dönemin başladığının müjdesini verdi. Destan'ın yeni bölümünde Türkler'i birleştirmenin düşünü kuran Akkız ve Batuga, karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Akkız, Batuga için kendini feda eder. Batuga, bu fedaya razı olmaz. Akkız idam edilirken babasının ve tüm acunun karşısına çıkar: "Durun!" Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın oynadığı 'Destan', Salı günlerine damgasını vuruyor...



                GÜZİDE GÜZEL
                Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Güzide Duran, önceki gün bir AVM'deydi. Formundan hiçbir şey kaybetmeyen eski mankeni görenler "Sanki podyumda yürüyormuş gibi havalı" yorumu yaptı.



                GÖNÜLLÜ ELÇİ
                Ünlü oyuncu Furkan Andıç, epilepsi hastalarının ön yargılarla mücadelesine destek olmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Andıç, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında objektif karşısına geçti.

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                Haberler Saklambaç Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına boğuldu
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