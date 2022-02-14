Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına boğuldu





AKKIZ, ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR

Ekran yolculuğunu seyirciden gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren atv'nin sevilen dizisi Destan, yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 11. bölümüyle yine çok konuşulacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en popüler konusu haline geldi. Fragman Destan'da yeni dönemin başladığının müjdesini verdi. Destan'ın yeni bölümünde Türkler'i birleştirmenin düşünü kuran Akkız ve Batuga, karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Akkız, Batuga için kendini feda eder. Batuga, bu fedaya razı olmaz. Akkız idam edilirken babasının ve tüm acunun karşısına çıkar: "Durun!" Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın oynadığı 'Destan', Salı günlerine damgasını vuruyor...