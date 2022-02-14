Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına boğuldu

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İkili, birbirlerini Instagram'da takip etmeyi de bıraktı. Herkes ayrılıkla ilgili "kıskançlık" iddiasında bulunurken güzel oyuncunun çok üzgün olduğu öğrenildi. Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar ise Deniz ile Kirazcı'nın ilişkilerine ikinci bir şans vereceği konusunda hemfikir...
KLASİK ALEYNA
Ünlü popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'taki sahne öncesi yine ilginç açıklamalar yaptı. Sahneye 10 dakikada hazırlandığını söyleyen genç şarkıcı, "Zehirlenmiştim. Uyuyordum, kapıyı çaldılar. Yatakta giyindim" dedi. Adı son dönemde birçok isim ile aşk dedikodularına karışan Tilki, yalnız olduğunu şöyle açıkladı: "Hayatımda 'insan biri' yok. Ama ben hep aşığım. Doğaya, hayvana birçok şeye aşığım." Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, kural bozmadı ve ilginç sözler sarf etti: "Hayatımda 'insan biri' yok"
LEYLEĞİ HAVADA
Gördüler kısa süre önce İsveç'ten dönen Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, leyleği havada gördü. İstanbul'da sadece birkaç gün kalan ikili, Sevgililer Günü'nü geçirmek için soluğu Urla'da aldı. İkiliye sevimli köpekleri de eşlik edince ortaya bu kare çıktı.