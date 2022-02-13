Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürek yakan paylaşım

ELİ KOLU BAĞLI

Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Parmağındaki alyansı yine olmayan Varol, gazetecileri görünce panik yaptı. "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil" diyen güzel oyuncu, evliliklerinde sorun yaşamadıklarını söyledi. Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok" diye yanıt verdi. Aydın HAMZA.