Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürek yakan paylaşım

Geçtiğimiz ay nikah günü almaya giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yıldız futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel ise acısını sessiz sedasız yaşamaya özen göstermişti. Ancak Yüksel, önceki gün kural bozdu ve sosyal medya hesabından Ahmet Çalık'la bir fotoğrafını paylaştı. Karesine "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notu düşen Sinem Yüksel, yürek dağladı.
YALNIZ ALIŞVERİŞ
Alışveriş tutkusu ve aldığı pahalı çantaları ile adından sıkça söz ettiren cemiyet hayatının önemli isimlerinden Bahar Şer, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Şer, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra kahve içerek dinlendi.
ROMANTİZM RÜZGARI
Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan, sosyal medyada aşka geldi. Evlilik yolunda ilerlediği müzisyen sevgilisi Lider Şahin'le birbirinden renkli pozlarını paylaşan Çırpan, romantizm rüzgarları estirdi. Tescilli güzel, aşk karelerine "Bazı ruhlar evvelden aşinadır birbirine" yazdı.