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    Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürek yakan paylaşım

    Geçtiğimiz ay nikah günü almaya giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yıldız futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel ise acısını sessiz sedasız yaşamaya özen göstermişti. Ancak Yüksel, önceki gün kural bozdu ve sosyal medya hesabından Ahmet Çalık'la bir fotoğrafını paylaştı. Karesine "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notu düşen Sinem Yüksel, yürek dağladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 13 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Minik bebek

    Geçtiğimiz ay nikah günü almaya giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yıldız futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel ise acısını sessiz sedasız yaşamaya özen göstermişti. Ancak Yüksel, önceki gün kural bozdu ve sosyal medya hesabından Ahmet Çalık'la bir fotoğrafını paylaştı. Karesine "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notu düşen Sinem Yüksel, yürek dağladı.

    YALNIZ ALIŞVERİŞ
    Alışveriş tutkusu ve aldığı pahalı çantaları ile adından sıkça söz ettiren cemiyet hayatının önemli isimlerinden Bahar Şer, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Şer, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra kahve içerek dinlendi.

    ROMANTİZM RÜZGARI
    Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan, sosyal medyada aşka geldi. Evlilik yolunda ilerlediği müzisyen sevgilisi Lider Şahin'le birbirinden renkli pozlarını paylaşan Çırpan, romantizm rüzgarları estirdi. Tescilli güzel, aşk karelerine "Bazı ruhlar evvelden aşinadır birbirine" yazdı.

        KOPYACI SEREN!
        Seren Serengil, yıllar sonra İstanbul'da sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde popçu Gülşen'i kıyafetlerinden dolayı sert bir dille eleştiren Seren Serengil'i görenler şaştı kaldı. Daha önce Gülşen'in de giydiği Cihan Nacar imzalı derin yırtmaçlı bir kıyafet tercih eden Serengil, tepki çekti. Şarkıcıya "Gülşen'i eleştirdin, aynı elbiseyi giymişsin", "Gülşen'in taklitçisi" yorumları yapıldı. Doğan SAVAŞ

        BİR DEMET UYARI!
        Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Antalya'da güneşli havanın tadını çıkardı. Renkli bir karesini Instagram'da paylaşan Yıldız'a Demet Akalın'dan iltifat geldi. Şarkıcı, Yıldız'ın karesine "Kurşun döktür baby" yazarak nazara karşı önlem almasını istedi.

        KAFA KARIŞTIRDI
        Popçu Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Merve Boluğur, kafa karıştırmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün stüdyoda olan Emre Kaya'yı ziyarete gitti. Ünlü popçu ile el ele, göz göze pozlarını sosyal medyada paylaşan Boluğur, "Bu aşk değil de ne?" dedirtti.

            TELEFON İSYANI
            Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle buluştu. Eski aşklarına sahneden sitem eden popçu, geceye "İsmi Lazım Değil" şarkısıyla start verdi. Ortaç, "Anı yaşamak yerine telefonla kameraman gibi çekim yapanlara sinir oluyorum. Allah'ını seven telefonu bir kenara bıraksın, şu güzel anların tadını çıkarsın" diyerek tüm misafirlerinden ricada bulundu. Doğan SAVAŞ

            ELİ KOLU BAĞLI
            Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Parmağındaki alyansı yine olmayan Varol, gazetecileri görünce panik yaptı. "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil" diyen güzel oyuncu, evliliklerinde sorun yaşamadıklarını söyledi. Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok" diye yanıt verdi. Aydın HAMZA.

            'DİLBERAY' HAREKETİ
            Üç yıl önce aramızdan ayrılan "küçük dev kadın" Dilber Ay'ın hayatından yola çıkarak, çekilen "DİLBERAY" filmi büyük ilgi gördü. Büşra Pekin'in başrolde olduğu film vizyona girdiği ilk hafta 221.837 kişi tarafından izlendi. "DİLBERAY" böylece gişede hasılat liderliğinin ardından seyirci sayısıyla da birincilik koltuğuna oturdu.

                KUCAK DOLUSU MUTLULUK
                Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde eşiyle alışveriş merkezine gelen Souza, spor giyim mağazalarından alışveriş yaptı. Başarılı futbolcu, taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Souza ve eşinin araçlarını beklerken romantik görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.
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                Haberler Saklambaç Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürek yakan paylaşım
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