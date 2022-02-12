Alişan ve Buse Varol evliliğinde sona gelindi! Ünlü şarkıcı tası tarağı toplayıp...

Kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan ünlü çift cephesinden kötü haberler geldi.
Evliliğinden iki çocuk sahibi olan 31 yaşındaki Buse Varol, alyansını çıkardı.
Kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan ünlü çift cephesinden kötü haberler geldi.
Evliliğinden iki çocuk sahibi olan 31 yaşındaki Buse Varol, alyansını çıkardı.
Bununla da kalmayan güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da adeta "Alişan'ı sildi" mesajı verdi.
Sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaşan Buse Varol, tek bir karede dahi eşine yer vermedi.
KAYNANA DA İŞE KARIŞTI
Bu arada ikili arasındaki krizin iyice büyümesiyle ünlü şarkıcının da annesinin evinde kalmaya başladığı ve yaklaşık üç haftadır evine gitmediği iddia edildi.
Çifte yakın kaynaklara göre Buse Varol, Alişan'ın geçtiğimiz Temmuz'da vefat eden kardeşinin ailesiyle çok fazla zaman geçirmesine sitem etti.
Bunu duyan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş da gelinine kırılınca Buse Varol ile ünlü sanatçının evliliğindeki krizler patlak verdi.
Dedikodulara göre güzel oyuncunun boşanma davası açması ise çok yakın...
Geçtiğimiz günlerde evlilik alyansını çıkaran Buse Varol, dün paylaştığı bu kareyle de yüzüğünü takmadığını ve evlilikte sona gelindiğini herkese ilan eder gibiydi.
Alişan, boşanma davası açıldığını yalanlasa da evliliğinde kriz olduğunu inkar etmiyor.
Güzel oyuncu, eski fotoğraflarını paylaştı ancak Alişan'a hiç yer vermedi.