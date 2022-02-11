Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan ilginç 14 Şubat mesajı

Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan 14 Şubat mesajı... Bu sene de Sevgililer Günü'nde kalbi boş olan 58 yaşındaki sanatçı, şöyle dedi: "En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum. Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum. Yaşadıklarıma sayıyorum." Bir filmde rol almak istediğini söyleyen Avşar Kızı, kendisine birçok sit-com senaryo geldiğini söyledi. Ünlü sanatçı, "Beraber rol almak istediğiniz bir komedyen var mı?" sorusuna ise kesin yanıt verdi: "Yok."
YALNIZ ŞAHİN
Önceki akşam 'Bir Arabesk Müzikali Afara' şovuyla bir mekanda sahne alan Uğur Aslan'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı. atv'nin başarılı dizisi Destan'ın yıldızı Ebru Şahin de gecedeydi. Yaklaşan Sevgililer Günü için konuşan güzel oyuncu, ABD'de olan aşkı Cedi Osman'la henüz bir plan yapmadıklarını söyledi. (Aydın HAMZA)
ÖNCELİĞİ MERCAN
Özge Özpirinçci, önceki gün eşi Burak Yamantürk ve 2 buçuk aylık kızı Mercan ile Yeniköy'deydi. Güzel havayı fırsat bilen Özpirinçci, setlere ne zaman döneceği sorulunca şöyle dedi: "Şu anda önceliğim, Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir."
(Aydın HAMZA)
DERVİŞ AÇIKLAMASI
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler'deydi. Geçtiğimiz haftalarda hakkında bir dergaha katıldığı ve kendisine 'Derviş' denildiğiyle ilgili haberler çıkan Doğulu, "Beni tanıyan herkes zaten bana 'Derviş' der, ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" açıklaması yaptı.