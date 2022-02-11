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    Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan ilginç 14 Şubat mesajı

    Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar 14 Şubat mesajı verdi. Avşar kızı,""En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum. Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Şubat Saklambaç haberleri...

    14 şubat benden geçti

    Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan 14 Şubat mesajı... Bu sene de Sevgililer Günü'nde kalbi boş olan 58 yaşındaki sanatçı, şöyle dedi: "En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum. Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum. Yaşadıklarıma sayıyorum." Bir filmde rol almak istediğini söyleyen Avşar Kızı, kendisine birçok sit-com senaryo geldiğini söyledi. Ünlü sanatçı, "Beraber rol almak istediğiniz bir komedyen var mı?" sorusuna ise kesin yanıt verdi: "Yok."



    YALNIZ ŞAHİN
    Önceki akşam 'Bir Arabesk Müzikali Afara' şovuyla bir mekanda sahne alan Uğur Aslan'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı. atv'nin başarılı dizisi Destan'ın yıldızı Ebru Şahin de gecedeydi. Yaklaşan Sevgililer Günü için konuşan güzel oyuncu, ABD'de olan aşkı Cedi Osman'la henüz bir plan yapmadıklarını söyledi. (Aydın HAMZA)


    ÖNCELİĞİ MERCAN
    Özge Özpirinçci, önceki gün eşi Burak Yamantürk ve 2 buçuk aylık kızı Mercan ile Yeniköy'deydi. Güzel havayı fırsat bilen Özpirinçci, setlere ne zaman döneceği sorulunca şöyle dedi: "Şu anda önceliğim, Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir."
    (Aydın HAMZA)



    DERVİŞ AÇIKLAMASI
    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler'deydi. Geçtiğimiz haftalarda hakkında bir dergaha katıldığı ve kendisine 'Derviş' denildiğiyle ilgili haberler çıkan Doğulu, "Beni tanıyan herkes zaten bana 'Derviş' der, ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" açıklaması yaptı.



        AV BAŞLIYOR
        Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Murat Han gibi isimlerin rol aldığı 'Yalnız Kurt'un bu akşamki bölümü yine soluksuz izlenecek...
        Bu akşam atv'de ekrana gelecek 'Yalnız Kurt'ta nefesler yine tutulacak. Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir.



        DENİZ KIZI HANDE
        Ünlü sanatçı Hande Yener, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Yener, deniz kabuklu büstiyeri, mavi taytı ve ışıltılı peleriniyle tamamladığı deniz kızı tarzı ile sahnede ışıldadı.



        DEV KADRO BULUŞTU
        İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ı bir araya getiren Sırça, uzun zamandır beklenen isimleri etkileyici bir oyunla aynı sahnede buluşturuyor. 15 Şubat'ta biletleri satışa sunulacak olan oyun, merakla bekleniyor.



            TURİZM ELÇİSİ
            Aleyna Tilki, düet yaptığı İsveçli Jubel grubunun üyelerini İstanbul'da ağırladı. Önceki akşam grup üyeleriyle Yeniköy'deki bir mekanda buluşan genç şarkıcı, Türk yemeklerini tanıttı. Mekana baklava getirten Aleyna Tilki, adeta turizm elçisi gibiydi. (Doğan SAVAŞ)



            KAFASI RAHAT!
            Uzman estetisyen Neslim Güngen ev sahipliğinde Yalova'da bir araya gelen güzellik uzmanları, Sinan Akçıl ve İrem Derici ile doyasıya eğlendi. Burcu Kıratlı ile boşanmak üzere olan Akçıl, davaya getirdiği gizlilik yasağı için "Kafam çok rahat" dedi.



            KISACA SİMGE
            Popçu Simge, "Kısaca" ile yine adından sıkça söz ettirecek... Yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozlarla da güzelliğini gözler önüne seren ünlü popçu, yeni aşk şarkısıyla hayli iddialı...

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            Haberler Saklambaç Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan ilginç 14 Şubat mesajı
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