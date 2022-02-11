Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar'dan ilginç 14 Şubat mesajı





AV BAŞLIYOR

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Murat Han gibi isimlerin rol aldığı 'Yalnız Kurt'un bu akşamki bölümü yine soluksuz izlenecek...

Bu akşam atv'de ekrana gelecek 'Yalnız Kurt'ta nefesler yine tutulacak. Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir.