Bir süredir sosyal medya üzerinden Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu. Deniz Marşan ile Gözde Aksoy'un yeni çıkardıkları markanın lansmanına giden güzel sunucu, Rachel Araz'ı görür görmez davetten ayrıldı.
Bu arada ikilinin arasındaki gerginliğin nedeni tam olarak bilinmezken Rachel Araz Kiresepi'nin eşi Sami Kiresepi, Burcu Esmersoy'un eski nişanlısı...
ŞARKI HEYECANI
Ekranlardan sahnelere transfer olmaya hazırlanan Merve Boluğur, önceki gün bir AVM'deydi. Yeni çıkaracağı şarkısı için hummalı bir çalışma içerisinde olan Boluğur; "Keyif aldığım, keyifle yaptığım bir iş oldu. Umarım dinleyenler de beğenirler" dedi.