Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu

ŞARKI HEYECANI

Ekranlardan sahnelere transfer olmaya hazırlanan Merve Boluğur, önceki gün bir AVM'deydi. Yeni çıkaracağı şarkısı için hummalı bir çalışma içerisinde olan Boluğur; "Keyif aldığım, keyifle yaptığım bir iş oldu. Umarım dinleyenler de beğenirler" dedi.