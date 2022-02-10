Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu

    Bir süredir sosyal medya üzerinden Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu. Deniz Marşan ile Gözde Aksoy'un yeni çıkardıkları markanın lansmanına giden güzel sunucu, Rachel Araz'ı görür görmez davetten ayrıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Rachel kaçışı

    Bir süredir sosyal medya üzerinden Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu. Deniz Marşan ile Gözde Aksoy'un yeni çıkardıkları markanın lansmanına giden güzel sunucu, Rachel Araz'ı görür görmez davetten ayrıldı.

    Bu arada ikilinin arasındaki gerginliğin nedeni tam olarak bilinmezken Rachel Araz Kiresepi'nin eşi Sami Kiresepi, Burcu Esmersoy'un eski nişanlısı...

    ŞARKI HEYECANI
    Ekranlardan sahnelere transfer olmaya hazırlanan Merve Boluğur, önceki gün bir AVM'deydi. Yeni çıkaracağı şarkısı için hummalı bir çalışma içerisinde olan Boluğur; "Keyif aldığım, keyifle yaptığım bir iş oldu. Umarım dinleyenler de beğenirler" dedi.

        JUNIOR KIVANÇ
        Bebeğini         kucağına almak için yaklaşık iki ayı kalan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün bir davetteydi. Siyah taytının üzerine giydiği bol kazağıyla poz veren güzel stil darışmanının iyice belirginleşen göbeği "Junior Kıvanç yükleniyor" esprileri yaptırdı.

        BEBEK İŞİ 'KISMET'
        Eşi Hakan Baş'la sorunlarını geride bırakan Bensu Soral, önceki akşam Etiler'deydi. Cannes tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, Hande Soral'ın hamileliği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Soral, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Kısmet" deyip gülmekle yetindi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt son fragman izle
        Haberler Saklambaç Rachel Araz Kiresepi'ye göndermeler yapan Burcu Esmersoy, sosyetik fenomenle önceki gün pişti oldu
            SON DAKİKA