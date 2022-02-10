'Destan', dokuzuncu bölümüyle yine zirveye oturdu

Ekranların fenomen dizisi 'Destan', dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Milyonların soluksuz izlediği dizi; Tüm Kişiler kategorisinde %6,93 reyting ve %16,08 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,05 reyting ve %13,31 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Destan, #SevdamızınDestanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü.

Destan'ın onuncu bölümünde; yılan tarafından zehirlenen Akkız'ı sırtında taşıyarak Dağ Hanlığı'na götüren Batuga, Akkız'ın hayatını kurtardı. başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...