Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Adı Sevgi'nin yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirdi. Tanıtımı sosyal medyada paylaşan izleyiciler, beğenilerini dile getirdiler.

"Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle beğeni toplayacak ve kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak. Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de buluşuyor. Başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç ve Mehtap Bayri gibi isimler var. Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.