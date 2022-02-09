Yıldız Tilbe'den 14 Şubat isyanı! “Aşkım yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda başladığı alışveriş turunu Etiler'de tamamladı. Arabasının ön tamponundaki kırık dikkat çeken sempatik şarkıcı, yaklaşan Sevgililer Günü'yle ilgili konuştu. Tilbe, "Evet geliyor Sevgililer Günü. Benim aşkım yok. Ne yapayım Sevgililer Günü'nü" diyerek espri yaptı.
"ÇOK SEV" ÇAĞRISI
Bu sırada sanatçının yanına gelen bir hayranı, "Abla sevgili yapalım mı?" diye sordu. Ünlü şarkıcı da "Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin" dedikten sonra sırtına vurarak, "Çok sev lan sen. Yakışır sana" sözleriyle gençle şakalaştı. (Aydın HAMZA)
ULUDAĞ'I SALLADI
Aleyna Tilki, önceki akşam Uludağ'da konser verdi. Genç popçu, izdiham yaşanan konserinde performansıyla dinleyenleri coşturdu. Sahnede 4 dansçının eşlik ettiği Tilki, fiziği ve danslarıyla iddiasını konuşturdu.