Yıldız Tilbe'den 14 Şubat isyanı! “Aşkım yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü"





GEÇMİŞE YOLCULUK

Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün gittiği İzmir'de geçmişe yolculuk yaptı. "Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu arabayla 15 yaşında tanıştım" diyen 28 yaşındaki popçu şunları söyledi: "Canım Melike'nin babası Muharrem amcanın arabası... Kaçırıp şehri turladığımız, derdimizi çeken, ergenliğimizin her anına şahitlik etmiş emektar Taunus. Geçen gün İzmir'e gittiğimde bir baktım hala bahçede duruyor bizimki. Hem hüzün hem de mutluluk aynı anda çöküverdi üstüme. Hadi dedim bi de şu halimle yanyana göreyim ikimizi." Bastık'ın samimi itirafı ise takipçilerini güldürdü.