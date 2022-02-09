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    Yıldız Tilbe'den 14 Şubat isyanı! “Aşkım yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü"

    Şarkılarıyla herkesi aşka getiren Yıldız Tilbe’den Sevgililer Günü isyanı geldi. Yalnızlıktan dert yanan şarkıcı, “Aşkım yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü’nü” diyerek güldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 9 Şubat Saklambaç haberleri...

    Yıldız’ın sevgili isyanı!

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda başladığı alışveriş turunu Etiler'de tamamladı. Arabasının ön tamponundaki kırık dikkat çeken sempatik şarkıcı, yaklaşan Sevgililer Günü'yle ilgili konuştu. Tilbe, "Evet geliyor Sevgililer Günü. Benim aşkım yok. Ne yapayım Sevgililer Günü'nü" diyerek espri yaptı.



    "ÇOK SEV" ÇAĞRISI
    Bu sırada sanatçının yanına gelen bir hayranı, "Abla sevgili yapalım mı?" diye sordu. Ünlü şarkıcı da "Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin" dedikten sonra sırtına vurarak, "Çok sev lan sen. Yakışır sana" sözleriyle gençle şakalaştı. (Aydın HAMZA)



    ULUDAĞ'I SALLADI
    Aleyna Tilki, önceki akşam Uludağ'da konser verdi. Genç popçu, izdiham yaşanan konserinde performansıyla dinleyenleri coşturdu. Sahnede 4 dansçının eşlik ettiği Tilki, fiziği ve danslarıyla iddiasını konuşturdu.



        ALİCE KAPALI GİŞE
        Alice Müzikali, dün akşam yeniden perde açtı. İki yıl aranın ardından yeniden kapalı gişe oynayan Alice Müzikali ekibi, finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Serenay Sarıkaya'nın "Alice" olarak izleyici karşısına çıktığı müzikalde; Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.



        YENİ AŞK COŞKUSU
        G.Saray Kulübü eski yöneticisi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal ile bu pozu vererek ilan-ı aşk etti. Uzun bir bekarlık döneminin ardından yeni bir aşka yelken açan genç iş insanı, önceki gün aşkıyla eğlence turundaydı.



        DİP BOYASI GELDİ
        Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Etiler'deydi. Projesi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, "Bu imaja alıştım. Artık ben de kadınlar gibi kuaför müdavimi oldum. 20 günde bir gidip dip boyamı yaptırıyorum" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



            KALBİ BOŞ
            Şarkıcı Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Kaan Yıldırım, aşk hayatında çıkan iddialara açıklık getirdi. Adı son günlerde Danla Bilic ile anılan yakışıklı oyuncu, "Bütün vaktim sette geçiyor. Kalbim boş. Sevgililer Günü'ne de yalnız gireceğim" diyerek söylentilere son noktayı koydu.



            SORULARDAN KAÇTI
            Alişan'la boşanacakları iddia edilen Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak ile Etiler'deydi. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Buse Tektaş, ayrılık haberlerinin sorulması üzerine oğlu Burak'ı göstererek "Sonra konuşuruz. Burak var" dedi. (Aydın HAMZA)



            NAZLI HAVASI
            Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezi Courchevel'e giden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı tatilin tadını çıkartmaya devam ediyor. Bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Nazlı Sabancı, yine pahalı kıyafetleriyle şov yaptı. Nazlı Sabancı, önceki gün paylaştığı karesinde 10 bin 741 liralık kazağı ve 5 bin 750 liralık gözlüğüyle havasını attı.



                GEÇMİŞE YOLCULUK
                Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün gittiği İzmir'de geçmişe yolculuk yaptı. "Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu arabayla 15 yaşında tanıştım" diyen 28 yaşındaki popçu şunları söyledi: "Canım Melike'nin babası Muharrem amcanın arabası... Kaçırıp şehri turladığımız, derdimizi çeken, ergenliğimizin her anına şahitlik etmiş emektar Taunus. Geçen gün İzmir'e gittiğimde bir baktım hala bahçede duruyor bizimki. Hem hüzün hem de mutluluk aynı anda çöküverdi üstüme. Hadi dedim bi de şu halimle yanyana göreyim ikimizi." Bastık'ın samimi itirafı ise takipçilerini güldürdü.



                ROMANTİK OĞULCAN
                Güzel oyuncu Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan Engin, önceki gün kural bozdu. Daha önce sevgilisiyle flu fotoğraflar paylaştığı için tepki çeken Engin, bu kez romantik anlarını Instagram hesabından beğeniye sundu. Ünlü işletmeci ve güzel oyuncuya, "Maşallah" yorumları yağdı.



                SÜRPRİZ MISAFIR
                Courchevel'e Türk akını devam ediyor. İş insanı İlhan Karadeniz de eşi Öykü Hanım'la birlikte haftasonu Courchevel'e gitti. İlhan Bey'in Londra'da okuyan büyük kızı Dilhan da sürpriz yaparak hafta sonu ailesine eşlik etti.



                    BABASI BOYNUNDA OYUNCU
                    Derya Şensoy, önceki gece doğum gününü Cihangir'de kutladı. 32 yaşına girdiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, babası Ferhan Şensoy'un baş harfi olan 'F' yazılı kolyesiyle dikkat çekti.



                    ALTAY'DAN SOL YANIM
                    Şarkıcı Altay, yeni çalışması 'sol yanım'ı dinleyicilerle buluşturdu. Başarılı sanatçı, yeni çalışmasıyla ilgili şöyle konuştu: İnsanın en hayati organı kalbidir. Aşkımızı kalbimizde, kalbimizi de sol yanımızda taşıyoruz. Bu şarkı da mantığıyla değil kalbiyle sevenlerin şarkısı oldu.



                    ZİRVEYE YERLEŞTİ
                    Kalp yarası, izleyiciyi ekrana kilitledi. 30'uncu bölümüyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Dizi, yine atv'de izlendi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası, zirveye yerleşti. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizi, izleyiciyi yine ekrana kilitledi.



                        YİNE BİRİNCİ...
                        Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Şenay Gürler'in paylaştığı dizi, sosyal medyanın da zirvesine yerleşti. 30'uncu bölümüyle ekrana gelen #GeçmiştenGelen etiketiyle Twitter'ın trend topic listesine girdi.



                        HAYATININ KLİBİ
                        Şarkıcı Gülçin Ergül, aralık ayında trafik kazası geçirdi. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, hayatını kaybetti. Olaydan sonra ilk kez bir ödül töreninde görüntülendi. 'En iyi klip' ödülünü alan güzel şarkıcı "Bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Bu anı görmesini çok isterdim" dedi.

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                        Haberler Saklambaç Yıldız Tilbe'den 14 Şubat isyanı! “Aşkım yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü"
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