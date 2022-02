Simit çıkışıyla gündeme gelen Hülya Avşar'dan şoke eden karar! Artık sokakta...

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da müdavimi olduğu bir balıkçıdaydı. Son dönemde yaptığı 'simit' çıkışıyla gündem olan ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Avşar Kızı, bu kez yoğurdu üfleyerek yedi. Her zamankinin aksine basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ünlü sanatçı, "Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim. Sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" demekle yetindi.