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    Simit çıkışıyla gündeme gelen Hülya Avşar'dan şoke eden karar! Artık sokakta...

    ‘Simit’ çıkışıyla olay olan Hülya Avşar, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bozdu ve artık sokakta röportaj vermeme kararı aldı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Hülya sus pus

    Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da müdavimi olduğu bir balıkçıdaydı. Son dönemde yaptığı 'simit' çıkışıyla gündem olan ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Avşar Kızı, bu kez yoğurdu üfleyerek yedi. Her zamankinin aksine basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ünlü sanatçı, "Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim. Sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" demekle yetindi.



    CAN'DAN TERS KÖŞE
    Sibel Can, gelecek ay sürpriz bir single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor... Arabesk, fantezi, halk müziği ve sanat müziği başta olmak üzere her türden şarkıları yorumlayan sanatçı, çok yakında müzik yelpazesine bir yenisini daha katacak!



    BEKLEYİŞ BİTİYOR
    Cemiyet Gazinosu adını verdiği yeni projesiyle dikkat çeken Cem Belevi, merak edilenleri paylaştığı fragmanlarla yavaş yavaş şekillendiriyor. İrem Derici'nin de yer aldığı projenin ilk klibi 11 Şubat'ta yayınlanacak.



        EBRU'NUN PİZZAYLA SAVAŞI
        Ebru Şallı, kural bozdu. Bir süredir eşiyle ABD'de olan Şallı, her zamankinin aksine diyet yemekler değil pizzayı afiyetle midesine indirdi. Ebru Şallı, Instagram'da paylaştığı bu karelerine de "Pizzayla savaşım. Olur öyle arada!" notu düştü.



        BABA TÜYOLAR
        Cem Hakko, hemen hemen her hafta sonu olduğu gibi yine Kartalkaya'daydı. Sosyetik işadamı, oğlu Can Hakko ile beraber kayarak muhteşem havanın ve pistlerin tadını çıkarttı. Tüm gün oğlu Can ile kayan Cem Bey, oğluna pistlerde ufak tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.



        AMERİKAN RÜYASI
        Sosyetik modacı Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, leyleği havada gördü. Bu yılın başından beri Paris ve İtalya'ya giden genç çiftin son adresi Amerika oldu. Los Angeles'ta günlerini gün eden Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, gün batımı manzarası eşliğinde de bu romantik pozu verdi.



            EN TATLI ÖPÜCÜK
            Sempatik oyuncu Anıl Altan, önceki gün kızlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Alin ve Lina'yla beraber objektife öpücük atan Altan'ın Instagram'ı renklendiren bu sempatik paylaşımına "Maşallah" yorumları ve beğeni yağdı.



            AŞK KUTLAMASI
            Önceki gün 32 yaşına basan Derya Şensoy için en özel kutlama sevgilisi Celal Can Algül'den geldi. Algül, sevgilisiyle çekilen hamaktaki pozuna "İyi ki doğdun en yakın arkadaşım, meleğim" notu düştü.



            TUTAMIYORUM ZAMANI
            Hande Ataizi, zamanın hızlı geçmesinden yana dert yandı. Önceki gün 7 yaşındaki oğlu Leon ile bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, altına şöyle not düştü: "Ne çabuk geçiyor zaman, tutamıyorum."



                EFKAR GECESİ
                Sinan Akçıl'la kısa süre önce boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, efkar dağıttı. Güzel oyuncu, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyen oyuncu, "Kız kıza eğlendik" dedi. Burcu Kıratlı, boşanmayla ilgili ise kısa ve net konuştu: "Ayrılığın üçüncü kişilerle ilgisi yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok.." (Doğan SAVAŞ)



                MEMLEKETE DİZİYLE DÖNDÜ
                Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Altan Gördüm, canlandırdığı Haşmet Çolak karakterini Dizi TV'ye anlattı. Haşmet Çolak'ı "Zamanın gerisinde kalmış bir adam" olarak tanımlayan usta oyuncu, şunları söyledi: Bu dizi, Vahide'lerin (Perçin) başlattığı çok güçlü bir oyuncu kadrosunun bu güne getirdiği bir iş. Karakter hoşuma gitti, kabul ettim. Bir de ben Adanalıyım; doğduğum topraklara iş nedeniyle olsa da dönmek beni mutlu etti."



                BARIŞ ABİ GELENEĞİ
                Tam 20 yıldır aralıksız Şubat ayının her pazarı Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço vapuru, önceki gün de hareket etti. Lale Manço Ahıskalı ve Batıkan Manço'nun Covid-19 temaslı olması sebebiyle katılamadığı etkinlikte Manço Ailesi'ni Doğukan Manço temsil etti.

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                Milyonluk arazileri aralarında paylaştılar
                Haberler Saklambaç Simit çıkışıyla gündeme gelen Hülya Avşar'dan şoke eden karar! Artık sokakta...
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