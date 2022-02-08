Simit çıkışıyla gündeme gelen Hülya Avşar'dan şoke eden karar! Artık sokakta...

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da müdavimi olduğu bir balıkçıdaydı. Son dönemde yaptığı 'simit' çıkışıyla gündem olan ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Avşar Kızı, bu kez yoğurdu üfleyerek yedi. Her zamankinin aksine basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ünlü sanatçı, "Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim. Sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" demekle yetindi.
CAN'DAN TERS KÖŞE
Sibel Can, gelecek ay sürpriz bir single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor... Arabesk, fantezi, halk müziği ve sanat müziği başta olmak üzere her türden şarkıları yorumlayan sanatçı, çok yakında müzik yelpazesine bir yenisini daha katacak!
BEKLEYİŞ BİTİYOR
Cemiyet Gazinosu adını verdiği yeni projesiyle dikkat çeken Cem Belevi, merak edilenleri paylaştığı fragmanlarla yavaş yavaş şekillendiriyor. İrem Derici'nin de yer aldığı projenin ilk klibi 11 Şubat'ta yayınlanacak.