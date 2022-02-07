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    Milyonluk sefalet! Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kütük villasının başına gelmeyen kalmadı

    Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon liralık kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı. Daha sonra tilkiler dadandı! Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi!

    Milyonluk sefalet

    Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.



    Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.



    FELAKET ÜSTÜNE FELAKET
    Daha     sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Hergün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.

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