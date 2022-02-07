Milyonluk sefalet! Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kütük villasının başına gelmeyen kalmadı





FELAKET ÜSTÜNE FELAKET

Daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Hergün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.