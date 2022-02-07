Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl'ın acısı büyük | Magazin haberleri

Eşi Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl, önceki gün Uludağ'da Karfest'te sahne alan Demet Akalın'ı izledi. Akalın, Yalan şarkısını söylemeye başlamadan önce "Aramızda aşk acısı çeken var mı?" diye sordu. Sahnede olan Akçıl'ın "Ben" diye bağırması dikkat çekti.
ŞİFASI SAHNE
Geçtiğimiz haftalarda sahneye tekerlekli sandalye ve bastonla çıkan Hande Yener, önceki gün Bahçeşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sağlığına kavuştuğu gözlenen şarkıcı, "Benim şifam sahne. Buraya çıkanca iyileşiyorum" dedi.
FERDESTE MÜJDESİ
DERYA Şensoy, babası merhum Ferhan Şensoy'un 26 Şubat'taki doğum günü için bir proje hazırladığını söyledi.
Oyuncu Derya Şensoy önceki gece Cihangir'deydi. Bir kitap müjdesi veren Şensoy, "Babamın şiir kitapları serisi var. Gündeste, Derdeste onun son serisi Ferdeste. Yazılmış ve basılmamış olan Ferdeste şu anda basıma girdi" dedi.