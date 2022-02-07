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    Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl'ın acısı büyük | Magazin haberleri

    Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl, "Aramızda aşk acısı çeken var mı?" sorusuna "Ben" diye bağırarak cevap verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 7 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Saklambaç haberleri...

    Acısı büyük

    Eşi Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl, önceki gün Uludağ'da Karfest'te sahne alan Demet Akalın'ı izledi. Akalın, Yalan şarkısını söylemeye başlamadan önce "Aramızda aşk acısı çeken var mı?" diye sordu. Sahnede olan Akçıl'ın "Ben" diye bağırması dikkat çekti.



    ŞİFASI SAHNE
    Geçtiğimiz haftalarda sahneye tekerlekli sandalye ve bastonla çıkan Hande Yener, önceki gün Bahçeşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sağlığına kavuştuğu gözlenen şarkıcı, "Benim şifam sahne. Buraya çıkanca iyileşiyorum" dedi.



    FERDESTE MÜJDESİ
    DERYA Şensoy, babası merhum Ferhan Şensoy'un 26 Şubat'taki doğum günü için bir proje hazırladığını söyledi.

    Oyuncu Derya Şensoy önceki gece Cihangir'deydi. Bir kitap müjdesi veren Şensoy, "Babamın şiir kitapları serisi var. Gündeste, Derdeste onun son serisi Ferdeste. Yazılmış ve basılmamış olan Ferdeste şu anda basıma girdi" dedi.



        CEMİYET'İN 'C'Sİ
        Cem Belevi'nin Cemiyet Gazinosu isimli projesinde yer alan İrem Derici, önceki gün ekiple bir araya geldi. Boynundaki 'C' harfli kolyesiyle dikkat çeken şarkıcı, "Cem'in değil bu Cemiyet'in C'si" dedi.



        ÇİZGİ FİLM HAYALİ
        Güzel oyuncu Selin Şekerci, önceki gün Instagram filtrelerini denedi. Bir fotoğrafını tablo gibi yayınlayan oyuncu, "Keşke çizgi film karakteri olsam" notu düştü.



        2 MİLYON TL CEPTE
        Uzun süre sonra sahnelere dönen Özcan Deniz, dur durak bilmiyor. Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere kısa sürede onlarca konsere imza atan Deniz, yeni albüm çalışmaları için kolları sıvamış... En son 2012 yılında albüm çıkartan şarkıcı, 12. albümü için özenle çalışıyormuş. Özcan Deniz, albümünün büyük bölümünü kendi yazdığı şarkılardan oluşturacakmış. Bu arada sahne aldığı mekanları hınca hınç dolduran Deniz, İstanbul'da bir mekanla 8 konserlik yeni bir anlaşma yapmış. Deniz, bu anlaşma karşılığında 2 milyon lira alacakmış.



            CENK EREN DOSTLUĞU
            Cenk Eren, yeni yaşını geçtiğimiz gün sahnede kutladı. Basına Eren'in sahnede pasta kesilirken fotoğrafları servis edilirken şaşırdım. Çünkü o gün doğum günü için Ajda Pekkan ile Seda Sayan da oradaydı. Cenk, arkadaşlarını magazin malzemesi yapmamış. Başka sanatçılar olsa boy boy fotoğraf servis ederdi. Bravo Cenk.



            ZORAKİ KİLO ALDI!
            "Dilberay" filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, Dayı Şov'a konuk oldu. Rolüne Dilber Ay'ın videolarını izleyerek hazırlandığını söyleyen Pekin, "Pandemi öncesinde ABD'den bazı malzemeler gelecekti. Onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım" dedi.




            YETENEK AVCISI
            Ersay Üner, yeni çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Üner, "Benim keşfettiğim kişilerin de olduğu birkaç yeni isimle projemiz olacak. Yeni dostlar ve yeni enerji arıyoruz" dedi.



                ORTALIĞI ATEŞE VERDİ!
                Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 38. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #İntikamAteşi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin son bölümünde şu gelişmeler yaşandı:

                Cemile, Tolga'nın baskısına dayanamaz ve İstanbul'dan gider. Tolga'ya veda telefonu açar. Bu durum Tolga'yı çılgına çevirir. Okul partisinde Asiye'nin Kaan ile dans etmesi Doruk'un kıskançlığını iyice körükler. Ve iki kardeş birbirine girer. Daha sonra okul partisine giden Tolga, Asiye'yi tuvalete kitler ve partiyi ateşe verir.


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                Haberler Saklambaç Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasındaki Sinan Akçıl'ın acısı büyük | Magazin haberleri
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