Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Kapana sıkışan Şevval Şahin sevgilisi için kendini ateşe attı

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le ayrı olduğu dönemde kıskançlık krizine girerek eski sevgilisiyle yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Açılan davada Aral'ın 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenmişti.
Geçtiğimiz haftalardaki Aral ve Kamışlı'nın avukatlarının katıldığı duruşmada Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin de tanık sıfatıyla ifade vermişti.
YALANCI ŞAHİT Mİ OLDU?
"Yiğit sandalyeyle asla tutmadı, Kerem sandalyeyle birlikte düştü" diye ifade veren Şahin'in ilk açıklamalarının aksine yaptığı bu 'U' dönüşü başına dert oldu.