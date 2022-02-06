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    Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Kapana sıkışan Şevval Şahin sevgilisi için kendini ateşe attı

    Şevval Şahin, Kerem Kamışlı’yı denize atan sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı savundu. Şahin, “Yiğit sandalyeyle asla tutmadı, Kerem sandalyeyle birlikte düştü” diye ifade verdi. Kamışlı’nın avukatları ise Şahin hakkında ‘yalancı şahitlik’ suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor

    Şahin kapana sıkıştı!

    Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le ayrı olduğu dönemde kıskançlık krizine girerek eski sevgilisiyle yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Açılan davada Aral'ın 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenmişti.

    Geçtiğimiz haftalardaki Aral ve Kamışlı'nın avukatlarının katıldığı duruşmada Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin de tanık sıfatıyla ifade vermişti.

    YALANCI ŞAHİT Mİ OLDU?
    "Yiğit sandalyeyle asla tutmadı, Kerem sandalyeyle birlikte düştü" diye ifade veren Şahin'in ilk açıklamalarının aksine yaptığı bu 'U' dönüşü başına dert oldu.

        Marcus Aral'ı kurtarmak isteyen Şevval Şahin, bu kez kendisini ateşe attı. Kerem Kamışlı'nın avukatları, 22 yaşındaki ünlü model hakkında 'Yalancı şahitlik" suçlaması yapmaya hazırlanıyor.

        Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı'nın oturduğu mekana giden Yiğit Marcus, Kamışlı'yı sandalyeyle denize atıp bir de selfie çekmişti.

        Adı olaylardan kurtulmayan Şevval Şahin, sevgilisi için Şeyma Subaşı ile arkadaşlığını bitirmişti.
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        Haberler Saklambaç Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Kapana sıkışan Şevval Şahin sevgilisi için kendini ateşe attı
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