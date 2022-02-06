Serkan Çayoğlu aşka geldi! Biricik sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü bakın nasıl kutladı

Yakışıklı oyuncu, 35 yaşına giren aşkıyla bir pozunu paylaştı. Çayoğlu, kareye Nazım Hikmet'in "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" sözlerini ekledi.
MERVE ENERJİSİ!
Popçu Merve Özbey, önceki akşam Maslak'ta konser verdi. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle sahne alan Özbey, güzelliği ve enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Konsere Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir elbise ile başlayan Özbey, geceyi Raisa Vanessa imzalı simli elbisesi ile bitirdi.
FALINDA AŞK VAR
Kış turnesinin ikinci etabının startını veren Buray, muhteşem bir konsere imza attı. Yıldız haritasına baktırdığını söyleyen sevilen popçu, "Astrolojiye göre 2022 yılında bana büyük bir aşk görünüyor" dedi.