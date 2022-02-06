Serkan Çayoğlu aşka geldi! Biricik sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü bakın nasıl kutladı

SEN HALA ORDASIN!

ECE Seçkin'in yeni şarkısı "Sen Hala Ordasın" radyo, televizyon ve dijital müzik platformlarında oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. "Sen Hala Ordasın" çıktığı an itibariyle Spotify Türkçe Pop listesinde de haftanın şarkısı oldu. Sen Hala Ordasın, Ece Seçkin'in Adeyyo, Dibine Dibine, Aman Aman ve Yastık gibi hit şarkıları arasında yer almaya hazırlanıyor.