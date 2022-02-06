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    Serkan Çayoğlu aşka geldi! Biricik sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü bakın nasıl kutladı

    Serkan Çayoğlu, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününde romantik bir paylaşıma imza attı. İşte haberin detayları ve 6 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfasından derlediğimiz magazin haberleri...

    Romantik kutlama!

    Yakışıklı oyuncu, 35 yaşına giren aşkıyla bir pozunu paylaştı. Çayoğlu, kareye Nazım Hikmet'in "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" sözlerini ekledi.

    MERVE ENERJİSİ!
    Popçu Merve Özbey, önceki akşam Maslak'ta konser verdi. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle sahne alan Özbey, güzelliği ve enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Konsere Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir elbise ile başlayan Özbey, geceyi Raisa Vanessa imzalı simli elbisesi ile bitirdi.

    FALINDA AŞK VAR
    Kış turnesinin ikinci etabının startını veren Buray, muhteşem bir konsere imza attı. Yıldız haritasına baktırdığını söyleyen sevilen popçu, "Astrolojiye göre 2022 yılında bana büyük bir aşk görünüyor" dedi.

        SEN HALA ORDASIN!
        ECE Seçkin'in yeni şarkısı "Sen Hala Ordasın" radyo, televizyon ve dijital müzik platformlarında oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. "Sen Hala Ordasın" çıktığı an itibariyle Spotify Türkçe Pop listesinde de haftanın şarkısı oldu. Sen Hala Ordasın, Ece Seçkin'in Adeyyo, Dibine Dibine, Aman Aman ve Yastık gibi hit şarkıları arasında yer almaya hazırlanıyor.

        YENİ BOND TEPKİSİ
        James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, yeni James Bond konusunda hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. 7. Bond olarak Idrıs Elba'yı işaret eden Broccoli'ye tepki yağdı. Broccoli, "Evet Elba, yapımcılar ve yönetmenlerle konuşmalarımızın içinde yer aldı" dedi.

        ANILAR AĞLATTI
        İstanbul'da bir restoranda önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses karşısında İranlı hayranlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "Anılarım canlandı" diyen Tatlıses bir de anısını anlattı: İstanbul'a ilk geldiğimde adamın birinin düğününe gittim. Sonra onun oğlunun sünnet töreninde şarkı söyledim. O da büyüdü.

            Onun da düğününe gittim. Sonra ne mi oldu? Onun oğlunun da sünnetinde şarkı söyledim. Düşünün annem torununun torununu gördü." Tatlıses, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

            AMAN DİKKAT!
            Gülşen, önceki gün Bebek'teydi. Kuru temizlemeye elbiselerini teslim eden şarkıcı, burada 1 saat kaldı. Gülşen'in, pahalı elbiselerinin dikkatli temizlenmesi için ricada bulunduğu öğrenildi. (Aydın HAMZA)


            HİRA'YA ÖZEL PARTİ
            Demet Akalın             ve eşi Okan Kurt'un kızları Hira 8 yaşına girdi. Başarılı şarkıcı ve Kurt, kızları için bir AVM'de yeni açtıkları restoranlarında doğum günü partisi düzenledi. Akalın'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Alişan ve Buse Tektaş, Sinan Akçıl, Esra Balamir, Emirkan, Ebru Destan ve Pınar Kerimoğlu'nun katıldığı doğum günü partisi akşam saatlerine kadar devam etti.
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                Haberler Saklambaç Serkan Çayoğlu aşka geldi! Biricik sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü bakın nasıl kutladı
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