Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce son röportajı eşi Ece Erken'e vermiş: Duygu dolu sözler





'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sözleri ise gündemi sarstı. Soylu, "Şafak, Ece ile evlenmeden önce bana geldi. 'Eşimden boşanmak istemiyorum. Eğer boşanırsam iki yakam bir araya gelmez' dedi. Bende bunların ses kayıtları var" ifadesini kullandı.



Ece Erken ise Soylu'ya dava açtı. Bunun üzerine Seyhan Soylu bir kez daha sunucuyu hedef aldı. Söyledikleri şok etkisi yarattı: Sen kocanın katillerinden biriyle tatile gitmedin mi? Eğer Şafak'a gerçekten aşıksan Redd-i miras yap inanayım!