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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce son röportajı eşi Ece Erken'e vermiş: Duygu dolu sözler

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında kurşunlandı. Kurtarılamadı. Eşi Ece Erken’le yaptığı son röportajı ise yürek yaktı. Kendisine "Beni tanıdığına pişman mısın?" diyen eşine verdiği yanıt herkesi duygulandırdı: Geç tanıdığıma pişmanım

    Bu veda çok ’erken’

    Kan donduran cinayet, 27 Ocak gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Tetikçilere aracılık ettiği belirlenen Seccad Yeşil ve Serkan Dakman ise kayıplara karıştı. Cinayetle ilgili sayısız iddia ortaya atıldı.



    'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sözleri ise gündemi sarstı. Soylu, "Şafak, Ece ile evlenmeden önce bana geldi. 'Eşimden boşanmak istemiyorum. Eğer boşanırsam iki yakam bir araya gelmez' dedi. Bende bunların ses kayıtları var" ifadesini kullandı.

    Ece Erken ise Soylu'ya dava açtı. Bunun üzerine Seyhan Soylu bir kez daha sunucuyu hedef aldı. Söyledikleri şok etkisi yarattı: Sen kocanın katillerinden biriyle tatile gitmedin mi? Eğer Şafak'a gerçekten aşıksan Redd-i miras yap inanayım!



    TATİLE GİTTİ İDDİASI
    Cinayetle ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. Sunucu Ece Erken, Fatih Sipahi'nin firari Seccad Yeşil'i cinayet gecesi evine sakladığını söyledi. Polise ifade veren Sipahi ise sosyal medya hesabından Erken'i hedef gösterdi. "Ece'nin Seccad Yeşil'le ortak arkadaşı var. Serkan Dakman'la Çeşme'de tatil yaptı. Şov yapmasın. Kocasına dua etsin" dedi.



        DUYGU DOLU SÖZLER
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 5 Nisan'da Ece Erken'in YouTube kanalına konuk oldu. "Beni tanıdığına pişman mısın?" diye soran Erken'e verdiği yanıt, duygu doluydu: Geç tanıdığıma pişmanım...



        Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın sorgusu sürüyor.



        Ece Erken, "Eşimin katillerinin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
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