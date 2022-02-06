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    Kıvanç Tatlıtuğ mutfakta şov yaptı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez mutfakta şov yaptı... Elmalı turta yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaşımı iştahları kabarttı! Başak Dizer, paylaşıma kayıtsız kalmadı.

    Kıvanç mutfakta

    Türkıye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Baba olmaya hazırlanan oyuncu, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Aşçılık eğitiminde 4. ayını tamamlamak üzere olan Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Oyuncunun, "Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Tatlıtuğ'la evliliğinden bebek bekleyen eşi Başak Dizer de oyuncunun paylaşımına "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yaptı. Kıvanç'ın paylaşımına "Sen mutfakta olursan ben 150 kilo olurum", "İştah açan paylaşım" esprileri yapıldı.

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