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    Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerindeki krizi geride bıraktı! Ünlü çift romantik pozlara imza attı

    Geçtiğimiz yıl yaşadıkları boşanma krizini atlatan ünlü oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, Cannes tatilinde romantik pozlara imza attı.

    Cannes aşıkları

    Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, evliliklerindeki krizi geride bıraktı. Ünlü çift, çıktıkları Fransa tatilinden renkli kareleriyle "Kötü günler geride kaldı" mesajı verdi. 2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz sene boşanmanın eşiğinden dönen ikili, evliliklerine bir şans daha verdi.

    BÜYÜLÜ SAAT
    Güzel oyuncu, iş insanı eşi Hakan Baş'la Fransa'nın Cannes şehrinde gün batımında renkli pozlara imza attı. Bensu Soral, o mutlu anlarını 4.5 milyon takipçili Instagram hesabından "Büyülü saat!" notuyla paylaştı. Romantik pozlarıyla takipçilerini sevindiren ikiliye, "Maşallah" yorumları yapıldı.

    Baba olmak isteyen Hakan Baş ile kariyerine öncelik veren Bensu Soral, boşanmanın eşiğinden döndü.

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    Haberler Saklambaç Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerindeki krizi geride bıraktı! Ünlü çift romantik pozlara imza attı
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