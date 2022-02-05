Merve Boluğur önce mutfaktaki hünerlerini sergiledi sonra dert yandı! 'Param var huzurum yok'

ELDE VAR ARKADAŞLIK

Bestemsu Özdemir, önceki akşam bir tiyatro oyununun gösterimine katıldı. Süper minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren oyuncu, adının aşk haberlerine karıştığı şef Yağız İzgül için "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık. Benim de yaklaşık üç aydır bir ilişkim var" dedi.