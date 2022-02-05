Merve Boluğur önce mutfaktaki hünerlerini sergiledi sonra dert yandı! 'Param var huzurum yok'

Boluğur, Mr Jade ile mutfağa girip mantı açtı. Güzel oyuncu "Annem beni böyle görse gözleri yaşarır" dedi. Aşktan yana yüzü gülmeyen Boluğur, "Param var huzurum yok" diyerek de dert yandı.
KOCAMAN JEST
Başarılı müzisyen Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ın annesi Madelein Lopez Camelo'yu havalara uçurdu. Eşinin yaş gününde annesini Kolombiya'dan Türkiye'ye getirten ünlü sanatçı. yaptığı kocaman jestle güzel modelin gönlünü bir kez daha fethetti. Güzel yenge, yaş gününde eşi ve oğluyla böyle mutluluk pozu verdi.
DONDURAN KLİP
Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan "Yalan Dünya" isimli türküyü yeniden yorumladı. Şarkının klibi, Türkiye'nin donan tek gölü olan Çıldır'da ve Ani Harabeleri'nde çekildi. Çıldır Gölü'nde klibini çeken Doğan, "Ülkemizin her köşesi cennet" dedi.