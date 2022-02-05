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    Merve Boluğur önce mutfaktaki hünerlerini sergiledi sonra dert yandı! 'Param var huzurum yok'

    Merve Boluğur, iş insanı ve sanatçı Mr.Jade'in Kayseri'de açtığı mekana sürpriz ziyaret yaptı. İşte haberin detaylar ve Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 5 Şubat tarihli magazin haberleri...

    Para var huzur yok

    Boluğur, Mr Jade ile mutfağa girip mantı açtı. Güzel oyuncu "Annem beni böyle görse gözleri yaşarır" dedi. Aşktan yana yüzü gülmeyen Boluğur, "Param var huzurum yok" diyerek de dert yandı.

    KOCAMAN JEST
    Başarılı     müzisyen Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ın annesi Madelein Lopez Camelo'yu havalara uçurdu. Eşinin yaş gününde annesini Kolombiya'dan Türkiye'ye getirten ünlü sanatçı. yaptığı kocaman jestle güzel modelin gönlünü bir kez daha fethetti. Güzel yenge, yaş gününde eşi ve oğluyla böyle mutluluk pozu verdi.

    DONDURAN KLİP
    Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan "Yalan Dünya" isimli türküyü yeniden yorumladı. Şarkının klibi, Türkiye'nin donan tek gölü olan Çıldır'da ve Ani Harabeleri'nde çekildi. Çıldır Gölü'nde klibini çeken Doğan, "Ülkemizin her köşesi cennet" dedi.

        BABASININ KIZI
        İki yıl önce çıkardığı 'Jokeria' isimli single'ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Su El Roman, babası Rafet El Roman'ın izinden gitmeye kararlı... 24 yaşındaki genç kız, şimdi de 'Korsan' isimli yeni şarkısını beğeniye sunuyor. 24 yaşındaki Su, güzelliğini anne Tuğba Altıntop'tan almış...

        ÇOCUKLARA SESLENDİLER
        MÜGE Boz ve Caner Erdeniz, geleceğin kahramanı çocuklara seslendi. 'Doğa Olimpiyatları'na seslendirmeleriyle destek veren ünlü çiftten Boz, "Çocuklarımıza vereceğimiz en güzel şey hem doğa sevgisi hem de tertemiz bir dünya" dedi.

        ELDE VAR ARKADAŞLIK
        Bestemsu Özdemir, önceki akşam bir tiyatro oyununun gösterimine katıldı. Süper minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren oyuncu, adının aşk haberlerine karıştığı şef Yağız İzgül için "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık. Benim de yaklaşık üç aydır bir ilişkim var" dedi.

            ŞEKER ANNE
            Bebeğini kucağına almak için gün sayan Fulya Zenginer'in karnı burnunda... Şeker pembesi kıyafetiyle hamileliğinin 6. ayında verdiği bu pozunu Instagram hesabında paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından "Şeker anne" yorumları yağdı.
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            Ünlü sanatçının bulunduğu mekanı kurşunladılar!
            Haberler Saklambaç Merve Boluğur önce mutfaktaki hünerlerini sergiledi sonra dert yandı! 'Param var huzurum yok'
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