Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin hem iş hem özel hayatı hakkında konuştu: ‘Kadının gücünü göstermek çok keyifli’

ATV'nin başarılı dizisi Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, Re Touch Mag dergisine samimi açıklamalar yaptı. "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş ve Türkiye'de ilk defa çekilen bir dönemi, çatışmalarla, aksiyon ve gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa güçlü bir kadın karakter üzerinden anlatmaya çalışıyoruz" diyen oyuncu, ekledi: "Türkler'in geldiği yeri ve o ruhu hatırlatıyor olmak haz veriyor. Kadın ve erkeğin el ele mücadelesini anlatan bir destan. Bu yüzden kadınların aslında esas kültürümüzde ne kadar etkin bir yerde olduğunu göstermek hikaye anlatıcılığını daha keyifli kılıyor."
NBA'deki gururumuz Cedi Osman'la mutlu bir beraberlik süren Şahin, uzun mesafe ilişkisiyle ilgili de şöyle dedi: "İki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler 'Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam' derdim. Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini..." Sevgilisinden geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan 27 yaşındaki oyuncu, düğün tarihiyle ilgili ise "Planlı olmadığımızı söyledim. Aniden de olabilir uzak bir tarihte de. Birlikte göreceğiz gibi" demekle yetindi.
Ebru Şahin, verdiği pozlarla büyüledi.