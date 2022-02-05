Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin hem iş hem özel hayatı hakkında konuştu: ‘Kadının gücünü göstermek çok keyifli’

NBA'deki gururumuz Cedi Osman'la mutlu bir beraberlik süren Şahin, uzun mesafe ilişkisiyle ilgili de şöyle dedi: "İki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler 'Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam' derdim. Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini..." Sevgilisinden geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan 27 yaşındaki oyuncu, düğün tarihiyle ilgili ise "Planlı olmadığımızı söyledim. Aniden de olabilir uzak bir tarihte de. Birlikte göreceğiz gibi" demekle yetindi.