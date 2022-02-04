Yaşadığı taciz olayı ile zor günler geçiren Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de pilates salonundan çıkarken görüntülendi. Tacizcisinin verdiği ifadede, "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim" söylediği hatırlatılan Sarıkaya, "Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da" dedi.

Burak Deniz'in kendisini geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret etmesi de hatırlatılan Serenay Sarıkaya, "Evet ne var bunda! Arkadaşım istediği zaman gelebilir evime!" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Güzel oyuncu, her zamanki gibi kendine özgü giyim tarzıyla da dikkat çekti.