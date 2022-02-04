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    Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı

    Verdiği kilolar nedeniyle hayatı tehlikeye giren Seren Serengil, önceki akşam bir davetteydi. Serengil, göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 4 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Bir deri bir kemik

    Verdiği kilolar nedeniyle hayatı tehlikeye giren Seren Serengil, önceki akşam bir davetteydi. Serengil, göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih etti.

    VİZYON TARİHİ: 4 MART
    'Acıların kadını'     lakaplı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen' filmiyle ilgili bekleyiş sona erdi. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı filmin vizyon tarihi 4 Mart olarak açıklandı. İkinci teaser afişi de görücüye çıkan filmde Abdullah'la birlikte Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

    BİR DUR KIVANÇ!
    Yakışıklı     oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki günkü özel tarihi es geçmedi ve "2.2.2022 hadi bakalım" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Kadın hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu Tatlıtuğ'a erkeklerden de yorumlar geldi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:

    "Abi artık bir dursan mı diyorum!"
    "Aynaya bakmama kararı aldım"
    "Böyle ölmeyiz abi füze at"
    "Evreni meşgul etme, bize sıra gelmiyor",
    "Yakışıklı olma hakkı sadece ona verilmiş."

        BİR DEMET KLASİĞİ
        Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, örnek bir harekete imza attı. Güzel oyuncu, bu sene de 26 Şubat'taki yaş günü öncesinde "Hediye yerine bağış" çağrısı yaptı. Yardımların Koruncuk Vakfı'na yapılmasını isteyen Demet Özdemir'in sevenleri, şimdiden kolları sıvayıp onun adına yardımda bulunmaya başladı.

        MÜZİK ŞÖLENİ
        Pop müziğin başarılı sanatçısı Aydilge'nin, A Para TV'deki programına başarılı keman sanatçısı Canan Anderson ve Caz müziğinin usta ismi Ukraynalı müzisyen Yuri Rydchenko konuk oldu. Amacının özellikle çocuklara kemanı sevdirmek olduğunu belirten Anderson, Aydilge ile Bizdensin'de kendisine ait Orient Tango isimli eserini de seslendirdi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelip Türkiye'de yaşamayı tercih eden yabancıların katıldığı Aydilge ile Bizdensin yarın saat 22.00'de A Para Tv'de...

        ŞIK ALIŞVERİŞ
        Aslıhan         Karalar, önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren güzel oyuncu, şu aralar yoğun bir şekilde gelen senaryo okuduğunu ve görüşmeler yaptığını söyledi. Karalar, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığıyla da dikkat çekti.

            ALKIŞLIK TAVIR
            "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin konuğu olan Deniz Baysal Yurtçu, samimi açıklamalar yaptı. "Özür dilemekten gocunmayan bir insanım" diyerek takdir toplayan güzel oyuncu, ilk dizi görüşmesine de burnunda sargıyla gittiğini söyleyip güldürdü.

            AŞK ŞOV
            İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay sosyal medyadan duyurduğu aşkı Yolaç Özcan ile birlikte Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Sevgilisinin kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen güzel oyuncu, "Harika giden bir ilişkimiz var, çok mutluyuz. Çok romantik. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi. Doğan SAVAŞ.

            'KATİLLER YAKALANSIN'
            Ece Erken, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na mevlüt okuttu. Erken, mevlüdün yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek gitti. Yürümekte zorlanan Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı. Mevlüt sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan Erken, "Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam..." diye ağladı. Aydın HAMZA
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            Haberler Saklambaç Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı
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