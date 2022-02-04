Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı

Verdiği kilolar nedeniyle hayatı tehlikeye giren Seren Serengil, önceki akşam bir davetteydi. Serengil, göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih etti.
VİZYON TARİHİ: 4 MART
'Acıların kadını' lakaplı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen' filmiyle ilgili bekleyiş sona erdi. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı filmin vizyon tarihi 4 Mart olarak açıklandı. İkinci teaser afişi de görücüye çıkan filmde Abdullah'la birlikte Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.
BİR DUR KIVANÇ!
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki günkü özel tarihi es geçmedi ve "2.2.2022 hadi bakalım" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Kadın hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu Tatlıtuğ'a erkeklerden de yorumlar geldi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
"Abi artık bir dursan mı diyorum!"
"Aynaya bakmama kararı aldım"
"Böyle ölmeyiz abi füze at"
"Evreni meşgul etme, bize sıra gelmiyor",
"Yakışıklı olma hakkı sadece ona verilmiş."