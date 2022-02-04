Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı

AŞK ŞOV

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay sosyal medyadan duyurduğu aşkı Yolaç Özcan ile birlikte Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Sevgilisinin kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen güzel oyuncu, "Harika giden bir ilişkimiz var, çok mutluyuz. Çok romantik. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi. Doğan SAVAŞ.