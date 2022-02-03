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    Hayranıyla mahkemelik olan Berkay Ateş püskürdü! “Hem aileme küfür ettiler hem utanmadan para istiyorlar”

    Bir hayranıyla mahkemelik olan Berkay, “Hem aileme küfür ettiler hem utanmadan para istiyorlar” diyerek ateş püskürdü. İşte sizler için derlediğimiz 3 Şubat Saklambaç haberleri...

    Berkay isyanda

    Şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'teydi. Geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla tartışan ve mahkemeye zorla götürüldüğü iddia edilen Berkay, konuya açıklık getirdi. Popçu, "Aileme küfür eden birisiyle alakalı bir olaydı. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim" dedi. Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar. hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.
    (Doğan SAVAŞ)



    DERDİNE BAK!
    Sevval Şahin'in gösterişli hayatının arkasında dram çıktı! Ünlü model, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul- Miami arasında yaşıyorum" sözleriyle tepki çekti. Şahin'e "Derdi bile güzel", "Üzüldük kıza acınacak halde", "Ben de salonla mutfak arasında seyahat ediyorum" yorumları yapıldı.



    DESTAN YAZIYOR
    Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. 'Destan' dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, #Devletimiziçin etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü. 'Destan' Tüm Kişiler kategorisinde %7,72 reyting ve %17,11 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.



        PELİN PİSTTE
        Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le buz pateni keyfi yaptı. Çocuklarıyla birlikte pistte kayan Karahan, eğlenceli anlar yaşadı.



        ANNEDEN DESTEK
        Başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı ve Gürgen Öz'ün paylaştığı "AFACANLAR : İş Başa Düştü" filminin galası yapıldı. Filmin yapımcılığını üstlenen Sadri Alışık'ı annesi Sibel Turnagöl de galada yalnız bırakmadı. Film, 4 Şubat'ta vizyona girecek.



        DİSNEYLAND NEŞESİ
        Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli, oğlu Arın'la birlikte sömestr tatili için Fransa'nın yolunu tuttu. Disneyland Paris'e giden baba-oğul'un keyfine diyecek yoktu.



            TIRNAK MODASI
            Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, önceki gün popçu Gülşen'i izlemeye gitti. Tüm gece şarkılarla coşup dans eden Saraçoğlu, Gülşen'e "Çok güzelsin sayende kısa tırnak modası çıktı. Herkes güzelliğin karşısında tırnaklarını yiyor" dedi.



            ROMANTİK YEMEK
            Birkan Sokullu ve Umut Evirgen, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Birkan Sokullu, hızlıca Evirgen'nin arabasına bindi. Ünlü işletmeci de "Baş başa romantik bir yemek yedik Birkan'la" diyerek güldü.



            25'LİK ASUMAN OYUNCU
            Asuman Dabak, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda 52. yaşını kutladı. Doğum günü pastasını kesmeden önce soruları yanıtlayan Dabak, "25 yaşıma bastım" diyerek yıllara meydan okudu.



                TRANSPARAN ASLI
                Nişantaşı, önceki gün görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. İş insanı Kemal Çakır'ın ev sahipliğindeki davete birçok ünlü katıldı. Soğuk havayı umursamayan Aslı Turanlı'nın iddialı transparan bluzu dikkat çekti.



                RABİA BERLİN'DE!
                Popçu Rabia Tunçbilek, dijital mecralarda yakaladığı başarıyı sahnelerde de sürdürüyor. Ocak ve Şubat aylarında konserlerine hızla devam eden Tunçbilek, geçtiğimiz akşam da Berlin'de sahne aldı.

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                Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
                Haberler Saklambaç Hayranıyla mahkemelik olan Berkay Ateş püskürdü! “Hem aileme küfür ettiler hem utanmadan para istiyorlar”
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