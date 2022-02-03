Hayranıyla mahkemelik olan Berkay Ateş püskürdü! “Hem aileme küfür ettiler hem utanmadan para istiyorlar”

Şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'teydi. Geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla tartışan ve mahkemeye zorla götürüldüğü iddia edilen Berkay, konuya açıklık getirdi. Popçu, "Aileme küfür eden birisiyle alakalı bir olaydı. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim" dedi. Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar. hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.

(Doğan SAVAŞ)