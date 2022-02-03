Hayranıyla mahkemelik olan Berkay Ateş püskürdü! “Hem aileme küfür ettiler hem utanmadan para istiyorlar”

Şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'teydi. Geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla tartışan ve mahkemeye zorla götürüldüğü iddia edilen Berkay, konuya açıklık getirdi. Popçu, "Aileme küfür eden birisiyle alakalı bir olaydı. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim" dedi. Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar. hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.
(Doğan SAVAŞ)
DERDİNE BAK!
Sevval Şahin'in gösterişli hayatının arkasında dram çıktı! Ünlü model, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul- Miami arasında yaşıyorum" sözleriyle tepki çekti. Şahin'e "Derdi bile güzel", "Üzüldük kıza acınacak halde", "Ben de salonla mutfak arasında seyahat ediyorum" yorumları yapıldı.
DESTAN YAZIYOR
Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. 'Destan' dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, #Devletimiziçin etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü. 'Destan' Tüm Kişiler kategorisinde %7,72 reyting ve %17,11 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.