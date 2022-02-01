Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kitleyecek! Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', ATV ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek... Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', 20.00'de yayınlanacak 9. bölümüyle yine çok konuşulacak. Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, onu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın öfkesiyle karşılaşır. Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür. Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler.