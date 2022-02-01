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    Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kitleyecek! Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

    Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', yeni bölümüyle nefesleri kesmeye geliyor. Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, Akkız'ın Pençe olduğunu anlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat Saklambaç haberleri...

    Akkız obasından sürülüyor

    Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', ATV ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek... Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', 20.00'de yayınlanacak 9. bölümüyle yine çok konuşulacak. Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, onu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın öfkesiyle karşılaşır. Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür. Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler.



    65 BİN TL'LİK STİL
    Demet Akalın, Kartepe'nin zirvesinde hayranlarıyla buluştu. Karfest'te sahne alan Akalın, konser alanına kar motoru ile geldi. 65 bin TL'lik kar tulumuyla dikkat çeken şarkıcı, tarzıyla beğeni topladı. - 5 derece sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını ısıttı.



    HANIMCILIK KAZANACAK
    Oyuncu Hatice Şendil, önceki gün eşi Burak Sağyaşar'la bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Şendil, karesine "Hanımcılık kazanacak" yazdı. Takipçileri, ünlü çifte "Siz aşkta kazanmışsınız zaten" yorumları yaptı.



        BASTONLU HANDE
        Hande Yener'e sakatlık vız geldi. Ayak parmağı kırılan şarkıcı, elinde bastonla sahne alıp şarkılarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kıran Hande Yener, bir gala gecesinde sahne aldı. 3 kostüm giyinen 49 yaşındaki şarkıcı, sahneye tekerlekli sandalye ile geldi. Bastonuyla dikkat çeken Yener, "Tedavim devam ediyor. Bu geceki stil tamamlayıcım bastonum oldu" diyerek herkese sağlık diledi.



        BARAN KLASİĞİ
        Çapkın iş insanı Baran Süzer, önceki gün Bebek trafiğinde görüntülendi. Son olarak İsrailli top model Nibar Madal'la aşk yaşayan Süzer'in yanında başka bir güzel vardı. Objektifleri fark edince panik yapan gizemli kadın, elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Ancak görüntülenmekten kurtulamadı.
        Aydın HAMZA



        PLAJ GELİNİ
        Eski manken Yeşim Erçetin, 6 aydır birlikte olduğu Fevzi Kardeseci ile önceki gün Miami'de evlendi. Plaj düğünü yapan çiftten Erçetin beyaz bir elbise, damat ise şort ve gömlek giyindi.



            KISMETLİ ÖZGE!
            Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Özge Özder, kendisine tanışma mesajı atan takipçisini ifşa etti. Evli ve bir kız annesi olan Özder'e "Adım Hamit. 34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye mesaj geldi. Bu mesajı sayfasında yayınlayan oyuncu, "Aşkım kısmetim çıktı koş" yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Ünlü müzisyen de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumu yaparak güldürdü.



            SÜPER BAĞ
            Ajda Pekkan, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da olumsuz hava şartlarına rağmen konserini yapan Pekkan; "Şartlar ne olursa olsun bizi kimse ayıramaz" dedi.



            HESAP ŞAŞTI!
            Geçtiğimiz yıl Eskişehir'de büyük bir tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başlayan Coşkun Sabah, dolandırıldığı yönündeki haberleri kısmen doğruladı. Olayın geçtiğimiz Haziran ayında yaşandığını söyleyen Sabah, şöyle konuştu: "Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik. Ben onlara iş kapısı açtım, ama güvenimi suistimal ettiler."



                AKREP TAKTİĞİ
                Özge Ulusoy, önceki gün sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Ünlü model, "Kindar mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Akrep burcuyum. Yapılanı asla unutmam. İntikam kovalamam çünkü ilahi adalet, karma her ne diyorsanız o var."



                TERMİNATÖR KLİPTE
                Termınatör film serisinin yıldızı Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg, Ramiz Özbay'ın yeni teklisi 'Son Gülüş' için kamera karşısına geçti. Klipte, uzaydan gelen iki yabancının dünyada bulduğu aşk anlatıldı. Kristanna Loken Terminatör filminde giydiği orjinal kıyafetini yıllar sonra tekrar bu klipte de giyindi.



                RAKİBİ KENDİSİ!
                Hem şarkıları hem de besteleriyle beğeni toplayan Bilal Sonses, Şubat ayına damga vuracak. Bengü, Alişan, İrem Derici ve Ece Seçkin, söz ve müziği Bilal Sonses'e ait şarkılarla müzikseverlerle buluşacak.

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                CHP’de birbirinin kuyusunu kazan kazana!
                Haberler Saklambaç Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kitleyecek! Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor
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