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    Umut Evirgen aşkını yalanlayan Serenay Sarıkaya'nın evinden çıkan sürpriz misafir herkesi şaşırttı! Meğerse birlikte...

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanladı. Aynı gün güzel oyuncunun evinden sürpriz bir misafir çıktı. Bu kişi Adana’da birlikte vakit geçirdiği rol arkadaşı Burak Deniz’di. Yakışıklı oyuncu, “Geçmiş olsuna geldim” dese de kimseyi inandıramadı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Burak bu işleri
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    Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı kafa karıştırıyor.



    Umut Evirgen'le ayrıldığı konuşulan oyuncunun evinde önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.



    Bu isim 'Şahmeran' dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'den başkası değildi.



        Önceki gün gündüz saatlerinde Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, işletmeci Umut Evirgen için, "Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanladı.



        Akşam saatlerinde Bebek sırtlarındaki evine dönen Sarıkaya'nın evinin önündeki araba ise dikkatlerden kaçmadı.



        Adana'da çekimleri gerçekleştiren dizideki rol arkadaşı Burak Deniz'in arabasının güzel oyuncunun evinin önünde olması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.



            İlerleyen saatlerde Sarıkaya'nın evinden çıkan Deniz, "Yaşanan son olaylar sonrası gelip geçmiş olsun deyip kahve içmek istedim" dedi.



            Aşk sorularına, "Yok öyle bir şey" diye cevap veren Deniz'in gergin tavırları kafa karıştırdı.

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            Haberler Saklambaç Umut Evirgen aşkını yalanlayan Serenay Sarıkaya'nın evinden çıkan sürpriz misafir herkesi şaşırttı! Meğerse birlikte...
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