Umut Evirgen aşkını yalanlayan Serenay Sarıkaya'nın evinden çıkan sürpriz misafir herkesi şaşırttı! Meğerse birlikte...

Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı kafa karıştırıyor.
Umut Evirgen'le ayrıldığı konuşulan oyuncunun evinde önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.
Bu isim 'Şahmeran' dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'den başkası değildi.
Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı kafa karıştırıyor.
Umut Evirgen'le ayrıldığı konuşulan oyuncunun evinde önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.
Bu isim 'Şahmeran' dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'den başkası değildi.
Önceki gün gündüz saatlerinde Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, işletmeci Umut Evirgen için, "Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanladı.
Akşam saatlerinde Bebek sırtlarındaki evine dönen Sarıkaya'nın evinin önündeki araba ise dikkatlerden kaçmadı.
Adana'da çekimleri gerçekleştiren dizideki rol arkadaşı Burak Deniz'in arabasının güzel oyuncunun evinin önünde olması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
İlerleyen saatlerde Sarıkaya'nın evinden çıkan Deniz, "Yaşanan son olaylar sonrası gelip geçmiş olsun deyip kahve içmek istedim" dedi.