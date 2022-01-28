Hoşçakal menekşe gözlü! Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik’e gözyaşlarıyla veda

24 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi.
Düzenlenen törene, Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kardeşi Giray Girik, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Nur Sürer ve Nuri Alço'nun da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
79 yaşındaki Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.