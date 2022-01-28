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    Hoşçakal menekşe gözlü! Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik’e gözyaşlarıyla veda

    200’e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı. Törende Türk sinemasının efsane isimleri gözyaşlarını tutamadı...

    Hoşçakal menekşe gözlü

    24 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi.



    Düzenlenen törene, Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kardeşi Giray Girik, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Nur Sürer ve Nuri Alço'nun da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.



    79 yaşındaki Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.



        Ünlü sanatçı, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.



        Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.



        Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Covid-19'a bağlı Zatürre nedeniyle hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı.



            Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray da gözyaşlarını tutamadı.



            Selda Alkor, Girik için, "Çok özel biriydi" dedi.



            Hülya Koçyiğit de Girik ile birçok anıyı paylaştıklarını söyledi.
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                Haberler Saklambaç Hoşçakal menekşe gözlü! Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik’e gözyaşlarıyla veda
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