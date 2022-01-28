Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı İstanbul'a geld! Tedirgin olan güzel oyuncu koruma tuttu

Takıntılı hayranları ünlülere kabus olmaya devam ediyor.
Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Aleyna Tilki gibi isimlerden sonra başka bir güzelin daha saplantılı hayranı olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayranı, ünlü güzeli korkuttu.
Takıntılı hayranları ünlülere kabus olmaya devam ediyor.
Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Aleyna Tilki gibi isimlerden sonra başka bir güzelin daha saplantılı hayranı olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayranı, ünlü güzeli korkuttu.
Cezayirli ünlü bir şarkıcı olan Mazi Scorp, 1 milyon 100 bin takipçili sosyal medya hesabından sürekli Turan'la ilgili paylaşımlar yapıyor.
İçtiği kahvenin köpüğüne güzel oyuncunun yüzünü bastıran Mazi Scorp'un doğum günü pastasında bile Turan'ın fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
Kendisini güzel oyuncuyla sevgili gibi gören ve böyle haberler yaptıran şarkıcı, İstanbul'a tatile geldi.
Kaldığı otelin odasında elinde silahla "Onu kaçırmamızı istiyor, biz de gideriz" paylaşımı yapan Mazi Scorp, büyük panik yarattı.
Sevenleri Ayça Ayşin Turan'a "Dikkatli ol" mesajları attı.
Tedbir alan güzel oyuncunun da kendisine yakın koruma tuttuğu öğrenildi.
PASTADA BİLE O VAR
Cezayirli şarkıcının doğum günü pastasında bile Turan'ın fotoğrafı var.