Büyük gün geldi! ATV'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu





Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964'te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980'e gelebiliriz." ifadelerini kullandı.