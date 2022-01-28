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    Büyük gün geldi! ATV'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu

    ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu! Osman Sınav’ın yapımcılığını, Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki “Yalnız Kurt” bugün 20:00’da ilk bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşacak.

    Büyük gün geldi

    Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin ilk bölüm izlemesi, Osman Sınav'ın ve Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarının katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.



    Yapımcı Osman Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi bugün dünyanın "Yalnız Kurt"u olarak gördüğünü söyledi.



    Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964'te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980'e gelebiliriz." ifadelerini kullandı.



        ATV ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla bugün ilk bölümüyle gösterime girecek olan "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.



        AKSİYON DOLU
        Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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