Büyük gün geldi! ATV'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin ilk bölüm izlemesi, Osman Sınav'ın ve Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarının katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yapımcı Osman Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi bugün dünyanın "Yalnız Kurt"u olarak gördüğünü söyledi.
Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964'te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980'e gelebiliriz." ifadelerini kullandı.