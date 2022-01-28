Biran Damla Yılmaz gönlü Tansel Öngel'e kaptırdı! Süpriz aşk çok konuşuldu

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, adı gibi bir anda aşık oldu. İlker Kaleli'yle ayrıldıktan sonra Deniz Can Çelik'le yaz aşkı yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde kalbini meslektaşı Tansel Öngel'e kaptırdı.
İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir çekimde bir araya gelen ikili, set dışında da görüşmeye başladı. Çiftin aşkını ise bir arkadaşlarının yaptığı paylaşım ele verdi! Öngel'i spor salonunda da yalnız bırakmayan Yılmaz'ın mutlu halleri arkadaşlarının objektifine de yansıdı. Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın arkadaşlarına açıkladıkları öğrenildi.
GLOBAL BURAY
Başarılı sanatçı Buray ile ünlü DJ ve prodüktör İlkay Sencan "Deals With The Devil" parçasıyla dünyaya açıldı... Buray, bu eserle global müzik listelerinde zirveye göz kırptı... Şarkının klibi 92 ülkede aynı anda yayınlandı.