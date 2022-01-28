Biran Damla Yılmaz gönlü Tansel Öngel'e kaptırdı! Süpriz aşk çok konuşuldu





İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir çekimde bir araya gelen ikili, set dışında da görüşmeye başladı. Çiftin aşkını ise bir arkadaşlarının yaptığı paylaşım ele verdi! Öngel'i spor salonunda da yalnız bırakmayan Yılmaz'ın mutlu halleri arkadaşlarının objektifine de yansıdı. Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın arkadaşlarına açıkladıkları öğrenildi.