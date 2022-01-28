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    Biran Damla Yılmaz gönlü Tansel Öngel'e kaptırdı! Süpriz aşk çok konuşuldu

    Biran Damla Yılmaz, isminin hakkını verdi ve bir anda aşık oldu. Güzel oyuncunun meslektaşı Tansel Öngel’le yakınlaştığı ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Biran’da aşk

    Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, adı gibi bir anda aşık oldu. İlker Kaleli'yle ayrıldıktan sonra Deniz Can Çelik'le yaz aşkı yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde kalbini meslektaşı Tansel Öngel'e kaptırdı.



    İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir çekimde bir araya gelen ikili, set dışında da görüşmeye başladı. Çiftin aşkını ise bir arkadaşlarının yaptığı paylaşım ele verdi! Öngel'i spor salonunda da yalnız bırakmayan Yılmaz'ın mutlu halleri arkadaşlarının objektifine de yansıdı. Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın arkadaşlarına açıkladıkları öğrenildi.



    GLOBAL BURAY
    Başarılı sanatçı Buray ile ünlü DJ ve prodüktör İlkay Sencan "Deals With The Devil" parçasıyla dünyaya açıldı... Buray, bu eserle global müzik listelerinde zirveye göz kırptı... Şarkının klibi 92 ülkede aynı anda yayınlandı.



        NİŞANTAŞI ROMANTİZMİ
        Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Magazin dünyasının sevilen çifti, her zamanki gibi romantik anları yaşadı. İkilinin, aşk dolu anları romantik film sahnelerini aratmadı. (Aydın HAMZA)



        7'DEN 70'E HANDE!
        Popçu Hande Ünsal ve müzisyen Alper Atakan, 'Ah Anlatsam'la müzikseverlerle buluştu. Ünsal, şarkının 18-70 yaş arası bir cast'la çekilen klibi için "7'den 70'e müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü yansıtmaya çalıştık. Şarkı kalbi ve mantığı arasında kalmış herkesi anlatıyor" dedi.



        NİLAY'IN PRENSİ
        Oyuncu Nilay Cafer, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Dikkatini çeken kardan adamla poz veren Cafer; "Beyaz atlı prensimi buldum sonunda. Pamuk gibi adam" diyerek kardan adamla poz verdi.



            SEMPATİK İKİLİ
            Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep ile gezintideydi. Objektiflere poz verdikleri esnada el ele olan iki kardeş, sempatik halleriyle dikkat çekti.



            HAPİS İSTİYOR!
            Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğrayan Sarıkaya, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılan zanlı için "Sonrasında inşallah hapse attıracaklar. Onun yüzünden tedirgin yaşamaya başladım" diyerek tepki gösterdi.
            (Doğan SAVAŞ)



            AYNUR 'BİLMECE'Sİ
            Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, yeni teklisi Bilmece'yi sevenleriyle buluşturdu. Hem şarkısı hem de klibiyle dikkat çeken Aynur Aydın, müzikseverlerden tam not aldı.



                ŞARKICI BURAK
                Alişan, önceki gün Etiler'de oğlu Burak ve yeğenleri ile gezintideydi. Minik Burak, bir anda mikrofonlara Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını söylemeye başladı. Alişan, "Tan'dan daha güzel söylüyor" diyerek espri yaptı.



                BURCU HAVASI
                Sosyetik Burcu Şendir, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turuna çıktı. Lüks mağazaları gezen sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi havaya uygun tarzıyla da dikkat çekti.



                ÇOCUK BAKMAYA DEVAM
                Dağılan"Hepsi" grubunun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün alışveriş turundaydı. Şarkıcı, "Şu sıralar sadece kızımla ilgileniyorum. Sanırım yeni yılda da çocuk bakmaya devam diyebiliriz" açıklaması yaptı.



                    GECE MARATONU
                    Eda Taşpınar, hakkında sürekli aşk dedikoduları çıkan gizemli arkadaşıyla gece turundaydı. Gazetecileri gören İkoncan, şampiyon atletleri aratmayacak şekilde arabasına koşarak şaşırttı. Sosyetik İkoncan Eda Taşpınar, adını sır gibi sakladığı ve sürekli arkadaşım dediği gizemli erkekle önceki akşam Bebek'te bir mekanda eğlencedeydi. Gazetecilerin dışarıda olduğunu öğrenen Taşpınar, mekandan koşarak çıktı. Şaşkın bakışlar arasında ara sokakta bekleyen arabasına koşan Taşpınar'dan sonra arkadaşı da İkoncan'ın şoförlü arabasına geçti. Soruları cevaplamayan ikili, gözlerden kayboldu. (Doğan SAVAŞ)

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                    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı
                    Haberler Saklambaç Biran Damla Yılmaz gönlü Tansel Öngel'e kaptırdı! Süpriz aşk çok konuşuldu
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